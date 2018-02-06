The Hill: КНР нужно устранить одну проблему на пути к мировому господству

Максим Исаев, , 00:01 — REGNUM

Одним из самых важных политических решений, принятых администрацией президента США Дональда Трампа, является решение о будущем ВМФ США. Данное решение имеет значение не только для обеспечения национальной безопасности страны, но и для судьбы всего мира, пишет военный эксперт из Hudson Institute Сет Кропси в статье для The Hill.

Международные отношения регулируются несколькими законами, которые действовали на протяжении всей истории. Наиболее важным из них является закон, который гласит, что одна сила уравновешивает другую, а вновь возникающие акторы будут стремиться нарушить иерархию, навязанную более мощным гегемоном. Эти законы лучше всего применимы к великим державам. Это государства, которые обеспечивают стабильность или нестабильность системы за счет применения экономической, военной или политической власти. Эти силы являются единственными серьезными угрозами друг для друга, они также являются единственными действующими лицами в системе, способными навязывать свои политические и моральные рамки другим. Когда конкурируют две великие державы, происходит столкновение их материальных интересов и конкурирующих систем ценностей.

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Структурная иерархия может смягчить конкуренцию между великими державами. Гегемония одного государства защищает от возможных проблем, в то время стабильность, обеспеченная этим гегемоном, способствует системному экономическому процветанию. Этим можно объяснить возникшее экономическое процветание и международную стабильность, когда США заняли место наиболее сильного государства в международной системе после 1991 года. Тем не менее, со временем все может измениться. Китай интегрировался в созданную США международную экономическую систему и добился мощного экономического роста.

Нынешний структурный сдвиг обусловлен не только экономическим фактором. Военная мощь — это еще один из важных факторов. Несмотря на экономическую нестабильность, Россия стала грозным военным противником. Такие государства, как Иран и КНДР также делают ставку на военные возможности, которые позволяют им оказывать все большее давление на ВС США, работающие на пределе своих возможностей. Иран, Россия и Северная Корея представляют собой серьезные стратегические угрозы для США, однако самым крупным соперником Вашингтона остается Китай. Москва и Тегеран могут оказать давление на восточный фланг НАТО и ближневосточных союзников и партнеров США. КНДР несет ядерную угрозу. Однако только Китай обладает структурообразующей экономической мощью, необходимой для изменения нынешнего глобального порядка.

Первым шагом на пути смены мирового порядка является установление доминирования КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Международная система, созданная США, нуждается в беспрепятственной свободе торговли и судоходства.

Экономическая структура Запада нуждается не только в крупном импорте и экспорте товаров, но и в развитых коммуникационных и транспортных системах, охватывающих огромные территории. Установив свое доминирование в Тихоокеанском регионе, Китай получит возможность перекрыть торговые потоки с Японией, Южной Кореей и Австралией — ключевыми союзниками США в регионе. Пекин подталкивает Вашингтон к выбору между большой войной за контроль над Тихим океаном и ликвидацией существующей международной системы.

По этой причине военно-морской флот является наиболее важной компонентой в китайско-американском соперничестве. Сильный военно-морской флот США необходим для поддерживания свободы судоходства, сдерживания противника и, в случае конфронтации, нейтрализации любой угрозы за счет подавляющей огневой мощи. В более широком смысле можно сказать, что обязательным условием для поддержания международного порядка, особенно либерального, которой зависит от свободной торговли, является военно-морское господство.

С момента окончания холодной войны военно-морской флот США сильно сократился. Нынешние 275 кораблей и 10 авианосцев не идут ни в какое сравнение с 594 кораблями и 17 авианосцами, которые были в строю в 1980-х годах. Для выполнения взятых на себя обязательств и сдерживания своих противников США необходимо 350 кораблей.

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В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал довести численность кораблей до 350. Тем не менее, в стратегии по национальной безопасности не указано, как достигнуть намеченной цели. США еще предстоит узнать ответ на вопрос: обратится ли президент в конгресс за деньгами на строительство новых кораблей, продолжит ли он борьбу?

По оценкам экспертов, к 2030 году в распоряжении ВМФ КНР будет 400 кораблей, т. е. всего через 10 лет. Существенный дисбаланс в силах может подтолкнуть Китай к нанесению удара по США. В лучшем случае это приведет к многолетней войне, а в худшем — к уничтожению Тихоокеанского флота США или к обмену ядерными ударами.

Военная сила — лучший инструмент для обеспечения национальной позиции Соединенных Штатов, защиты международного порядка, который они создали, и сохранения западных ценностей, на которых зиждется данная политическая структура. У США пока есть возможность восстановить свои вооруженные силы, но без наличия необходимой политической воли перспективы дальнейшего господства США выглядят довольно мрачно.

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