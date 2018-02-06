Минувшие рекордные снегопады проверили Чувашию на прочность, рейтинги — на устойчивость, выборы — на сплоченность, а праздники показали политическую расстановку. Единым знаменателем всех этих событий стало напоминание о том, что разруха — в головах. Особенно если эта голова принадлежит высоким чинам. Предвыборная президентская кампания, которая сегодня так или иначе «фонит» на всех крупных событиях, обернулась в Чувашии противоборством двух партий, поддерживающих одного кандидата. И это выплеснулось даже на подмостки чувашского театра, который отметил 100-летие и который является одним из символов «души чувашского народа».

Наталия Николаева ИА REGNUM Фрагмент из чувашского мюзикла

Выборы, замеры, чиновники

В рамках президентских выборов в Чувашии начинается внутриштабная работа. И здесь примечателен расклад сил «Единой России» и «Справедливой России», которые поддерживают одного кандидата и при этом являются антагонистами, размножившись на несколько самостоятельных штабов. Чувашские справороссы на брифинге заявили, что не участвовали в сборе подписей, но разработали социальный манифест и сейчас будут самостоятельно принимать наказы от избирателей. Единороссы большей частью молчат, проводя работу кулуарно.

Наталия Николаева ИА REGNUM Брифинг справороссов

На этом фоне глава Чувашии Михаил Игнатьев теряет позиции в рейтингах. Пока незначительно. В рейтинге влияния глав регионов по итогам января, подготовленном АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций), он остался в группе губернаторов с «сильным влиянием», но ослабил позиции на один пункт, переместившись с 38-го места на 39-е. Агентство «ПолитБрокер» 5 февраля также сообщило о снижении позиций руководителя Чувашии.

В сдаче позиций виноват не только Игнатьев. На этой неделе крепко и публично досталось всей команде от него самого. Своё правительство он распекал за чуть ли не единодушное равнодушие к главному политическому документу региона — его посланию Госсовету и «народу Чувашии». Причиной стал разработанный комплексный план реализации послания-2018. У Михаила Игнатьева он вызвал всплеск раздражения: в частности, министру экономики он сделал замечание за «размазисто» написанный проект документа, министру спорта заявил, что «головой надо думать», врио министра образования заподозрил в том, что «закрываете глаза» на проект решения. И сделал вывод, что «отдельные министерства» не хотят обеспечивать «политическую волю», и тогда стоит вопрос о том, «зачем вы нужны в команде правительства». Вопрос остался открытым.

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В публичном пространстве засветились и другие чины. В сводном рейтинге пресс-служб и чиновников, занимающихся в регионах формированием внутренней политики, по итогам сентября-декабря 2017 года Чувашия попала в обособленную группу «странных регионов» (другие четыре группы — от «отличников» до «двоечников»).

"Это поразительная группа: там, например, при наличии великолепных пресс-служб может напрочь не работать сектор внутренней политики, или наоборот, — при профессиональной работе вице-губернаторов и начальников управлений по внутренней политике — совершенно не работающие пресс-службы», — отмечает «ПолитБрокер».

Какая именно из данных структур в Чувашии «совершенно не работающая», не уточнялось. Но уже в последующем, январском рейтинге, всё встаёт на свои места. От агентства досталось персонально пресс-секретарю главы Чувашии Светлане Каликовой, которая отказалась комментировать падение в рейтинге Михаила Игнатьева. Её саму в рейтинге пресс-служб включили в группу «троечников» из четырёх возможных категорий (хуже только «двоечники», которые «просто молчат»).

«Три из четырех регионов прокомментировали нам сегодняшний список «Биржи губернаторов», только Чувашия, точнее, пресс-секретарь главы Светлана Каликова не хочет с нами общаться», — говорится в сообщении.

«Что делать с третью российских регионов, которые совершенно не хотят работать на имидж губернаторов — пока ума не приложим, мы старались воздействовать на них, не прибегая к тяжелой артиллерии в виде прямых обращений к главе региона, результатов нет», — констатируют эксперты.

Чувашский драмтеатр: больше, чем театр

Главным событием недели стало празднование 100-летия Чувашского академического драматического театра имени Константина Иванова. Вековой юбилей национального театра можно, пожалуй, поставить на один уровень с предстоящим 100-летием самой Чувашии, которое будет отмечаться в 2020 году. Театр стал частью корневой системы чувашского народа. Театральная история — не просто вековой срез из афиш и аншлагов: за этим стоит воплощённая в постановках «жизнь и душа народа». И этим театр близок всем народам страны, но особенное родство у него — с народами Поволжья, так как зачастую они оказываются в центре спектаклей. И поэтому сегодня чувашский театр — больше, чем просто театр: он показывает все ключевые аспекты народной жизни, включая нынешние реалии. И прошедшее официальное торжество наглядно это показало — представление шло не только на сцене, но и за кулисами, а также в зрительном зале.

