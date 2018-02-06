



Pxhere.com Флаг спускается

В апреле 2005 года президент РФ Владимир Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой века» и «трагедией» для России. В текущем столетии США могут столкнуться с катастрофой еще больших масштабов, пишет Бернард Гордон в статье для The National Interest.

Такой катастрофой могло бы стать исчезновение уникального статуса США как единственной мировой державы, которая не сталкивалась с серьезными конфликтами вдоль своих границ. Никакая другая мировая держава никогда не могла позволить себе такой роскоши. Франция, Германия, Россия, Великобритания и другие страны всегда находились в соседстве с теми или иными враждебными государствами. Это соседство нередко сопровождалось открытыми конфликтами. Например, в Южной Азии примером враждебности двух государств могут послужить Индия и Пакистан, все это осложняется растущим соперничеством между Индией и соседним Китаем. В Восточной Азии давняя враждебность существует между Китаем и Японией, и это лишь один из многочисленных примеров пограничных споров, с которыми сталкиваются данные страны.

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Соединенные Штаты оказались в совершенно иной ситуации. США расположены в центре североамериканского континента, на севере они граничат с малонаселенной Канадой, а на юге — с Мексикой. США не сталкиваются с теми проблемами, которые возникают на границах других государств. Как считает американский политолог Джозеф Най, США обладают благоприятным географическим положением, поскольку граничат с государствами, «которые, вероятно, останутся такими же дружелюбными».

ankakay Флаг на границе Канады и США

Все вышесказанное было справедливо до настоящего момента. Однако возможный крах Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) изменил положение вещей. Причина заключается в том, что отношения между Мексикой, Канадой и США стали очень напряженными, в основном из-за официальной торговой позиции Вашингтона в отношении своих соседей. В декабре 2017 года министр торговли США Уилбур Росс заявил, что крах соглашения НАФТА будет иметь разрушительные последствия для экономики Мексики и создаст «большие проблемы для Канады», поэтому оба государства должны «прийти в себя и заключить разумную сделку».

Пять раундов переговоров по НАФТА, прошедших в 2017 году, показали, что к настоящему моменту сложилась новая реальность в торговой сфере и произошли изменения в политическом климате. Что касается торговли, то Канада и Мексика быстро добились расширения своих связей с ЕС и Китаем, но самое главное — это возможное изменение политической ситуации в Мексике. В июле 2018 года в Мексике состоятся выборы. Впервые за многие десятилетия победу на выборах может одержать антиамериканский кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Последние опросы показывают, что он опережает своих претендентов на 5−20%.

Успех антиамериканского президента может быть обеспечен за счет нескольких факторов. Во-первых, усилению антиамериканских настроений способствовала жесткая позиция США по НАФТА. Во-вторых, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно называл мексиканцев насильниками и торговцами наркотиками.

Генерал Карни объявляет Нью-Мексико частью США

Мексиканский антиамериканизм имеет глубокие корни и связан с проигрышем Мехико в Американо-мексиканской войне 1846−48 годов. После поражения Мексика потеряла половину своей территории, на которой сейчас расположены штаты Юта, Невада, Калифорния, Нью-Мексико, часть Аризоны, Колорадо и Вайоминга. Воспоминания о тяжелой потере никогда не покидали граждан Мексики. Сейчас эти воспоминания получили новый импульс ненависти.

Возможный крах НАФТА может нанести серьезный удар по американской экономике. Только в сельском хозяйстве на долю Канады и Мексики приходится третья часть экспорта сельскохозяйственной продукции из США. Объем сельскохозяйственного экспорта в Мексику составляет $18 млрд, а в Канаду — $23 млрд. Ведущие автопроизводители США предупреждают, что крах НАФТА приведет к массовым сокращениям рабочих мест и нарушению созданных технологических цепочек. Официальные лица США подчеркивают, что девять миллионов рабочих мест зависят от торговли и инвестиций, направленных в Канаду. Более чем две трети американских штатов рассматривают Канаду в качестве своего основного рынка.

Возможная дестабилизация южных границ США может быть использована противниками Вашингтона, такими как Россия. Для президента РФ напряженность на южных границах США станет своеобразным подарком. Поскольку российское руководство осознает, что Москва уступает Вашингтону по всем пунктам, кроме вооруженных сил, основным принципом внешней политики России, так же как и СССР, останется стремление ослабить любое проявление влияния и мощи США.

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World Economic Forum Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд убеждена, что нынешние переговоры по НАФТА не увенчаются успехом, а президент США заявит о выходе из соглашения. В этом случае Канада ускорит шаги по расширению своих экспортных рынков за счет ЕС и Китая, ослабляя связи, которые в течение последней четверти века становились все ближе.

В результате краха НАФТА завершится период спокойствия на американских границах, длившийся в течение почти 200 лет. Противники США, несомненно, воспользуются данной ситуацией для ослабления влияния Вашингтона.

Как недавно заявил бывший старший советник президента США Карл Роув,«убийство НАФТА нанесло бы удар по республиканцам в сельскохозяйственной сфере, автомобильной промышленности и отразилось бы на отношениях с соседними государствами… Господин президент, это того не стоит».