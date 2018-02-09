Авиаудары американской авиации по позициям шиитских ополчений в Сирии в ночь на 8 февраля направлены в помощь и террористам, и Турции, которые сейчас открыли новые фронты сирийской войны, и далеко не только в Африне. Множество погибших борцов с терроризмом, сообщают и о потерях среди военнослужащих регулярной сирийской армии.

Турецкий солдат

США в свое оправдание утверждают, что это был «ответ на неспровоцированную атаку» проправительственных инсургентов Сирии против штаба оппозиционной проамериканской группировки «Сирийские демократические силы» (SDF) на реке Евфрат. Мол, якобы «в тот момент на базе находились американские инструкторы и советники». «Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой «Исламское государство (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в официальном заявлении «американской коалиции». По данным телеканала ABC, ссылающимся на неназванного американского чиновника, в результате авиаудара были убиты более ста человек. Собеседник канала заявил, что атака на штаб SDF была хорошо скоординирована, и в ней участвовали танки и артиллерия.

Курды РПК reg

Именно с этой территории были замечены регулярные вылазки террористов различных группировок, которые нападали на патрули правительственной армии, а также перевозили оружие через сирийско-иракскую границу. О пребывании американцев где-то поблизости от этих мест, например, курдские источники сообщали, и это подтверждало и британское агентство Reuters еще 22 января. Но в тех сообщениях говорилось о приезде американцев в Эр-Ракку: «Марк Грин, глава агентства США по международным делам 22 января вместе с главой центрального командования США Джозефом Вотелем посетили Эр-Ракку на юге Сирии. «Ситуация в городе теперь подходящая для того, чтобы перемещенные люди вернулись в свои дома», — сказал Грин».

Визит чиновников США в районы, подконтрольные «Сирийским демократическим силам», в которых YPG (костяк проамериканского SDF — прим.) играют ключевую роль, проходит во время турецкого нападения на сирийский курдский город Африн на севере Сирии». Эр-Ракка расположена не столь уж отдаленно от Евфрата, но все же не «на реке Евфрат», из-за якобы «неспровоцированной атаки» на некий штаб SDF на этой водной артерии США и пошли на военное преступление. А заодно — и на оказание военной поддержки террористам и Турции. Ведь уже не секрет сотрудничество Сирии и проправительственных ополчений с курдами Африна, сторонники Башара аль-Асада беспрепятственно пропускают через свои боевые порядки курдские отряды из других местностей Сирии, которые идут на выручку к курдам Африна.

Официальный Дамаск пока никак не прокомментировал убийство ополченцев. Хотя рано или поздно Сирия даст оценку военному преступлению США. А ведь это не первый подобный шаг коалиционных сил под эгидой США. Прошлой весной ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в окрестностях города Эт-Танф на юге страны. Как сообщали СМИ, это стало ответом американцев на инцидент между отрядом, воющим на стороне Дамаска, и группировкой, которую поддерживает Вашингтон. США утверждали, что обстреляли сирийских военных после демонстративного пролета истребителей и предупредительных выстрелов. Но всем известно, что в гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, на которой проходят обучение и получают вооружения сирийские «оппозиционные силы» и наемники. Более того, Эт-Танф стал фактически аванпостом баз разведслужб США и Англии, находящихся в соседней Иордании.

Нет сомнений, что военная операция турок против курдов Африна, как и подобные действия США, которые имели место в ночь на 8 февраля, направлены на то, чтобы продлить присутствие оккупационных сил в Сирии, ибо турки и американцы в этой стране — на незаконных основаниях. Что в очередной раз и озвучили из Тегерана: «Наш главный вопрос здесь заключается в том, что вмешательство вооруженных сил одной страны должно основываться на согласии принимающей страны», — пояснил 6 февраля иранский президент Роухани. Подобного приглашения президент Сирии не направлял ни Турции, ни США.

jan Sefti Карта Курдистана

Таким образом, во-первых, пожалуй, лишь во второй-третий раз после 90-х годов из Ирана прозвучало, что иранцы озабочены не только собственной безопасностью, но и будущим «курдских братьев». Во-вторых, Тегеран крайне болезненно (наряду с шиитскими движениями Ирака) для США и Турции напомнил, что их «игры» в Ираке и Сирии должны быть завершены, их военнослужащие должны быть безоговорочно выведены из этих стран.

Боестолкновения в самой Турции

Концентрация внимания мировой общественности вокруг антитеррористических войн в Ираке и Сирии и вокруг ситуации в «курдском вопросе» в итоге отодвинула на второй план то, что в эти дни происходит в курдонаселенных регионах самой Турции. Если судить по сообщениям курдских источников, то с 31 января вспыхнули ожесточенные боестолкновения между пешмерга Курдской рабочей партии (PKK) и турецкими силовиками в вилайяте Агри.

