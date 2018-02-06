На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа предприняла несколько шагов по внедрению новых санкций против России, которые были одобрены конгрессом США в 2017 году. Однако несмотря на то, что действия Трампа соответствовали букве закона, давление на Россию является недостаточным для того, чтобы обезопасить демократическую систему США от возможных угроз и защитить интересы Соединенных Штатов за рубежом, пишут Питер Харрелл и Элизабет Розенберг в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Администрация Трампа и конгресс должны использовать эффективные механизмы, которые будут соответствовать букве закона и создадут ситуацию, при которой санкционные потери России значительно увеличатся.

Читайте также: The Hill: КНР нужно устранить одну проблему на пути к мировому господству

Закон «О противодействии противникам Америки», принятый конгрессом в 2017 году, обязывал Белый дом предпринять ряд шагов к 29 января 2018 года. Во-первых, минфин США должен был опубликовать отчет, в котором были бы указаны российские должностные лица и олигархи. Минфину также было необходимо проанализировать, какие олигархи имеют более тесные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, определить список чиновников и крупных предпринимателей, подозреваемых в коррупции. В рамках закона также предусмотрено, что Трамп должен предоставить конгрессу информацию о российских государственных компаниях и привести оценку потенциального ущерба, который могут нанести будущие антироссийские санкции.

rafabordes Списки

Минфин и государственный департамент США руководствовались данным законом в своей деятельности, но они использовали меры, которые почти наверняка никак не повлияют на дальнейшие действия России. Например, администрация США опубликовала список из 114 имен российских чиновников и 96 имен российских олигархов. Список олигархов просто составили на основе рейтинга Forbes Magazine за 2017 год.

Помимо имен, отчет содержал дополнительную информацию, которая была засекречена. Общественность оказалась в неведении. С другой стороны, государственный департамент обязан использовать санкции для блокирования многомиллиардных оружейных сделок РФ. Однако государственный департамент фактически не использовал санкции в отношении компаний, участвующих в российских оружейных сделках. Американское внешнеполитическое ведомство не опубликовало список конкретных оружейных сделок, в отношении которых будут использованы санкции, если эти сделки будут завершены.

К счастью, администрация Трампа и конгресс всё еще могут усилить санкционную политику в отношении России в ближайшие недели, чтобы предъявить Москве мощное доказательство американской решимости.

Что необходимо сделать Белому дому? Во-первых, Трампу следует предоставить общественности больше информации о российских должностных лицах и олигархах, попавших в санкционный список минфина. Существующий список не предоставляет доказательств причастности чиновников или олигархов к коррупционным преступлениям. По этой причине невозможно оказать существенного давления на лиц, которые причастны к подобным преступлениям. Публикация более детальной информации позволит усилить давление на одних представителей РФ и вывести из-под удара не замешанных в коррупции.

Iranreview.org Санкции

Во-вторых, Белому дому следует предоставить более детальные указания о том, как санкции будут применяться в отношении оборонного сектора России и разведывательных органов. В государственном департаменте правильно указали, что предотвращение сделок с российскими компаниями было бы более эффективным средством, нежели введение санкций после того, как сделки уже будут заключены. Однако государственный департамент не предоставил информации, на основе которой можно было бы сделать вывод об эффективности его работы. Более того, некоторые страны могут не совладать с соблазном и пренебречь законом «О противодействии противникам Америки», поэтому внешнеполитическое ведомство должно предпринять решительные действия, чтобы избежать подобного сценария. США должны строго наказывать за любые малейшие нарушения санкционного режима, чтобы избежать крупных нарушений.

Читайте также: Foreign Policy: Польша и Венгрия становятся авторитарными друзьями России

Президент Трамп должен заставить ЕС и других союзников присоединиться к санкциям. Хотя в ЕС и сохранились антироссийские санкции, введенные в 2014 году, с тех пор больше не вводилось крупных санкционных мер. Вашингтон должен надавить на Европу, чтобы она присоединилась к новым антироссийским санкциям.

Действия администрации Трампа на прошлой неделе подверглись суровой критике со стороны конгресса и прессы из-за своей невнятности. Новые санкции должны стать лишь вступительным словом в преддверии более жесткой реализации закона «О противодействии противникам Америки». Решительные действия Белого дома в течение ближайших недель должны направить в Москву мощный сигнал о том, что США преисполнены решимости для противодействия политике России, которая угрожает Соединенным Штатам и их союзникам.