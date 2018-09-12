В последнее время в Уральском федеральном округе, как и по всей стране, развернулось строительство культовых сооружений так называемой «шаговой доступности». Чтобы после каждодневных трудов праведных зайти, помолиться, проникнуться неземной атмосферой, отдохнуть душой. Хорошая с виду тенденция почему-то воспринимается гражданами в штыки. А именно гражданами, проживающими рядом с запланированными храмами.

В церкви, Н.П. Богданов-Бельский., 1939

Январская новость о том, что в Нижневартовске (Югра) возведут храм в честь преподобного Сергия Радонежского, который запланировано построить в 8 «А» микрорайоне, невероятно взбудоражила жителей столицы Самотлора. Культовое сооружение высотой 79 метров на 450 прихожан должно стать одним из самых крупных в Югре. Повод для гордости и радости. Для сравнения: один из самых масштабных храмов — Воскресенский кафедральный собор в Ханты-Мансийске — достигает чуть более 60 метров. На территории храма планируется разместить звонницу, иконную лавку, дом причта и стоянку на 150 машино-мест, сообщает пресс-служба горадминистрации. И добавляет, что культовое сооружение будет возводиться на деньги спонсоров и прихожан — отнюдь не на бюджетные средства.

Фото предоставлено мэрией Нижневартовска Эскиз храма в честь Сергия Радонежского в Нижневартовске

Но данное известие почему-то вызвало бурю негодования в паблике «Я люблю Нижневартовск» в социальных сетях. Жители окрестных многоэтажек, между которыми хотят поставить храм, заявили, что их мнения никто не учёл при планировании постройки.

«В середине января ни о каких общественных слушаниях о межевании в 8 «А» микрорайоне не было известно, а 30 января они уже состоялись», — возмущены жители столицы Самотлора.

А у них есть аргументы против церкви во дворе. Жители микрорайона вспомнили про колокольный звон, на который они под своими окнами не рассчитывали, покупая квартиры, про толпы нищих на паперти и отпевания покойных.

Опрос в группе показал, что из более 600 респондентов 66% против строительства культового сооружения в 8 «А» микрорайоне. Вартовчане вспомнили заявление митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, что на 10 тысяч человек должна приходиться одна церковь. На 274 тысячи жителей Нижневартовска получается 27 храмов.

«Да у нас православных-то в городе столько нет, — утверждает одна из участниц паблика. — И зачем строить огромный храм в жилом микрорайоне, когда в городе есть масса пустырей на окраинах?»

«Нормальная богобоязненная православная епархия будет ставить храм вдали от жилых массивов. Гигантомания никогда ни к чему хорошему не приводила. Скромность и сдержанность — высшая православная добродетель», — считает вартовчанин Александр Л.

«Хватит храмов, даёшь зону отдыха на этом пустыре, с велодорожками, фонтанами-ручьями, веревочным парком, терренкуром и так далее. Храм — это не только красиво и праздники, это траурные церемонии, отпевания, венки, кресты, убитые горем родственники, похоронные процессии. Зачем жителям домов Мира, 60, Ленина, 17 и Чапаева, 15 это видеть?» — пишет пользователь Саша Ш.

«Верующий всегда найдёт дорогу в храм, коих в Нижневартовске предостаточно. Не обязательно, чтоб прям у подъезда дома. А чего действительно не хватает городу, так это парка отдыха и поликлиник», — полагает Анна Р.

Government.ru Группа чиновников в православном храме

Жители микрорайона 8 «А» сплотились в сети и собираются бойкотировать стройку в реале, тем временем нет даже проекта будущего храма — его собираются завершить к лету 2018 года.

Против храма — труба отопления

Практически с точностью до наоборот разворачивается ситуация со строительством храма в посёлке Мартюш Свердловской области, который расположен близ города Каменска-Уральского. Там выделению участка под строительство церкви в центре посёлка препятствовало два обстоятельства — это недовольство местного населения и невозможность возведения объекта культа из-за инженерных коммуникаций.

Православный приход в посёлке был основан в 2007 году. В 2014-м был задуман храм-памятник во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Многие жители поселка являются потомками репрессированных, тех, кто в 30-е годы ХХ века были сосланы в спецпоселение Мартюш и работали в нечеловеческих условиях на руднике и на строительстве заводов в Каменске-Уральском. Их подвиг и страдания должны быть примером для потомков, считает вместе с прихожанами протоиерей Григорий Герасимов.

