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Опубликован список погибших при крушении самолета «Москва — Орск»

Происшествия

В Оренбурге развернут межведомственный оперативный штаб. В орском аэропорту работают психологи и бригады скорой помощи

Опубликован список погибших при крушении самолета «Москва — Орск»
Иллюстрация: Wikimedia.org
Ан-148, Саратовские авиалинии

Орск, Оренбургская область, 11 февраля 2018, 18:41 — REGNUM  МЧС опубликовало список погибших при крушении самолета Ан-148. Все 65 пассажиров являлись оренбуржцами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в Оренбурге развернут межведомственный оперативный штаб.

В Орск уже прибыли губернатор Оренбургской области Юрий Берг, начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Александр Зенов, психологи.

Всего к работе с родственниками привлечены 10 психологов. В аэропорту Орска дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 февраля, в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет, выполнявший рейс «Москва — Орск». Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информация о пропаже самолета с радаров в оперативную дежурную смену ЦУКС по Московской области поступило в 14:45 (мск). В 15:40 (мск) обнаружены обломки воздушного судна.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение Ан-148: в Орске дежурят психологи и бригады скорой помощи

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье объявлен траур по погибшим в самолёте Ан-148

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Крушение АН-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье

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