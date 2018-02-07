Коммунальные службы Москвы не смогли справиться с последствиями разгула стихии, обрушившейся на столичный регион обильными снегопадами. Попытки убрать снежные заносы, которые власти города предпринимали начиная с 3 февраля, так и не принесли видимых результатов — непреодолимые сугробы по-прежнему украшают большинство улиц города, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зимняя Москва

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Дарья Антонова ИА REGNUM Может быть, солнечная погода поможет коммунальным службам

Почувствовать на себе провал столичных коммунальщиков можно было сразу же: уже после первого снегопада 3 февраля с улиц исчезли детские коляски с младенцами. А если не исчезли, то могли проехать лишь по проезжей части и только с помощью сердобольных прохожих — колёса напрочь застревали в снегу. Затем с улиц исчезли пожилые люди и жители с ослабленным здоровьем — пройти по завалам удавалось лишь физически подготовленным москвичам.

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Вынужденная физкультура длится до сих пор: к 12 февраля столичные улицы отсвечивают десятками сантиметров не убранного снега, хотя 7 февраля заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройстваПётр Бирюков заявил, что перед коммунальщиками Москвы поставлена задача расчистить город до конца недели, 11 февраля.

Тем не менее ещё утром понедельника снег лежал, каким его рассыпала природа, а улицы были свободны от уборочной техники и дворников с лопатой. К 10 часам утрам на некоторых центральных улицах города появились первые коммунальные бригады и что-то начали убирать, но вне центрального округа столицы ситуация осталась прежней.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 февраля в Центральный регион России пришёл мощный циклон с обильным снегопадом, названными позднее снегопадом столетия, и морозами до 15—18 градусов ниже нуля. В результате разгула стихии в Москве упали тысячи деревьев, в ряде районов отмечалось нарушение подачи электроэнергии. Несколько человек получили ранения, один человек погиб.