«Даже под страхом смерти спецпереселенцы не отрекались от Христа. Они были сосланы сюда со всех концов России, где были раскулачены, лишены имущества и крова. Брошены были сюда на произвол судьбы, в лес. Выживали, кто как мог, рыли ямы-землянки, накатывали бревна, сооружали самодельные печи. Без пайка, в холоде и голоде, с младенцами на руках — так выживали или погибали. Вспоминая страдания мучеников, мы почитаем их веру, учимся их терпению, примеру несения своего креста», — поясняет протоиерей Герасимов.

Препон, кроме финансирования, для возведения церкви не намечалось. Глава Каменского района Сергей Белоусов приветствовал идею, поддерживали прихожан местные депутаты. Готов проект храма, где запланированы помимо здания церкви церковная лавка, сторожка, парковка и детская площадка. Место нашлось удобное — возле водонапорной башни, на запущенной территории, которую бы храм только украсил.

Фото предоставлено прихожанами православного прихода поселка Мартюш Один из проектов храма на Мартюше

И мало кто ожидал, что благое дело застопорится из-за споров о месте возведения храма. Публичные слушания, на которых строительство церкви в центре поселка было отклонено населением, показали: жители окрестных домов не готовы к колокольному звону и отпеваниям покойников. Мол, звон их лишит покоя, а катафалки и похоронные процессии будут пугать детей. Решение жителей ряд СМИ интерпретировал как яркий антиклерикальный протест. Но дело обстоит несколько иначе.

Главный аргумент против: на запланированном месте, как выяснилось, проходит магистральный водопровод, и капитальное строительство там элементарно недопустимо. Верующим было предложено подумать о расположении культового объекта на другой территории.

«Строительство храма в поселке Мартюш обсуждается не первый год. Всё упирается на сегодня в место расположения. У водонапорной башни капитальное строительство противопоказано. Потом стали рассматривать место у старого общежития, почти в центре Мартюша. Но там придется снести само здание общежития. А в этом, пусть и ветхом, доме прописаны люди, есть собственники комнат. Их всех придется расселять. Это длительный процесс не на один год. Далее рассмотрели территорию около стадиона, там тоже детские учреждения рядом. В районной администрации мы обсуждали, что оптимальное место было бы за поселком, напротив Поклонного креста, поставленного в честь репрессированных первостроителей Мартюша, — там и процедуры общественных слушаний не надо. Площадь строительства не ограничена, есть где развернуться. Поклонный крест, который стоит на землянках первостроителей Мартюша, как раз будет находиться напротив, и есть возможность объединить эти объекты, создать мемориальный комплекс. Но некоторым прихожанам не понравилось, что не в самом поселке. Далеко ходить, говорят. Речей против храма на Мартюше я лично не слышал. Люди за строительство храма, но в другом месте», — прояснил сложившуюся ситуацию депутат Каменской районной думы Александр Шахматов.

Мнение депутата разделяет и часть прихожан, которые уважают решение соседей по поселку. И стоит ли торопиться со строительством? Не лучше ли обстоятельно подумать и взвесить все «за» и «против», не возбуждая антицерковных настроений?

«Самое наилучшее — поставить храм в лесу, где были землянки. Там сейчас крест стоит. Никому и мешать не будет, и рядом с поселком, пешком можно пройтись. Лично я понимаю, когда люди говорят, мол, в Каменске церквей полно, и верующий из Мартюша дорогу к храму найдет. Но Мартюш — это особый случай. Здесь необходим храм-мемориал. И прежде чем строить, надо финансовую сторону вопроса уточнить. Сбор пожертвований на храм, к примеру. Проект солидный. Но кто его оплатит? Признаться, лет 20 назад посоздавали в каменских селах приходы с надеждой, что селяне с воодушевлением возьмутся восстанавливать развалины старых церквей. Но не везде это получилось, в единичных случаях спонсоры помогли. Во многих селах так и стоят развалины, а приход — это десять бабушек. Что они сделают? В выходные в сельских церквях от силы 15—20 человек. На пожертвования даже коммуналку не оплатить», — разъяснила ситуацию со своей колокольни одна из прихожанок.

