Washington Post: в Сирии военные должны дать дорогу дипломатии

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM 7 февраля в Сирии можно было стать свидетелем довольно странной ситуации — странной даже по меркам Ближнего Востока: командующие контингентом США, находящиеся в одном шаге от победы над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наблюдали как по их партнерам из курдских вооруженных формирований ведется огонь со стороны представителей сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией — союзником Вашингтона по НАТО.

И затем через несколько часов приблизительно в 150 км на юго-восток сухопутные войска, поддерживающие официальный Дамаск, нанесли удар по штаб-квартире сирийских вооруженных формирований и их партнеров из войск специального назначения США в пяти милях от реки Евфрат. В результате коалиция во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла по ним авиаудары.

Вывод, который необходимо сделать из произошедшего 7 февраля, заключается в том, что в регионе действует слишком много противоборствующих сил, из-за чего ситуация может обернуться обширным конфликтом, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

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Автор подчеркивает, что всё шло к столкновению США и Турции с того момента, как Вашингтон три с половиной года назад принял решение уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а единственным партнером в Сирии, который был бы способен добиться результата, оказались курды, назвавшие себя Демократическими силами Сирии (ДСС).

Такое решение Белого дома вызвало ярость со стороны Анкары, которая причисляет курдские вооруженные формирования к «террористическим» организациям. Тем не менее Турция так и не предложила убедительной альтернативы, поэтому Вашингтон и продолжил выбранный курс. Когда, в 2015 году, в конфликт вмешалась Россия, США попытались установить зоны деконфликтации, однако добиться этого оказалось крайне непросто, поэтому контакты с Россией на сегодняшний день играют крайне важную роль.

На этом фоне актуален вопрос, каким образом США могут разобрать этот «бардак» так, чтобы поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было окончательным. По мнению командующего войсками США в Сирии и Ираке генерал-полковника Пола Фанка, США незамедлительно необходимы «диалог» и «деконфликтация» с Турцией.

Он уверен, что военнослужащие США совместно с курдскими ДСС смогли совершить чудо, однако по мере приближения конца конфликта возможности вооруженных сил сокращаются, и следующий шаг Белого дома должен быть в сфере дипломатии. В связи с этим крайне важно, что советник администрации США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер направляется вскоре в Турцию. Ему стоит отнестись к конфликту с Анкарой как к возможности и начать спокойные дискуссии, которые могут впоследствии привести к примирению интересов двух государств.

В заключение автор подчеркивает, что курдские подразделения оказались ценным, но неудобным партнером США, и оставить их — значит совершить серьезную ошибку. Тем не менее такой же ошибкой было бы позволить этому «гидроголовому» конфликту продолжить разрастаться. Вооруженные силы США сделали свое дело в Сирии, поэтому пришло время для решительных дипломатических усилий.

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