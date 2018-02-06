Иран требует от Турции в Сирии остановиться

Станислав Тарасов, , 21:31 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на пресс-конференции в Тегеране, прокомментировал вооруженную операцию Турции «Оливковая ветвь». Он заявил, что «присутствие любой внешней силы на территории Сирии без согласия законных властей неприемлемо». А у турецкой стороны, как указал иранский президент, его нет, правительство Сирии не давало на то своего согласия. «Это наша рекомендация и наш взгляд, точно так же, как мы осуждаем американское присутствие в Сирии и убеждены, что США преследует дурные намерения в регионе и желают дезинтеграции Сирии», — подчеркнул Рухани.

В то же время он счел необходимым указать на важность продолжения Тегераном, Москвой и Анкарой сотрудничества в формате астанинского процесса и высказал уверенность, что три столицы в «недалеком будущем» проведут очередной саммит по Сирии. Возможно, этот вопрос присутствовал во время последнего телефонного разговора президента России Владимира Путина со своим иранским коллегой. Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми также заявил, что «Тегеран внимательно следит за продолжающейся операцией Турции в Африне «Оливковая ветвь» и надеется, что операция будет прекращена, чтобы предотвратить усугубление кризиса на севере Сирии». Более того, он внес хоть какой-то поясняющий тезис, подчеркивая, что «группы радикальных исламских боевиков — такфири — в северных сирийских регионах могут реорганизоваться из-за продолжающегося кризиса в Африне».

Сразу отметим, что, по логике, операция Турции на севере Сирии могла состояться исключительно в результате договоренностей прежде всего с российской и иранской сторонами, как участниками альянса Россия — Турция — Иран на сирийском направлении. Символично, что информация о начале турецкой операции в Сирии появилась одновременно с заявлениями о том, что Россия, Турция и Иран согласовали списки участников Конгресса национального диалога в Сочи. Анкара сообщала, что в известность были поставлены и США, а также некоторые другие европейские и ближневосточные страны. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым открыто заявлял, что «у России не было возражений». Анкара говорила о решимости завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки», избежать риска перерастания ее в долгосрочную кампанию.

Не вызывает сомнений и то, что Тегеран был подробно информирован о целях и деталях операции. А из западных держав первой на «Оливковую ветвь» отреагировал Париж. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал, как известно, «созвать экстренное заседание Совбеза ООН» и потребовал прекращения огня. Вслед за этим прекращения турецкой операции потребовал Тегеран, но только на уровне своего официального представителя министерства иностранных дел. Правда, потом начальник генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар связывался по телефону с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хоссейном Бакери, уверял его в том, что Анкара уважает территориальную целостность и суверенитет Сирии, по-прежнему привержена соглашениям, достигнутым во время трехсторонних переговоров с Ираном и Россией о ситуации в Сирии. Но, судя по заявлению Рухани, важные точки над «i» так и не расставлены.

В чем же дело? Главным источником сомнений и вопросов Ирана относительно турецкой операции в Африне является то, что операция «Оливковая ветвь» явно затягивается. По мере приближения турецкой армии к сирийскому Африну растут потери Турции в живой силе. Ситуация быстро меняется и, как пишет американское издание The Wall Street Journal, на всех направлениях появляются признаки кризисов в разных коалициях. Удивительно, но стали, с одной стороны, совпадать позиции Ирана и США, призывающих Турцию перенести центр тяжести своей операции в Сирии на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, Анкара и Тегеран едины в отношении перспектив появления в Сирии какой-либо курдской автономии. В то же время официальный представитель МИД Ирана указывает, что в Африне и вообще на севере Сирии могут реорганизоваться силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это признал и сам Эрдоган. Как сообщает Reuters, он заявил, что «Вашингтон поставляет оружие курдским формированиям, действующим на севере Сирии», но он не верит, что оружие попадает по предназначению.

Строго говоря, новое обозначение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии может в морально-политическом плане обосновывать военное присутствие США в Сирии. Что не говори, но Вашингтон и Анкара — союзники по НАТО, они могут договориться. Нельзя исключать того, что Турция будет пытаться создать на севере Сирии свою оккупационную зону, которая будет представлена как зона безопасности. Иран вряд ли захочет смириться с таким ходом событий, когда лозунги о сохранении территориальной целостности Сирии лозунгами и останутся. Объективно это на определенном этапе будет отвечать интересам американцев, но в случае, если они решат в Сирии осуществить ливийский сценарий. В этой связи приобретает значение позиция стран, выступающих гарантами территориальной целостности Сирии и состоящие в астанинском процессе.

Поэтому назрело время для еще одного саммита глав государств России, Турции и Ирана для того, чтобы избежать драматических сценариев изменения ситуации в Сирии и в регионе в целом.