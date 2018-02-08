У Соединенных Штатов есть «замыслы против Турции и Ирана, а может быть, и против России», — заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 6 февраля членам своей политической партии. Данное заявление стало последним в серии выпадов со стороны Турции в адрес США за последние шесть недель 2018 года. Несмотря на это, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон продолжает последовательно называть Турцию союзником по НАТО, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Данное заявление иллюстрирует проблему, с которой столкнулся Вашингтон: как стабилизировать традиционные союзные отношения в условиях происходящих тектонических процессов на Ближнем Востоке? В перспективе Белый дом может столкнуться с тем, что Турция, Ливан, Ирак и Катар войдут в альянсы, которые укрепят таких противников США, как Иран и Россия. В сложившихся условиях, если США пойдут на ухудшение отношений с этими странами, может случиться так, что перечисленные страны превратятся в угрозу, еще больше сблизившись с Москвой и Тегераном.

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На сегодняшний день проблема, с которой США столкнулись в Ливане, заключается в том, что Вашингтон хочет оказать поддержку центральному правительству и ливанским военным, но таким образом, чтобы этой поддержкой не воспользовалось проиранское движение «Хезболла», которое входит в состав правительства Ливана.

Giorgio Montersino Ливан

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан находится на переднем краю фронта «в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хезболлой», во время пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В октябре конгресс США «взял на прицел правительство Ливана, крупного партнера США в антитеррористической борьбе, поскольку правительство продолжает сотрудничество с «Хезболлой», пишет журнал Foreign Policy. В феврале 2018 года администрация Трампа ввела санкции против шести членов «Хезболлы».

Нет никаких признаков того, что двуликая ливанская администрация планирует что-либо менять. США тратят на поддержку ливанской армии миллионы долларов, а «Хезболла» продолжает вести свою деятельность в стране. В январе 2018 годы высокопоставленный представитель Ирана Сейед Эбрахим Раиси прибыл на ливано-израильскую границу и пригрозил «освободить» Иерусалим от оккупации Израиля. У Вашингтона нет эффективного плана действий в отношении Ливана. Страна оказалась в заложниках у «Хезболлы».

В декабре 2017 года Ливан посетил еще один противник США. Им оказался командир шиитских ополченцев в Ираке Каис аль-Хазали, который ранее сидел в американской тюрьме в Ираке, пока в 2015 году его ополченцы не вошли в состав иракских Сил народной мобилизации. Многие из ополченцев аль-Хазали в прошлом сражались против американских войск. В 2016 году шиитские группировки, ранее противостоящие США, официально вошли в состав военизированных формирований иракского правительства. Однако угроза с их стороны никуда не исчезла.

В октябре 2017 года во время переговоров с государственным секретарем США премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что шиитских ополченцев «необходимо поддерживать, поскольку они являются надеждой для страны и всего региона». Таким образом, США могут столкнуться в Ираке с проблемой, аналогичной ливанской. Любое оборудование США, переданное Ираку в рамках программы поддержки, должно находиться под строгим контролем, чтобы не допустить его передачи в руки иракских сторонников Ирана.

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Mid.ru Катар

В Катаре Соединенные Штаты сталкиваются с менее прозрачной проблемой. В 2015 году представитель Фонда защиты демократии Дэвид А. Вайнберг пришел к выводу, что Катар является одним из тех союзников США, которых можно назвать «полудрузьями-полуврагами» или заклятыми друзьями, когда речь идет о финансировании терроризма. США продолжают стратегический диалог с Дохой, чтобы сохранить расположенные в Катаре военную базу Эль-Удейд и центральное командование ВС США. Но есть и другие проблемы. Катар все больше сближается с Тегераном и Анкарой. В октябре 2017 года Доха подписала соглашение с Россией о противовоздушной обороне.

Во всех четырех случаях союзники США одновременно поддерживают и Вашингтон, и противников Соединенных Штатов, несмотря на то, что эти действия подрывают интересы Белого дома. Когда Вашингтон начинает проявлять недовольство, каждая из указанных стран начинает угрожать более тесным сближением с Тегераном или Москвой. В обоих случаях эти страны смещаются с орбиты влияния США.

В 2018 году администрация Трампа должна дать понять этим странам, что подобное отдаление от США может иметь свои последствия. США не должны бросать своих союзников в регионе, включая партнеров на востоке Сирии. Вашингтон должен укреплять отношения с Саудовской Аравией, Израилем и курдами на севере Ирака.