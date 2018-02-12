Оренбуржье впало в шок. Во второй половине выходного дня правительство и МЧС подняты по тревоге в связи с трагедией, которая произошла с воздушным судном, летевшим в Орск. В Раменском районе Московской области потерпел крушение Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». Все пассажиры и члены экипажа погибли.

(сс) Oleg V. Belyakov — AirTeamImages Ан-148

Жертвы и траур

МЧС опубликовал список жертв авиакатастрофы. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они являлись жителями Оренбургской области — Гая, Орска, Новотроицка.

Подробности: Опубликован список погибших при крушении самолета «Москва — Орск»

В числе погибших в авиакатастрофе — сын директора Гайского ГОКа. Сегодня, 11 февраля, ему исполнилось 33 года. Портал Урал56 сообщает, что в самолёте, разбившемся в Подмосковье, находилась супруга бывшего заместителя главы Орска. Также на борту находились трое несовершеннолетних, младшему ребёнку было пять лет, старшему — 17.

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подписал указ, согласно которому 12 февраля в регионе объявлен днём траура. Глава региона и правительство выразили глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе:

«Эта огромная трагедия унесла жизни десятков оренбуржцев. В эти тяжелые минуты оренбуржцы глубоко скорбят со всеми, кто потерял своих родных и близких. Мы никого не оставим один на один с болью утраты любимых людей. Оренбуржцы всегда объединялись в тяжёлые минуты, и сегодня мы вместе переживаем огромное горе».

Pxhere.com Траур

Губернатор дал поручение развернуть телефон доверия для оказания психологической помощи. Специалисты также смогут ответить на оперативные вопросы, связанные с авиакатастрофой в Подмосковье.

На селекторном совещании, посвящённом авиакатастрофе, принято решение выплатить семьям погибших по 2 млн рублей. Кроме того, по 25 тысяч рублей выделят на погребение жертв авиапроисшествия.

Возможные причины

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

На место крушения Ан-148 в Подмосковье выехал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Заместитель Бабича Алексей Миронов вошёл в состав правительственной комиссии, которую возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В связи с ЧП президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию произошедшего. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл на место крушения, чтобы скоординировать работу следственно-оперативной группы.

Alex Snow Ан-148, Саратовские авиалинии

В рамках уголовного дела изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются её сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта «Домодедово», готовивших воздушное судно к полёту, проводятся допросы. Аналогичная работа ведётся и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

«Изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолёта к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолёта и другие возможные варианты развития событий», — сообщает СК РФ.

Между тем мессенджеры и соцсети озвучивают свои версии происшествия. Например, мог отказать один из двигателей. Телеграм-канал Mash сообщает, что перед крушением очевидцы видели взрыв и возгорание под крылом самолёта. Flightradar24, в свою очередь, отмечает, на высоте 800 метров небо было полностью затянуто облаками на высоте. Поэтому непонятно, как можно было увидеть взрыв и откуда падало воздушное судно. Ряд СМИ в качестве версии сообщает о возможном столкновении Ан-148 с вертолётом «Почты России». Не исключается возможности теракта и критического обледенения лайнера.

Вадим Ежов Ан-148, Саратовские авиалинии

Портал ural56.ru, отмечает, что рейс Москва — Орск из Домодедово был задержан на 3 часа 40 минут. По плану вылет должен был стартовать в 14:00 (по мск), но, судя по онлайн-табло, он состоялся в 17:40 (мск).

Согласно сообщению телеграм-канала Mash, диспетчер в разговоре со следователями указал на штатный режим вылета. Экипаж получил разрешение на подъём на 110-й эшелон. Неожиданно на 70-м эшелоне самолёт начал снижение, на связь больше не выходил, на запросы диспетчера не отвечал. Ни о каких неисправностях командир экипажа диспетчеру аэропорта «Домодедово» не докладывал.

Отмена рейса и повышенная готовность

В Орске 11 февраля отменили рейс в Москву (аэропорт Домодедово). Его перенесли на 12 февраля. Согласно расписанию, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» должен был выполнить рейс 6W704 из Орска в Москву в 17:35 мск. По данным портала orsk.ru, все вылеты, запланированные на вторую половину 11 февраля, перенесены на 12 февраля.

В Оренбургской области в связи с авиакатастрофой самолета АН-148 с 11 февраля вводится режим повышенной готовности. В документе, завизированном главой региона, говорится о необходимости установить региональный уровень реагирования для органов управления и сил Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Кроме того, рекомендовано образовать межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, вызванной авиакатастрофой самолета Ан-148.

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В Орске в настоящее время идёт работа с семьями, им оказывается всесторонняя поддержка, в первую очередь — психологическая помощь. Губернатором поставлена задача дойти до каждого человека, чьи близкие пострадали в авиакатастрофе.

В Орск выехали руководители социальных ведомств правительства Оренбургской области: вице-губернатор по социальной политике Павел Самсонов, министр здравоохранения области Галина Зольникова и министр социального развития Татьяна Самохина.

В настоящий момент, по словам главы минздрава области Галины Зольниковой, в аэропорту города Орска работают пять бригад скорой медицинской помощи (Центр медицины катастроф, реанимация и три терапевтические бригады). Из Оренбурга направлены четыре бригады психологов Центра медицины катастроф, укомплектованные опытными психологами.

Кроме того, на базе городской больницы №4 города Орска обеспечено постоянное дежурство палаты интенсивной терапии на случай, если понадобится помощь родным и близким жертв авиакатастрофы в Подмосковье.

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Семьям погибших будет выплачена денежная компенсация в размере 2 млн рублей. По 25 тысяч рублей семьи погибших получат на погребение.

Стоит отметить, что в Орске организован бесплатный трансфер из города в аэропорт и обратно. Задействованы как маршрутные автобусы, так и такси. Один из частников решил оказать помощь и не наживаться на людской трагедии.

Жители Оренбурга не остались равнодушными. На набережной установлены свечи и горожане несут живые цветы в память о погибших в авиакатастрофе.