С приходом в Белый дом «пророссийского» президента США Дональда Трампа накал информационной войны Вашингтона с геополитическими противниками продолжает стремительно нарастать. В этом направлении работают многие структуры, но на виду — государственный департамент, массмедиа и, как ни странно, Twitter самого Трампа.

Дональд Трамп

Именно из заявлений этих источников у человека, «обитающего» в информационном обществе, складывается картина российско-американских отношений сегодняшнего дня. Слово «картина» применительно к нынешней ситуации можно использовать лишь условно, поскольку цельное «полотно» из всего произносимого соткать трудно.

Судите сами: чем дольше находится Трамп у власти, тем безобразнее оскаливается американская пропагандистская машина, и тем сам президент США как субъект информационной войны выглядит «тусклее» на этом фоне.

Не секрет, что у российского «жителя» интернета эта комбинация создает впечатление психопатичности, безответственности и уязвимости американского лидера, причем эти ощущения смешиваются с любопытством по поводу того, сколько он еще продержится в своем амплуа «правдолюба» и «патриота» (его не раз называли в этой связи «ковбоем»).

Дональд Трамп

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Яркой иллюстрацией подобного амплуа служит доклад Трампа «О положении страны», сделанный в конгрессе 30 января 2018 года.

Как пишет британская газета The Independent, в своей речи американский лидер намекнул на то, что Великобритания и более ста других государств, проголосовавших за осуждение его решения признать Иерусалим столицей Израиля, являются «врагами Америки». При этом он тут же поспешил указать: Вашингтон по-прежнему «укрепляет дружеские связи по всему миру».

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В этой же речи он снова назвал Москву и Пекин серьезными соперниками Вашингтона. И это при том, что он периодически говорит, как важно «поладить» с российским президентом Владимиром Путиным.

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Помимо лично Трампа позицию Вашингтона транслируют пресс-служба Белого дома, госдеп, высокопоставленные демократы и республиканцы. Американские СМИ также часто цитируют своих генералов, обычно высказывающихся в духе «Россия — враг, а в Белом доме сидят недоумки». Их мнение как бы оттеняет «лояльность» Трампа и дает голос тем, «кто действует» — в отличие от болтунов-политиков.

Например, 31 января заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Сельва обрисовал в общих чертах план потенциальной войны с Россией, а заодно и с Китаем.

«Россия является вызовом для всего мира», — сказал генерал.

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Однако российский читатель давно научился переваривать «американскую пропаганду» и извлекать из нее пользу по принципу «с паршивой овцы — хоть шерсти клок».

Значительный вклад в российскую информационную мозаику вносит и отечественная дипломатия: МИД РФ публикует не только отчеты и заявления по поводу международных событий. Регулярно выходят комментарии по поводу высказываний западных пропагандистов, которые не скупятся на антироссийские выпады самого широкого диапазона.

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Таким образом, лобовую пропаганду Вашингтона уже нельзя рассматривать как информационное оружие против российского общества. В связи с чем и возникает вопрос, ради чего «рвут на себе волосы» в госдепе и в CNN.

Ответ очевиден — американская система пропаганды направлена против собственного общества, чтобы оно «правильно» себя вело. Как не раз подчеркивали эксперты, рядовому американцу наплевать, что происходит в России, в Китае и уж тем более на Украине, но они умеют считать деньги и могут поинтересоваться назначением непрерывно возрастающих расходов «на оборону».

Флаги США

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Для профилактики и лечения таких опасных симптомов в США и задействуются различные виды мягкой силы — в том числе на культурном и информационном фронтах. Но и в США не все готовы заглатывать такую наживку. На этот случай существуют издания, публикующие экспертные оценки.

Однако ознакомление с этими оценками порой приводит к разочарованию. Печальным примером может служить статья «Чем грозит миру крах гегемонии США?», опубликованная американской политической ежедневной газетой The Hill.

В насквозь пропагандистской статье автор Габриэль Гликман анализирует новую оборонную стратегию США. Заявленная как аналитическая, статья предлагает выводы, которые иначе как «запудриванием мозгов» назвать нельзя.

«Особенно примечательно то, что оборонная стратегия 2018 года избегает воинствующего национализма в сфере национальной безопасности. В новой стратегии Пентагона нет отсылок к лозунгу «Америка прежде всего» и четко указано, что США по-прежнему привержены делу сохранения «свободного и открытого международного порядка», — говорится в материале.

Автор приводит существовавшее до сих пор видение в духе прописных истин об однополярном мире и при этом обнаруживает в новой стратегии опасную тенденцию: «Мы столкнулись с глобальным беспорядком, который характеризуется упадком международного порядка, основанного на правилах».

Автор иронизирует по поводу того, что Россия и Китай названы неподходящим термином «ревизионистские державы», а Иран и Северная Корея — «мошенническими режимами». Однако после этого следует такой пассаж:

«Таким образом, существует реальная возможность того, что в ближайшем будущем (возможно, несколько десятилетий) экономика КНР сможет превзойти американскую экономику. Китай получит возможность использовать свой капитал для развития передовых военных технологий. В этот момент Китай будет располагать необходимыми ресурсами, чтобы уничтожить существующую международную систему».

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Примечательно, что американская пропагандистская «лошадь захромала» именно на теме Китая — в реальности очень «больной» для Вашингтона.

Rene Mensen Китайский дракон

Справедливости ради стоит отметить, что в американских политических газетах и журналах публикуются и более здравые тексты. Так, в статье «США ждет еще одна бесконечная война, теперь в Сирии?» американского журнала The American Conservative Чарльз В. Пенья, комментируя выступление госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона, пишет о ложности видения Вашингтоном стратегии в Сирии.

Тиллерсон, пишет Пенья, пытается сказать, что президент США Дональд Трамп хочет «стабильной, единой и независимой Сирии, в которой нет ни террористических угроз, ни оружия массового уничтожения».

«Такое видение очень похоже на то, что предыдущие администрации США говорили об Ираке и Афганистане, и это должно вызывать беспокойство, поскольку война в Афганистане стала самым продолжительным вооруженным конфликтом, в котором когда-либо участвовали США, тогда как в Ираке присутствие военных США сохраняется спустя более чем десятилетие после того, как некоторые сторонники войны называли операцию там «простой прогулкой», — говорит автор.

«Таким образом, хотя президент США Дональд Трамп и говорит, что в его стратегии национальной безопасности «Америка прежде всего», по сути, политика администрации в Сирии — все что угодно, только не это», — подчеркивает Пенья.

Читайте подробнее: American Conservative: США ждет еще одна бесконечная война, теперь в Сирии?

В завершение стоит сказать, что даже здравые экспертные оценки не являются на сегодняшний день авторитетом для «жителей» глобализированного мира. Эти потребители информации получают через СМИ да и через интернет «на первое», «на второе» и «на третье» именно то, что предусмотрено тщательно продуманным информационным меню.