Администрация Екатеринбурга Первоначальный план строительства Храма-на-воде

Да и Каменская и Алапаевская епархия вряд ли сможет помочь финансово. Особенно в 2018 году, когда ожидается приезд патриарха Кирилла на Царские дни в Свердловскую область — каждая церковная копейка на счету. Как сообщает пресс-служба епархии, в Каменске-Уральском с весны 2017 года развернуто строительство храма в честь Иоанна Богослова, но далее нулевого цикла церковь не поднялась из-за дефицита средств. На территории Преображенского мужского монастыря в Каменске-Уральском строится духовно-просветительский центр. Не самый подходящий момент для поборников храма на Мартюше, которые в возведении культового сооружения рассчитывают на пожертвования.

«Искусственные аргументы»

И отметим, что Свердловская область традиционно славится несовпадениями желаний православных верующих с финансовым потенциалом и инженерными возможностями городской инфраструктуры. Только отшумел скандал по поводу планов строительства в центре Екатеринбурга на городском пруду Храма-на-воде в честь святой великомученицы Екатерины. Этот храм намеревались выстроить ради уникальности и дальнейшей доступности для туристов. Но диву дивному не суждено случиться. От идеи культового сооружения власти региона отказались под натиском общественности и ученых, пояснивших опасности и подводные камни подобного строительства прежде всего для метрополитена. Напомним, в защиту пруда и против строительства Храма-на-воде выступали тысячи жителей Екатеринбурга, вышедших на три акции «Обними пруд». В «обнимашках» участвовали и православные верующие в том числе. В итоге нашлось сухое место грандиозной стройке: под храм святой великомученицы Екатерины выбрана набережная пруда возле Театра драмы.

Ранее в сюжете: Власти передумали строить храм на пруду Екатеринбурга

Или недавно в Екатеринбурге развернулся конфликт возле новой культовой стройки — храма Покрова Божей Матери на Вторчермете. Еще на стадии межевания в августе 2017 года в социальных сетях прокатилась волна негодования. Причины — звон колоколов посреди жилой застройки, а также желание сохранить небольшой парк, которому грозит уничтожение. Как пояснили в Екатеринбургской епархии, согласно планам строителей, площадь парка, возможно, даже увеличится. А воздвигнуть культовое учреждение на Вторчермете пожелали сами жители района. Ближайший храм-то аж за пять километров. А это неудобно и далеко для пожилых людей и мам с колясками.

Ранее в сюжете: В Екатеринбурге жители возмущены планами строительства нового храма

Администрация Екатеринбурга Первоначальный эскиз Храма-на-воде

Кроме того, чуть далее от микрорайона Вторчермет планируется строительство второго храмового комплекса в честь святого князя Александра Невского возле озера в Нижне-Исетском лесопарке. Согласно приказу министерства строительства Свердловской области, в отношении участка имеется разрешение на «религиозное использование». Протесты против застройки в зеленой зоне пока не слышны, но никто их не исключает, зная гражданскую активность екатеринбуржцев.

Проблема строительства храмов шаговой доступности, как видим из вышесказанного, существует и упирается в несколько моментов. В дискомфорт, который не желают испытывать жители близлежащих к объектам культа домов, в сложности городской инфраструктуры и, что греха таить, клерикализм, когда верующие силы в городской власти хотят угодить духовенству.

Как на это реагирует руководство Русской православной церкви? Достаточно вспомнить, что патриарх Кирилл, выступая перед участниками VII международного фестиваля «Вера и слово», назвал «искусственными аргументами» протесты против застройки зеленых зон.

«Или другой аргумент. Нет, мы будем против храма, потому что вы тут будете возить покойников отпевать, тут наши дети гуляют, мы не хотим, чтобы дети видели покойников. Но не так уж часто покойников привозим, во-первых. А с другой стороны, очень не плохо ребенка вводить в соприкосновение и с этой реальностью, для воспитания. Потом говорят еще иногда так, что колокола в пять часов утра будут звонить. Да не звоним мы в пять утра. Да и в десять если и звоним, то только в воскресенье. А иногда какие-то учреждения рядом нас просят поменьше звонить, так мы и поменьше звоним. Искусственные аргументы», — высказал свою точку зрения о протестах против храмов патриарх Кирилл.

Чем при таком раскладе возразить? Слово пастыря.