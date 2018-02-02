The Hill: У США появился шанс на ближневосточное урегулирование?

Максим Исаев, , 00:12 — REGNUM

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Белому дому не удалось достигнуть международной поддержки по Иерусалиму, в результате чего мирная инициатива американской администрации на Ближнем Востоке попала в тупик, пишут Брайан Катулис и Алия Авадалла в статье для The Hill.

На этой неделе в Каире состоится встреча министров иностранных дел арабских государств. США стоит уделить особое внимание Иордании, поскольку она может сыграть ключевую роль в стремлении Вашингтона возродить надежду на мирное урегулирование израильско-палестинского противостояния.

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Некоторые страны, такие как Турция, высказались достаточно резко в отношении решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и возможного перемещения американского посольства в Иерусалим. Другие страны, такие как Саудовская Аравия, заявили о своей заинтересованности в мирном урегулировании, но после декабрьского заявления Трампа по Иерусалиму отказались от видимого участия в процессе урегулирования.

У Вашингтона есть несколько причин, по которым он должен уделить особое внимание Иордании на фоне признания Иерусалима.

Во-первых, между США и Иорданией существуют тесные двусторонние связи. Иордания является постоянным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке в сфере безопасности. На протяжении десятилетий Иордания была ключевым союзником и партнером США в борьбе с террористическими группировками, расположенными далеко за пределами границ Иордании.

Во-вторых, Иордания играет особую роль в Иерусалиме. В рамках мирного договора с Израилем, который был подписан в 1994 году, Иордания выступает в качестве охранителя мусульманских святынь Иерусалима. В Иордании уверены, что ее обязанности охранителя святынь имеют решающее значение для укрепления взаимопонимания между мусульманами, евреями и христианами. По этой причине на протяжении последних нескольких лет Иордания активно участвовала в выработке политических мер, когда обстановка в Иерусалиме вновь осложнилась.

В-третьих, в отличие от других стран, тесные связи с палестинским народом позволяют Иордании видеть более полную картину внутренней политической ситуации в Палестине. Многие граждане Иордании имеют семейные связи с жителями Палестины. Следовательно, от внутриполитической ситуации в Палестине зависит и внутренняя стабильность Иордании. По этой причине Иордания, как никакая другая страна, заинтересована в мирном урегулировании вопроса по Иерусалиму. В то время как другие государства обрушились на США после признания Иерусалима, Иордания пыталась предложить конструктивные действия, направленные на достижение двухстороннего урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В «очень откровенной дискуссии», состоявшейся в январе 2018 года между королем Иордании Абдаллой II и вице-президентом США Майком Пенсом, король заявил, что Вашингтону необходимо восстановить «доверие и уверенность» в том, что США все еще способны выступить в качестве нейтрального посредника в процессе урегулирования и достижения мира на основе концепции двух государств.

В течение последних двух месяцев Иордания предприняла активные дипломатические шаги, чтобы не допустить переноса американского посольства в Иерусалим. В течение последних нескольких дней король Абдалла II провел переговоры с региональными и мировыми лидерами, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона, для обсуждения возможных последствий переноса американского посольства.

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Министр иностранных дел Иордании Айман Аль Сафади предпринял шаги, чтобы заручиться поддержкой Лиги арабских государств (ЛАГ). На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ЛАГ А. Абуль-Гейтом Сафади объявил, что Иордания будет добиваться международного признания палестинского государства и Восточного Иерусалима в качестве его столицы.

Иордания, скорее всего, продолжит поиск дипломатического решения на основе концепции двух государств, одновременно поддерживая тесные связи с США. На прошлой неделе король Абдалла II сделал заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором настоял на том, что США остаются единственной державой, которая могла бы способствовать заключению мирного соглашения между Палестиной и Израилем.

В случае с Иерусалимом, действия Иордании могут иметь существенные последствия для урегулирования ситуации в регионе. Возможно, администрации Трампа удалось избежать массового насилия в ответ на предполагаемое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, однако это не означает, что данное решение пойдет на пользу интересам Вашингтона или его союзников.

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