Перед началом торжества избранную публику — высоких чиновников и журналистов — пригласили в музей театра. Это первый театральный музей в Чувашии. Здесь можно увидеть первые афиши, пожелтевшие газетные публикации, сценические декорации и инвентарь, вещи из личных архивов. Мужчины с особым интересом изучали мечи и клинки, женщины — головные уборы царей и артистическую уборную. Главы Чебоксар — нынешний Евгений Кадышев и его предшественник Леонид Черкесов (ныне депутат Госдумы) застряли у старинного патефона, с мальчишеским азартом пытаясь его завести после безуспешной попытки главы Чувашии Михаила Игнатьева. Надо отдать должное их упорству: минут через пять после технического консилиума полились характерные «патефонные» звуки.

Затем высокая публика переместилась в партер. И открылся занавес. До антракта зрителям показали фрагменты из спектаклей, а после перерыва на сцену вышел весь нынешний актёрский состав театра. И в глаза особенно бросался первый ряд, где восседали корифеи чувашского театра, народные во всех смыслах артисты: облачённая в изумрудное струящееся платье Нина Яковлева, блиставшие в царском синем Нина Григорьева и в огненно-красном «наше театральное всё» 94-летняя Вера Кузьмина, которой в этом году присуждена премия «Золотая маска». Отметим, что ранее в Чувашии этой престижной награды был удостоен главный режиссёр театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. В этот раз он перевоплотился в ведущего торжества.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

О высоком статусе и значимости театра говорило первое озвученное поздравление — от премьер-министра России Дмитрия Медведева. В своей телеграмме он в частности подчеркнул, что театр «всегда оставался верен лучшим традициям драматического искусства», и сегодня это «уникальный культурный центр республики».

"Это практически мощный культурный центр народа Чувашии», — вторил глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что «когда формировался театр, не было ни дорог, ни такого уровня культуры, что мы сегодня имеем».

«Желаю вам, чтобы от просмотренных спектаклей люди получали незабываемые впечатления, получали много положительных, позитивных эмоций, которые всегда дают неиссякаемую энергию, а неиссякаемая энергия толкает нас всегда на добрые созидательные дела. Вперёд, артисты!» — едва не скандировал со сцены Игнатьев.

Отметим, что ранее глава Чувашии сообщил журналистам, что в театре «застоя не было и не будет», так как зрителем востребованы «новые продукты, сделанные, приготовленные труппами профессиональных артистов, которые являются мастерами». В подарок «от Михаила Игнатьева» был преподнесён автобус — безусловно, это нужный и важный для театра подарок. Но ситуация получалась довольно странная в контексте его недавнего заявления о том, что «не надо каждому театру иметь свой автобус», тем более, что они потом «будут целый день стоять», а «автобус должен ездить 24 часа в сутки».

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Чувствовалось лёгкое волнение на сцене у спикера Госсовета Валерия Филимонова, заметившего, что «артист, выходя на сцену, волнуется и наверняка читает молитву». Спикер выполнил «поручение и просьбу» сенатора Вадима Николаева, который накануне публично оконфузился перед журналистским корпусом, явившись на их профессиональный праздник с заявлением (прозвучавшим как вызов), что он без подарков. Филимонов вручил коллективу чувашского драмтеатра благодарность спикера СовФеда Валентины Матвиенко.

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Спикеров сменили депутаты. Выступление дуэта госдумовских парламентариев от «Единой России» разделилось на два акта. Алёна Аршинова выполнила «специальную миссию», вручив поздравление от главы думского комитета по культуре Станислава Говорухина и пожелав встретиться в таком же составе на 200-летнем юбилее театра. С тем, что сказала «эта милая женщина», бодро согласился один из гостей — легендарный актёр татарского академического театра им. Г. Камала, обладатель «Золотой маски» Ренат Тазетдинов, отметив, что ему «только 80 лет» — сорвав смех и овации:

«Чувашский академический драматический театр — один из сильнейших в России национальных театров! Ставит такие спектакли, что «ах!». И к 200-летию ждите меня».

Госдумовец Леонид Черкесов вспоминал, как «впервые посетил театр школьником», и как тогда «все мальчики были влюблены в молодую артистку, которая там выступала». Её имени он не назвал, но благодарность имени себя вручил Вере Кузьминой — депутаты её расцеловали. Глава Чебоксар Евгений Кадышев, выйдя на сцену и развернувшись к артистам, признался, что «хотел поклониться» коллективу театра — но на деле поклон если и был, то незаметный невооружённому главу. Викарий чебоксарской епархии Игнатий, подчеркнув, что церковь и театр «вместе работают над человеческой душой», попросил у Валерия Яковлева поцеловать его супругу и артистку Нину Яковлеву.

«Не могу уйти со сцены, не обняв и не поцеловав», — сказал священнослужитель.

