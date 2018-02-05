Снегопад парализовал Москву: москвичи вышли с лопатами на улицы

Москва, , 16:13 — REGNUM Коммунальные службы Москвы оказались не готовы к экстремальным погодным условиям и встретили «снегопад столетия» безоружными, вследствие чего столица превратилась в гигантскую кастрюлю снежной каши. Несмотря на то, что циклон пришёл в центральные регионы России ещё несколько дней назад, спальные районы Москвы до сих пор не расчищены от сугробов и снегоуборочной техники, которую уже несколько лет якобы активно закупает мэрия, на улицах не видно. Дворы завалены снегом, заблокированы лестницы, ведущие в переходы, и подножки электричек. Кроме того, в городе лежит более 2 тыс. поваленных деревьев, которые пока никто не распиливает и не убирает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Москве прошёл снегопад столетия, как его уже назвали, — огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев. Но, тем не менее, никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы», — считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавим, мощный снегопад начался в Москве 3 февраля, когда за выходные на город выпала месячная норма осадков, и уровень снега в сугробах достиг почти 40 см. В результате стихии погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

«Такую заваленную снегом Москву я не видел никогда. Ни при Лужкове, ни даже при советской власти. Дворы почти не чистят вообще. Пришлось ехать сегодня в Ашан за лопатой. Там сегодня это чуть ли не самый ходовой товар. Всем автомобилистам нужно откапывать свои машины. Если раньше можно было купить всякие хоз. товары под боком на вещевых рынках (Собянин их уничтожил практически все), то теперь на поиск подобных предметов приходится тратить полдня, если не целый день», — пишет пользователь Facebook Виктор.

Отметим, жители района Марьина Роща, устав ждать помощи коммунальщиков, также решили действовать самостоятельно. Получив в «Жилищнике» новые лопаты, они расчищали двор своими силами.

«Мы, жители Октябрьской, 69, не стали рассуждать о том, должен нам кто-то или нет, а съездили в Жилищник, получили там 10 новеньких легких лопат Fiskars, и спокойно расчистили свой двор. Вышло у нас 15 человек жителей, почти из всех восьми подъездов: и девушки, и дедушки. И даже 2 врача-стоматолога из клиники в нашем доме. Дворникам оставили разгребать площадку, ведь их всего двое, а двор у нас огромный и полметра снега за сутки выпало», — отмечено на странице инициативной группы «Жители района Марьина Роща» на Facebook.

На работу подземного транспорта непогода почти не повлияла, зато отмечались перебои с общественным транспортом: автобусы ходят с большими задержками. Кроме того, в связи с непогодой было отменено и задержано более 140 авиарейсов. Для борьбы со снежными завалами на улицы Москвы были выведены около ста военнослужащих, два грейдера и универсальная дорожная машина.

Кроме того, в некоторых районах Подмосковья сильный снегопад вызвал перебои в электроснабжении. В среднем отключения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, в центре стихии оказались северные и западные районы области. Так, отключения электричества произошли в городских округахИстра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах.

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