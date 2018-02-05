В Оренбургской области прошедшая неделя (с 29 января по 4 февраля) началась с приговора по резонансному уголовному делу по поводу рукоприкладства в отношении воспитанников Гайского детского дома, а также поломки автомобиля скорой помощи при доставке тяжелобольной пациентки. Среди недели прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела, связанного с мошенничеством в строительстве и обманутыми дольщиками. Завершилась неделя пикетами против губернатора и масштабной акцией в честь 75-годовщины со дня победы в Сталинградской битве.

Чередник Артём Типичный пейзаж Оренбуржья. (Переволоцкий район)

Урок для нерадивого воспитателя

В Гае 29 января вынесен приговор по громкому уголовному делу. Перед судом предстала теперь уже бывшая воспитатель Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Женщина обвинялась в том, что в течение нескольких лет применяла физическую силу, оскорбления и унижения по отношению к подопечным. Установлены три случая жестокого обращения с детьми. В судебном заседании гражданка признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Приговор вынесен

По эпизоду 2015 года уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По двум другим подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

Напомним, что после огласки вопиющих случаев избиения детей в детский дом нагрянули с проверками. Информация о возмутительных методах воспитания нашла подтверждение. Последовали возбуждения уголовных дел: в отношении воспитателя и должностных лиц. Выяснилось, что руководство знало о неподобающем поведении педагога, но замалчивало эти факты. После служебных проверок минсоцразвития региона приняло решение об отставке директора детдома, также уволены и его заместители.

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Нескорая скорая

Во время перевозки тяжелобольного пациента из Пономарёвки в Оренбург 29 января сломался автомобиль скорой помощи. Стоящую на обочине машину заметил патруль ДПС. Инспекторы предложили свою помощь по доставке пациентки в больницу. Как сообщили в ГИБДД по региону, так как промедление в сложившейся обстановке могло повлечь тяжкие последствия, автоинспекторы приняли решение отвезти тяжелобольного пациента в медицинское учреждение областного центра на патрульном автомобиле ДПС.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Машина ДПС.

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Обманутые дольщики

Среди недели прокуратура заявила о том, что по результатам её проверки возбуждено уголовное дело по крупному мошенничеству. По версии следствия, в 2015—2016 годах ООО «Гармония в доме» заключило с гражданами 21 договор долевого строительства жилья в четырех многоквартирных жилых домах на территории Нежинского и Весеннего сельсоветов Оренбургского района.

Фирма получила от заказчиков строительства свыше 25 млн рублей, однако своих обязательств в срок не выполнила. В настоящее время на счетах общества денежные средства отсутствуют, финансовой возможности продолжить строительство застройщик не имеет. Материальный ущерб, причиненный гражданам — участникам долевого строительства, на настоящий момент не возмещен.

77metrov.ru Дольщики

Пикеты против губернатора

На территории Оренбургской области 3 февраля местное отделение ЛДПР провело акции протеста. В Оренбурге пикетчики раздавали листовки в 20 точках, по области — в 120. В ходе одиночных и массовых пикетов активисты призывали губернатора уйти в отставку, а также собирать подписи под обращением жителей области к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в центре Оренбурга возле ТЦ «Восход» один из пикетчиков около 11:00 местного времени (09:00 мск) спокойно раздавал листовки. Представителей правоохранительных органов рядом не наблюдалось. Между тем, как утверждают в ЛДПР, местные власти и представители правоохранительных органов проявили излишний интерес к организаторам пикетов «За отставку губернатора». Начиная с вечера 3 февраля и до утра 4 февраля орские полицейские допрашивали участников пикетов «За отставку губернатора».

Комментируя ситуацию, координатор Оренбургского регионального отделения ЛДПР Владимир Мирохин сказал, что в Орске были опрошены практически все участники пикетов:

«Я связывался с дежурным УМВД и высказал ему свою озабоченность происходящим, тот в свою очередь заверил меня, что все будет прекращено, однако ничего не изменилось, и полиция продолжила беспредел. Активисты сообщали мне, что даже видели приказ, в котором полицейских обязывали проводить допросы всех участников пикетов. Самое удивительное, что днём, в момент проведения пикетов, никаких претензий к ЛДПР и активистам у орской полиции не было, они появились почему-то уже ночью. Мы расцениваем это как умышленное давление отдельных руководителей орской полиции и будем разбираться в том, чья это была инициатива и на каком основании была дана команда допрашивать наших активистов».

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Митинг в честь героев Сталинградской битвы

В Оренбурге одиночные пикеты ЛДПР против губернатора померкли на фоне массовой акции в честь 75-й годовщины со дня победы советского народа в Сталинградской битве. Двумя внушительными колоннами оренбуржцы двигались с разных концов главной пешеходной улицы города (ул. Советской) в мемориальный парк «Салют, Победа!».

Алексей Кирилов Митинг в честь героев Сталинградской битвы собрал около 5 тыс. человек

В патриотической акции приняли участие около 5 тыс. человек. В шествии участвовали духовенство, политики, чиновники, студенческая молодёжь, общественные организации. Многие пришли на митинг с живыми цветами, которые возложили к Вечному огню.

Главным выступающим на митинге стал, безусловно, ветеран Великой Отечественной войны, непосредственный участник сталинградских боёв Николай Осовитный.

Он выразил особые слова благодарности труженикам тыла, которые в тяжелейших условиях работали, не щадя сил и здоровья.

«Я прокладывал связь на участках, простреливаемых снайперами. Там погибали наши друзья и товарищи. Но мы не сдавались. Наша победа стала возможной благодаря большой дружбе между народами. Мы сражались до последней капли крови, не отступая ни шагу назад», — подчеркнул ветеран.

Добавим, что в Оренбуржье сегодня живёт 40 участников Сталинградской битвы.