Курдские источники утверждают, что еще до начала боев в Турции «официальные лица PKK предупреждали Анкару против операции в Сирийском Курдистане», то есть против турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне. Ведь, строго говоря, ни Африн и тем более ни та же Эр-Ракка, которые контролируются курдами YPG из состава проамериканского SDF, никаким «Сирийским Курдистаном» не являются. Термин «Сирийский Курдистан» чаще относят к территориям так называемых Джазиры-Рожавы, а захват Африна и Эр-Ракки, в сущности, — примерно то же самое, что пытались сделать сторонники Масуда Барзани в Северном Ираке: путем захвата некурдских по населению земель существенно расширить территорию автономного Иракского Курдистана.

1 февраля PKK сообщила о гибели по меньшей мере двух турецких солдат в Агри. Однако через пару дней поступили сообщения о том, что бои между партизанами PKK и турками распространились и на вилайят Хаккяри. Что реально сейчас творится в вилайятах Агри и Хаккяри, установить трудно. Турецкая сторона не спешит информировать о ситуации в провинциях, располагающихся на приличном отдалении от сирийского Африна. Агри — это, вообще говоря, территория, горными грядами выводящая к горе Арарат. То есть это Западная Армения, пусть и давным-давно деарменизированная. А Хаккяри плотно прилегает к горным грядам, выводящим к иракским горам Кандиль. И потому именно в этих горах все последние десятилетия располагаются основные базы и опорные пункты партизан PKK. Именно сюда выводились из Турции в 2013 г. отряды этой партии, когда в ответ на отход Анкары от исполнения своих обязательств военное руководство PKK заявило, что прекращает отвод своих пешмерга из Турции в иракские горы Кандиль.

Боец Отряда народной самообороны Курдистана

Так что вилайят Хаккяри — образно говоря, «привычное место» для турецко-курдских боестолкновений. Причем тут бои имели место еще 14 января 2018 года — то есть в день, когда турки только начинали артобстрелы по курдам Африна в Сирии. О загадочном боестолкновении в январе в Хаккяри сообщали практически все турецкие СМИ. Вот, например, сообщение от Sabah: «Боевики из Рабочей партии Курдистана обстреляли позиции турецких военных в уезде Чукурджа из гранатометов. В результате атаки погиб один военнослужащий. Еще три человека получили различные ранения».

Поселок Чукурджа выводит прямо на турецко-иракскую границу. И уместно предположить, что при всех атаках курдов на турецких военных участвовали именно пешмерга PKK, подчиняющиеся хорошо известному и на Западе, и на Востоке, и на, как говорится, Севере с Югом одному из ведущих военных командиров PKK Мурату Карайылану. Карайылан стал широко известен в СМИ в 2013—14 гг., когда выступал с разъяснениями о причинах выхода его партии из процесса примирения с Турцией. Кроме того, он был одним из первых курдов, который открыто обвинил Анкару в связях с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сотрудничестве турок на высшем госуровне с этой бандитской структурой. Да и в вилайят Агри из Сирии не пройдешь — это возможно только через многочисленные горные тропы именно из иракских гор Кандиль.

Не исключено, что военное руководство PKK решило воспользоваться удобным поводом (нападение турок на Африн), чтобы актуализировать вопрос о Курдистане непосредственно в самой Турции. Ведь хорошо известно, что вилайяты Агри (в том числе и отроги Арарата) и Хаккяри — это традиционные зоны военной активизации пешмерга PKK, партизаны этой партии периодически вели боевые действия против турок практически во все годы после лета 2013-го. Громкие атаки, причем и со сбитыми турецкими боевыми вертолетами, с подбитой бронетехникой и т.д., имели место в 2016 и 2017 годах.

А насколько военное руководство PKK синхронизирует свои акции с обороной Африна или же, как было ранее, с оборонительными боями сирийских курдов в Кобани, Серекание или в Эль-Камышлы и Эль-Хассеке — это вопрос уже второго плана. Несмотря на то, что Анкара постоянно обвиняет сирийские партии и организации курдов в том, что они — «аффилированные структуры» именно PKK, это не совсем так. Все эти YPG, YPJ, партия «Демократического союза» Сирии (PYD) создавались значительно позже, чем была создана PKK и ее отряды развертывали освободительные вооруженные действия против силовых структур Турции.

