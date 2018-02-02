Решение Турции о начале военной операции «Оливковая ветвь» в северном сирийском регионе Африн стало началом нового этапа в сирийском конфликте. В Анкаре заявили, что турецкие военные стремятся вытеснить курдские группировки из горных районов Африна, который в течение пяти лет оставался курдским анклавом. Кроме того, военная операция преследует своей целью заставить США сделать выбор в пользу Турции — союзника Белого дома с 1950-х годов — и отказаться от поддержки курдских отрядов народной самообороны YPG, которые на протяжении многих лет были союзниками Вашингтона в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Сет Дж. Францман в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом 24 января, в ходе которых «выразил озабоченность по поводу эскалации насилия в Африне, что, в свою очередь, может подорвать общие цели двух государств в Сирии». Трамп призвал Турцию к деэскалации и ограничению военных действий. Однако турецкая операция продолжает набирать обороты.

Турецкие военные заявили, что начиная с 20 января были ликвидированы 260 бойцов YPG и боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ВВС Турции провели сотни авианалетов. Кроме того, в операции задействованы турецкие танки, сухопутные войска и около 25 тыс. боевиков оппозиционной Свободной сирийской армии. В Анкаре заявили о необходимости создания буферной 19-километровой зоны внутри Сирии, в которую войдет большая часть территории Африна. Способна ли Турция отказаться от заявленных целей?

Mil.ru Алеппо. Сирия

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Турецкая военная операция навсегда изменила военную карту Сирии. Боевики оппозиционной Свободной сирийской армии впервые участвуют в крупных сражениях против курдов. С другой стороны, Турции грозит крупный разрыв в отношениях с США. Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил во время своего визита в Индонезию, что битва в Африне «отвлекает международные усилия, направленные на окончательный разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

На прошлой неделе, 23 января, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Турция готова начать сотрудничество с США только после того, как Вашингтон откажется от поддержки YPG. Это лишь одно из резких заявлений Анкары, в котором действия США в Сирии рассматриваются как угроза для Турции.

«Страна, которую мы считаем нашим союзником, настаивает на создании террористической армии вблизи наших границ. Наша миссия заключается в том, чтобы задушить эту армию до того, как она появится», — заявил Эрдоган 15 января.

В своем выступлении перед муниципальными лидерами в Анкаре Эрдоган заявил, что американская администрация не сдержала своего обещания в отношении отрядов YPG.

«Мы выполнили свое обещание, а они нет… Они пообещали нам, что вывезут террористов в район, расположенный к востоку от Евфрата, и оставят Манбидж его законным владельцам», — заявил президент Турции.

Для Турции курдские отряды YPG является частью Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой Анкара сражается на протяжении десятилетий. В 2015 году, когда был нарушен режим прекращения огня, на востоке Турции началось серьезное противостояние между правительственными силами и РПК. Для США YPG — это не террористы, а союзники в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ситуация осложнилась в 2016 году, когда YPG и Сирийские демократические силы (SDF) пересекли Евфрат и взяли под контроль северный сирийский город Манбидж, расположенный всего в 20 километрах от турецкой границы. Данное обстоятельство вынудило Анкару вмешаться в сирийский конфликт в рамках военной операции «Щит Евфрата». Турция заявила, что она начинает борьбу против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрядов YPG.

Операция «Щит Евфрата» должна была воспрепятствовать продвижению новых отрядов YPG в сирийский Африн, где курды контролировали кантон, окруженный турецкой границей и группировками сирийских боевиков. Угрозы о начале военной операции в Африне Турция высказывала еще летом и осенью 2017 года. Тем временем SDF и США вытеснили террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки. В США заявили о начале «стабилизации» восточного региона Сирии. В середине января 2018 года представитель западной коалиции полковник Райан Диллон заявил о том, что США хотят создать на востоке Сирии новую армию численностью до 30 тыс. человек.

Турецкие СМИ сразу же обвинили США в создании армии, которую возглавит РПК. После встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Ванкувере, где обсуждался северокорейских кризис, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поторопился заявить, что ситуация с созданием армии у границ Турции «была ошибочной и неправильно истолкованной» и что «некоторые люди допустили ошибку». Через два дня после начала турецкой операции «Оливковая ветвь» официальный представитель государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что требования Турции в сфере безопасности являются законными. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также поддержал «право Турции» на обеспечение безопасности своей границы.

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Ма́нбидж

Должностные лица США настаивают на том, что существует разница между «союзниками и партнерами», однако это не ослабляет ощущение того, что США предали и Турцию, и YPG.

Благодаря военной операции Турции оппозиционные группировки сирийских боевиков начинают переключать свое внимание на борьбу с YPG вместо того, чтобы сражаться с правительственными силами Сирии. Теперь Анкара, которая в течение длительного времени поддерживала оппозиционные сирийские группировки, говорит им, что их цель не Дамаск и президент Сирии Башар Асад, а Африн и YPG. Отношения, сложившиеся между Анкарой и Москвой, которая является ближайшим союзником Дамаска, ограничивают возможности Турции для поддержки боевиков, сражающихся против Асада.

Операция «Оливковая ветвь» не встретила резкого противодействия ни со стороны России, ни со стороны Сирии, которая ранее угрожала тем, что будет сбивать военные самолеты над Африном. Таким образом, военная операция Турции в Африне, похоже, является отражением консенсуса, достигнутого между Россией, Турцией и Сирией в отношении YPG. Турция рассматривает сирийских курдов как боевиков, а Сирия и Россия считают, что YPG находятся в слишком близких отношениях с США.