Поздравили также представители театров из регионов Поволжья. Коллеги из Татарии призвали чиновников «холить и лелеять» чувашский драмтеатр, так как театр бережёт чувашский язык, а пока «жив язык — народ жив». И подарили многофункциональное устройство с тем, чтобы

«печатали табличку: «Простите, на сегодняшний спектакль билетов нет».

«Ездите в Москву на гастроли и планируете в Санкт-Петербург. Но Казань, конечно, дальше, чем Москва и Петербург. Как-то, может быть, осилите в будущем?» — артистически пеняли татарские коллеги чувашским.

Чувашский «театр хорошо знают и любят» в Башкирии, подчеркнули представители башкирского театра драмы, вручив награды с прошлогоднего международного фестиваля тюркоязычных театров:

«Мы в прошлом году отправили награды добросовестно через почту, но то ли по нашей недоработке, то ли по недоработке почты их не получили… На фестивале зритель где только не сидел — очень популярный театр, билеты были проданы за короткий срок, зритель сидел буквально на ступеньках, на приставных стульях, кому-то пришлось уйти — поэтому вам нужно подумать о гастролях в Уфе».

От марийского национального театра драмы прибыла целая делегация, выйдя на сцену с хлебом-солью и подарив артистам национальные музыкальные инструменты:

«Мы очень крепко-крепко любим вас. И от дружественного народа привезли привет. И поздравление от министра Константина Иванова».

В перерывах между речами выступали коллеги из других театров. За «кулисами» остались ещё двое госдумовцев. Сценарная участь у них оказалась разной. Поздравление депутата-единоросса Николая Малова, который не смог присутствовать на мероприятии, затесалось между поздравлениями театров и телеграммами министров культуры Саратовской и Самарской областей. А присутствовавшему депутату Госдуму от «Справедливой России» Олегу Николаеву слово так и не дали.

«Видимо, это устоявшая политическая традиция в Чувашии — «не пущать» на сцену не тех персон. Хотя в предварительный сценарий я был включён. Не исключая вероятности того, что нас в конечном итоге не пустят на сцену, заранее прислали телеграмму от главы комитета Госдумы по экономической политике Анатолия Аксакова. Но она так и не была зачитана. И на сцену вместе с коллегами из Госдумы меня не пригласили. Хотя такие праздники должны быть вне политики — это праздник всего народа. Более всего удивляет то, что накануне президентских выборов у нас одна главная задача, вне зависимости от партийной принадлежности — консолидация сил и ресурсов. Очень жаль, что в Чувашии личная, эмоциональная составляющая превалирует над государственным подходом», — сказал Олег Николаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Отметим, что поздравлений было так много, что мероприятие завершилось почти на час позже запланированного. Когда закрылся занавес, в фойе к одному из чиновников подошла пожилая чета, поинтересовавшись, «когда министр культуры собирается исполнять своё обещание» о снижении платы за билеты в театр для пенсионеров.

«Билеты в театр дорогие?» — поинтересовались у них.

«В сравнении с другими ценами, конечно, недорогие, но у нас пенсия всего 10 тыс. рублей, нам каждый рубль важен», — вздохнули старики и, опершись на палочки, направились к выходу.

Триллионы на стратегию

Минэкономразвития выставило на общественное обсуждение проект стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 г., оценённый в 1,86 трлн рублей. Власти полагают, что реализация стратегических целей позволит Чувашии к 2035 году стать «конкурентоспособным регионом», и республика «превратится в лучшее место для жизни, работы и отдыха». В частности ожидается, что с 2020 года к 2035 году валовой региональный продукт на душу населения возрастёт с 272,4 тыс. рублей до 827,8 тыс. рублей, средняя зарплата — с 30 510 до 89 590 рублей, объём отгруженной продукции в промышленности — с 234,8 млрд до 552 млрд рублей, объём инвестиций в основной капитал — с 60,8 млрд до 266,1 млрд рублей, общая площадь жилья в расчёте на одного человека возрастёт с 27 до 33 кв. метров.

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Власти планируют это реализовать в частности за счёт порядка 90 перспективных проектов. Из них наибольшее число — в машиностроении, транспортной отрасли и пищевой промышленности. Примечательно, что многие проекты вошли без указания площадок, на базе которых планируется их реализация.

По пути «Чувашавтодора»?

В Чувашии банкротятся сразу несколько крупных предприятий. Процедура наблюдения запущена на трёх предприятиях концерна «Тракторные заводы»: ООО «Агромашхолдинг», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ООО «Чебоксарский завод промышленного литья». В отрасли, курируемой минтрансом Чувашии, вслед за крупнейшей и старейшей организацией — ОАО «Чувашавтодор», банкротится ещё одно крупнейшее предприятие. Арбитражный суд республики ввёл процедуру наблюдения на ГУП «Чувашавтотранс», долг которого, согласно материалам суда, превышает 120 млн рублей. Министр Владимир Иванов считает данную процедуру «наилучшей в сложившейся ситуации».

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