Президентская кампания в Литве всегда стартует минимум за год до события. В отличие от Латвии и Эстонии, где правителя выбирает парламент и глава страны фактически ничего не решает, в Литве в этом смысле всё по-настоящему. По конституции республика парламентская, но два срока действующего президента Дали Грибаускайте показали, что конституция ни черта не значит, а формальный глава страны может быть им настоящим. И несмотря на то, что до выборов ещё далеко, рискнём обозначить победителя, но в первую очередь понять, с кем Россия, пусть хотя бы из-за общей границы с Калининградской областью, будет иметь дело.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

Потенциальные лидеры

Социология — вещь паршивая, но поскольку в Литве компаний по изучению общественного мнения достаточно много, то по опросам последнего года можно чётко сказать, что на сегодняшний день тройка главных потенциальных победителей следующая: действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис, советник руководителя шведского банка Гитас Науседа и предприниматель, действующий мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Они — лидеры опросов общественного мнения. О них и поговорим.

Сквернялис

Начнём по порядку. Действующий премьер Саулюс Сквернялис. Начал свою карьеру с дорожного полицейского, дослужился до главы всей полиции, а впоследствии главы МВД. Далее — премьер Литвы. Как по лекалу, ведёт себя сегодня, как Даля Грибаускайте, когда она только-только заняла пост президента страны. Декларирует необходимость связей с Россией. При этом никакой наивности у той же Москвы быть не должно. Всё — для внутреннего потребителя. И если какие-то иллюзии были, то они должны были разбиться сразу после скандала в Литве о порывах премьера Сквернялиса наладить отношения с Россией. Например, когда его пресс-служба перед визитом в Грузию заявила об оккупации, а уже на месте о «вечном непризнании» Литвой Южной Осетии и Абхазии.

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Lrv.lt Саулюс Сквернялис

Но Саулюс Сквернялис по последним опросам — не главный кандидат на победу на выборах президента Литвы. На первое место в эти дни вырвался экономист, советник президента скандинавского коммерческого банка SEB Гитанас Науседа. Кто это, и что он думает про Россию? Обратимся к официальной хронике.

Науседа

Литовский экономист Гитанас Науседа — практически лицо экономической Литвы. Но — сильно сам себе противоречащий. Например, как только его главный конкурент по выборам, действующий премьер сказал о необходимости наладить отношения с Россией, в социальной сети Науседа тут же предложил вспомнить соседнюю Польшу: «Премьер Сквернялис заявил, что нужно улучшать отношения с Россией, потому что это делают соседние страны и получают от этого экономическую пользу, между тем Литва топчется на месте… Я смотрю на статистику — за I—III кварталы 2017 года в Россию отправилось 14,4% от всего литовского экспорта (первое место среди всех рынков экспорта, за ней следуют Латвия и Польша). За год экспорт страны в Россию вырос на 28,5%, в США — на 19,7%, в Германию — на 11,1%, в Польшу — на 3,7%. Тогда нужно стремительно улучшать отношения с Польшей, поскольку такой застой экспорта неестественен с учетом растущей экономики обеих стран. А может, имеются в виду инвестиции, которыми обмениваются Литва и Россия?»

Но это последняя реакция на последний скандал. Вот что Науседа говорил 4 августа 2014 года.

«Россия экспортирует газ в Литву, но Литва является транзитной страной для экспорта природного газа в Калининградскую область. Если кто-то введет какие-то ограничения, пострадает конечный адресат — Калининградская область», — сказал в интервью радиостанции LRT Гинтаутас Науседа.

По его словам, в плане энергетики Литву пока нельзя назвать безопасной и независимой, но после строительства терминала СПГ в Клайпеде (СПГ-терминал «Независимость», который себя в итоге не оправдал, а российский «Газпром» вернул в Литве себе ведущую роль — прим. ИА REGNUM ) и электросоединения со Швецией (смычка NordBalt, которая в итоге регулярно выходит из строя — прим. ИА REGNUM ) Литва должна почувствовать себя увереннее.

Kapeksas Гитанас Науседа

«После реализации проектов терминала СПГ и электросмычки со Швецей эти вопросы станут менее актуальными, и Литва займет более твердые позиции», — сказал в те дни Науседа.

Комментировал он и тенденции в самой России. Так, 2 октября 2014 года литовские СМИ цитировали:

«В России инфляция в 20 раз больше, чем в Литве, а падающие цены на нефть на мировых рынках не только сокращают доходы России, получаемые за счет экспорта, но еще больше снижают покупательскую способность жителей, влияют на внутренний рынок. Мало того, российские политики говорят о процветании местной промышленности, отмежевываясь от иностранного импорта, и таким образом страна копает себе экономическую яму, говорит финансовый аналитик Гитанас Науседа». «Снижающиеся на мировых рынках цены на нефть — это прямые убытки для российской экономики, поскольку очевидно, что эта страна не импортирует энергетические ресурсы, а экспортирует. Страна не может похвастаться конкурентоспособной продукцией в других странах, поэтому естественно, что долларовые доходы за счет экспорта нефти и газа становятся чуть ли не решающим конъюнктурным фактором», — говорит советник президента банка SEB.

«Во-вторых, если страна не может поднять зарплаты, пенсии, это означает, что покупательская способность жителей на российском рынке начинает снижаться только из-за одной инфляции. Когда инфляция не такая, как в Литве, а в 20 раз больше, естественно, что покупательская способность людей сокращается и наносит удар по экономике через внутренний рынок. Как в смысле доходов от экспорта, так и в смысле способности внутреннего рынка цены на нефть работают лучше всяких санкций. Это нож для финансового положения России», — говорит Науседа.

