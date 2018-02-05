Несмотря на то, что в Екатеринбурге продолжается подготовка к сносу недостроенной телебашни, сторонники её сохранения продолжают свою борьбу. Активисты планируют массовые мероприятия, а ряд депутатов городской думы продолжают искать способы, чтобы выйти на диалог с региональными властями.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

Приговорённая к сносу

Напомним, что строительство телебашни в центре Екатеринбурга началось в 1983 году. До 1991 года удалось возвести 220 метров сооружения (по проекту — 361 метр), а после развала СССР стройку заморозили. В 2013 году объект перевели из федеральной собственности в региональную, а также был объявлен конкурс на проект реконструкции «самого высокого долгостроя». Однако в 2016 году телебашню решили законсервировать, а в 2017-м выставили на торги. В итоге объект и прилегающая к нему территория принадлежит АО «Ледовая арена» (60% акций принадлежит УГМК, а 40 — правительству Свердловской области). После чего руководство УГМК заявило о намерении снести телебашню и построить на её месте ледовую арену.

Однако у данной идеи появились активные противники, которые считают, что снос 220-метровой прочной железобетонной конструкции может быть небезопасным мероприятием и что телебашню необходимо сохранить как символ города, найдя для неё другое функциональное применение.

Так, сегодня, 7 февраля, на заседании постоянной комиссии городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью прошло обсуждение проекта обращения на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В ходе заседания инициаторы обращения настаивали на том, что решение о сносе недостроенной телебашни принималось без учёта мнения экспертов и жителей города. Противники проекта обращения считают, что снос объекта предопределён, так как телебашня и прилегающая к ней территория находятся в частной собственности. В итоге большинством голосов инициатива была отклонена.

Тем не менее, автор проекта обращения депутат Эдуард Мансуров и его коллега Константин Киселёв намерены провести встречу с журналистами. В качестве экспертов они намерены пригласить членов архитектурного городского совета и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также представителей студенческих сообществ УрГАХУ и УрГУПС.

Скриншот страницы YouTube пользователя Red Brave Недостроенная телебашня. Екатеринбург

Бесполезная борьба?

И здесь необходимо отметить, что сама инициатива выступить с очередным обращением к губернатору вряд ли возымела бы действие. Ранее Евгений Куйвашев уже высказал свою позицию по данному вопросу. На своей страничке в социальной сети он попытался убедить пользователей Instagram в необходимости сноса телебашни, назвав её «частично разрушенной бетонной трубой», а прилегающую к телебашне территорию «зоной отчуждения». Более того, вопрос о передаче телебашни и прилегающей территории в собственность АО «Ледовая арена» решался на уровне законодательного собрания Свердловской области осенью 2017 года. И депутаты большинством голосов проголосовали за данную инициативу регионального правительства. То есть уже тогда вопрос о строительстве ледовой арены вместо телебашни был уже фактически решён на уровне правительства Свердловской области.

В свою очередь представители городской общественности также не опускают руки, пытаясь спасти «падающую» телебашню. Часть из них предлагали символически «обнимать башню», по аналогии с другой акцией «Обними пруд». В 2017 году противникам строительства храма-на-воде (то есть на насыпном острове в акватории городского пруда) удалось таким образом «защитить» водоём, и строительство храма перенесли на берег. Однако другая часть активистов посчитала, что последней «точкой опоры» для недостроенной телебашни может стать личное вмешательство президента России Владимира Путина. Горожане начали сбор подписей за сохранение объекта, которые намерены передать главе государства.

Читайте также: Страсти по телебашне: в Екатеринбурге защитники долгостроя готовят акции

А уже 10 февраля активисты запланировали митинг. Изначально они подали заявку на проведение мероприятия неподалёку от самой телебашни, на площадке возле городского цирка. Однако власти отказали, сославшись на то, что территория не годится для митингов и вообще на этом месте запланировано другое мероприятие. Тем не менее акция состоится в сквере на улице Большакова, неподалёку от КРК «Уралец». А митингующие намерены символически запустить в небо сотни разноцветных шаров.

Выступили в защиту недостроенной телебашни и представители экспертного сообщества. Ещё в конце 2017 года члены свердловского отделения Союза архитекторов России направили письмо главе УГМК Андрею Козицыну. В обращении они поблагодарили руководителя компании за желание возвести новую ледовую арену в Екатеринбурге, и представив свои аргументы предложили сделать это на другой площадке, сохранив таким образом «самый высокий долгострой». Архитекторы предложили строительство апартаментов вокруг ствола телебашни и свою помощь в подготовке предложений по использованию объекта и прилегающей территории.

Читайте также: Судьба недостроенной телебашни в Екатеринбурге: снести или сделать «Маяк»?

И надо отметить, что специалистами было предложено несколько вариантов использования недостроенной телебашни. Предлагалось использовать её для оборудования канатной дороги над городом, сделать из телебашни гигантский сухопутный маяк, устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, аттракционы, высотный кинотеатр, площадку для выставок и даже установить храм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

Как снесут башню

В свою очередь на объекте с середины января вовсю идут подготовительные работы к предстоящему сносу. На огороженную территорию заехала техника, рабочие с основания башни срезали металлоконструкции, а у ствола на стилобатном этаже уже ведут разметку и бурение. Также по направлению к реке Исеть приготовили «подушку» амортизации из насыпи земли. А с начала февраля специалисты компании ведущей работы по сносу начали обходить дома, расположенные неподалёку от телебашни. Они уже начали обследование помещений комплекса апартаментов Artek.

Работы осуществляет АО «Работы взрывные специальные». Снос будет осуществляться методом направленного взрыва, особенность которого заключается в том, что нет взрывной волны, которая может повлиять на соседние строения. Тем не менее специалисты компании осматривают дома, чтобы в дальнейшем у владельцев квартир не возникли претензии. И хотя в АО «Работы взрывные специальные» неоднократно заявляли о том, что снос не представляет угрозы соседним зданиям, но в день взрывных работ жильцы апартаментов Artek должны освободить комплекс. При этом в районе телебашни расположено здание городского цирка, мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», бизнес-центр, Уральский экономический университет, станция метрополитена, мост через Исеть и множество других зданий и сооружений.

Сам снос изначально планировали провести 20 февраля, но позже появилась информация о том, что он перенесён на апрель из-за выборов президента России, которые пройдут 18 марта.

При этом время от времени муссируются различные слухи, согласно которым до сих пор рассматриваются альтернативные версии размещения новой ледовой арены намного дальше от центра города. Но это вовсе не обязательно может считаться отменой сноса телебашни, тем более, что в начале января Главгосэкпертиза одобрила проект новой радиотелевизионной передающей станции.

Читайте также: В Екатеринбурге построят новую телебашню

Проект предусматривает строительство современной телебашни из металла высотой 236 метров по адресу проспект Космонавтов, 99. Также на прилегающей территории будет оборудован контрольно пропускной пункт, а на улице Гурзуфской будет построено двухэтажное административное здание площадью 840 кв.м.

Как бы то ни было, но по существующему законодательству судьбу объекта и площадки решает собственник. И при существующей системе владелец не обязан прислушиваться к мнению жителей города, депутатов и даже экспертов. И потому позиция тех активистов-защитников, которые намерены обратиться лично к Владимиру Путину, выглядит наиболее адекватной существующей в России реальности. Спасти практически «падающую» телебашню в Екатеринбурге может разве что президент, если выскажет соответствующее мнение по данному вопросу. Это единственная «точка опоры». Ведь к мнению Владимира Путина прислушиваются даже крупные собственники.