Kurdishstruggle Позиции курдских солдат

Впрочем, уже к 5 февраля турки признали, что январские и февральские атаки PKK шли именно из Северного Ирака, т. е. подтвердили причастность к ним пешмерга под командованием Карайылана. Турки также уточняли: «Атака была совершена на военную базу в уезде Чукурджа». Это всё может в дальнейшем иметь повышенное значение, учитывая, что проамериканское руководство курдов из SDF в Африне 24 января согласилось на переговоры с руководством Сирии о допустимости ввода сирийской армии в Африн и в целом на участок сирийско-турецкой границы в этом регионе: «SDF будет приветствовать ввод сирийской армии в Африн при условии подписания соглашения с Дамаском».

25 января так называемая «Курдская автономная администрация региона Африн» призвала сирийское государство «выполнить свой долг и обеспечить защиту границы с Турцией». Также указывалось, что вторжение турецких войск «несет угрозу территориальному единству Сирии, и от него страдает гражданское население». Это уже прогресс в сознании курдов Африна, потому что, как ранее сообщали многие международные СМИ, да и сами курды, звучавшие с начала января предложения России и Ирана по этому вопросу категорически отвергались курдской стороной. И хотя пока Башар аль-Асад не торопится с принятием решения об Африне, после возобновления боев подразделениями Мурата Карайылана в турецких вилайятах развязка в ситуации с курдами Сирии близка.

При Хафезе Асаде у курдов из PKK были кое-какие лагеря и пристанища для беженцев в Сирии. Но далеко не в Африне — эти лагеря располагались вплотную к границам с Ираком и горными грядами Кандиль. Более того, сирийские опорные пункты PKK не были базами как таковыми — скорее, это были пункты некого транзита. Общеизвестно, что главные базы PKK на Ближнем Востоке были в ливанской долине Бекаа. Именно отсюда после тренировок или восстановления сил бойцы PKK по сирийской территории транзитом следовали в Северный Ирак, а оттуда — предпринимали свои военные операции и иные акции на территории Турции. Сейчас отрядам PKK в Северном Ираке вполне вольготно — друг Анкары Масуд Барзани отстранен от власти в Эрбиле. Вражда между ним и руководством PKK доходила до того, что в прежние годы пешмерга «барзанистов» активно помогала туркам проводить карательные операции против представителей PKK в иракских горах, а то и корректировать ракетные удары турецких ВВС по лагерям и убежищам турецких курдов.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Читайте также: Иран требует от Турции в Сирии остановиться

Например, вот что в декабре 2015 года рассказывал о взаимоотношениях PKK и клана Барзани директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров: «РПК к ДПК [«Демократическая партия Курдистана», возглавляемая Масудом Барзани — прим.] действительно очень плохо относится. Там прекрасно помнят, как Барзани давал своих проводников, чтобы они вели турецкие войска по горам для атак на Рабочую партию Курдистана. А вот к ПСК [партия клана Ат-Талабани, конкурентов клана Барзани — прим.] и «Горан» — хорошо: они друг с другом, как и положено социалистам и коммунистам, дружат. Поэтому однозначно нельзя говорить, что иракские курды против РПК». Однако всё смешал 2016 год, когда боевые отряды PKK приняли участие в штурме Мосула… под черными знаменами иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и одновременно зачистили от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и турецких военных североиракский город Башика. Стало ясно, что, вслед за ПСК и «Горан», и курды PKK наладили тесный контакт и сотрудничают с КСИР Ирана.

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института востока РАН Кирилл Вертяев не исключил в связи с ситуацией в Африне «возможное наличие неких неафишируемых договоренностей между Асадом и сторонниками Оджалана в Сирии». Он также выдвинул предположение, что «любое поражение Турции в этой войне будет очередным шагом, приближающим создание независимого Курдистана, и, наоборот, победа над Африном явится колоссальным фактом обострения межэтнических отношений в самой Турции».

Для руководства PKK и сторонников сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии — а это в первую очередь Иран и Россия — именно такой поворот событий станет выходом из тупиковой ситуации. Ведь желательно и отношения с США не доводить до открытого военного противостояния в Сирии, и в то же время обязательства и гарантии, данные правительствам Ирака и Сирии, будут выполнены. Также не пострадает международный имидж Тегерана и Москвы. Но раз никто не стал дожидаться завершения боев в Африне, а командование PKK приказало возобновить бои в турецких Агри и Хаккяри, то речь следует вести не о локальных «неафишируемых договоренностях» между только Асадом и «сторонниками Оджалана в Сирии», но и о возможном сотрудничестве PKK с соответствующими заинтересованным кругами Ирана и России.