По его словам, зависимость России от мировых цен на нефть больше всего обусловлена тем, что сопротивление олигопольных структур реформам в государстве очень большое. Стране не хватает политической воли для реализации политических реформ, которые сделали бы Россию более конкурентоспособной на международном рынке. Они позволили бы ей экспортировать не только нефть, но и продукты с более высокой добавленной стоимостью.

«Лозунги, что Россия очень быстро станет инновационной, я слышал, когда только начался первый срок полномочий Владимира Путина. К сожалению, это не произошло, хотя прошло более 10 лет. Остается только пожимать плечами, слушая речи российских политиков о том, что местная промышленность расцветет, ограничившись от внешнего импорта. Это вызывает улыбку, потому что тогда местная промышленность, не чувствуя никакой внешней конкуренции, только еще больше деградирует, будет производить по более высокой цене и будет толкать страну в еще более глубокую экономическую яму», — уверен Науседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Ну, а 23 сентября 2014 года Науседа, представивший макроэкономические прогнозы Литвы, был уверен, что влияние российского продовольственного эмбарго на экономику Литвы значительно переоценивается. По подсчетам банка SEB, Литва подвергается большему влиянию со стороны российских санкций, чем другие страны Прибалтики, потому что более 21% литовского экспорта приходится на российский рынок, а российское эмбарго затронуло 4% всех экспортируемых в страну продуктов. Но, по словам Науседы, в обществе бытует ошибочное мнение, будто российские санкции автоматически означают снижение продаж.

«Это может случиться только в худшем случае, если рынок не может быстро переориентироваться на другой рынок, или если это переориентирование ему финансово невыгодно, — сказал тогда Науседа. — Некоторые предприятия стали приспосабливаться к охладевающим отношениям с Россией еще перед введением санкций».

«Мы вообще переоцениваем значение России для глобальной экономики, потому что экономика США мало связана с Россией, а США формируют настроения во всей глобальной экономике. Еврозона намного больше зависима, но разные страны связаны с Россией в разном масштабе», — резюмировал Науседа.

Однако уже 5 октября главный экономист Литвы и лидер рейтингов резко поменял своё мнение.

«Россия так же, как и рынок, остается привлекательной, несмотря на политические ограничения, потому что те политические ограничения связаны с одним узким сегментом, т. е. продуктами питания, между тем все остальные группы товаров процветают, можно сказать, что экспорт растет, транспортные услуги также довольно интенсивно отправляются на Восток», — говорил тогда Науседа (прим.: все цитаты всех лиц задокументированы и хранятся в ИА REGNUM ).

Но наш герой, если следить по годам, не собирался следовать своим же заявлениям. 4 февраля 2015 года его цитируют следующем образом:

Говоря об экспорте, Науседа подчеркнул, что наивно было бы надеяться на улучшение торговли с Россией. На это влияют и санкции, и замедление роста российской экономики. Скорее всего, будет так, что Россия перестанет привлекать литовских экспортеров. «О возможностях экспорта в Россию даже нечего говорить. Проблемы, с которыми столкнулись перевозчики в начале года, полностью закрыли этот рынок. В этом году Россия утратит свою позицию как крупнейшего рынка для литовского экспорта», — сказал Науседа.

При этом тогда, в 2015 году, появилась возможность сравнить зарплаты литовцев с зарплатами жителей других стран Европы. По словам Науседы, в Швеции, Германии и Великобритании средняя зарплата чуть менее 4 тыс. евро. В Литве она составляет 683 евро. Если литовские зарплаты будут расти примерно на 5% в год, Литва достигнет уровня этих стран только через 70 лет. Грецию, где средняя зарплата — 1731 евро, Литва догнала бы через 20 лет.

Но самое смешное, несмотря на то, что сегодня это главный кандидат, именно он, говоря публично жителям Литвы, что они «догонят Европу», сам снизил период в 70 лет до 2030 года. То есть потерпите лет двенадцать. Мол, вы меня выберите, а там посмотрим.

Visvaldas Matijošaitis Висвальдас Матийошайтис

Матийошайтис

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Главная «тёмная лошадка».

«Я не политик», — сказал в телепрограмме «Alfa неделя» телеканала LNK Матийошайтис, отвечая на вопрос, как он оценивает отношения с Россией. По словам мэра Каунаса, партнер временной столицы — Санкт-Петербург, поэтому он может говорить только как глава города или бывший предприниматель, но он не хочет говорить о внешней политике.

«Эти отношения — точно не моя тема. Я за то, чтобы отношения между всеми странами, особенно соседями, в мире были как можно лучше: я за то, чтобы все говорили друг другу «доброе утро». Я точно не тот человек, что высказывается за ухудшение отношений. Я за то, чтобы отношения улучшались», — уверял Матийошайтис.

Мэр Каунаса в том же самом интервью хвалил нынешнего президента Литвы Далю Грибаускайте — утверждал, что уважает ее как человека и как главу страны: «Насколько мне приходилось общаться, очень теплый человек. (…) Срок полномочий есть срок полномочий — это серьезная и ответственность должность. Дай бог, чтобы другой человек, который её заменит, будет достойным начатых её работ».

Опрос, проведенный компанией Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytas, показал, что Матийошайтиса положительно оценивают 55,8% респондентов (55,5% в декабре и 52,7% в ноябре), а отрицательно его оценивают 13,5% опрошенных (14,3% в декабре).

Президентские выборы в Литве пройдут в мае 2019 года. И победит в этой гонке хуже, ещё хуже, или неизвестность.