Сегодня, 1 февраля в Мурманске состоялась пресс-конференция депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области Алексея Веллера, посвященная теме полярных надбавок.

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В начале декабря Конституционный суд принял решение о том, что полярные надбавки и районные коэффициенты должны начисляться сверху МРОТ, а не быть включены в него.

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Депутат подчеркнул необходимость стимулирования государством людей, проживающих в районах Крайнего Севера. После внесения президентом решения о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с мая этого года МРОТ в Мурманской области достигнет величины около 25 тысяч рублей.

Этими решениями создаются предпосылки для создания экономических преференций для большого количества людей, живущих на Крайнем Севере. Конечно, это дополнительная нагрузка на региональный бюджет. Мурманску, например, потребуется дополнительно около 250 млн рублей для выплат всем категориям бюджетников, получающим минимальные зарплаты.

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Если говорить про бизнес, то он получает дополнительную нагрузку — вырастет стоимость услуг и товаров, так как придется повышать зарплату работникам. В результате себестоимость продукции вырастет.

Решение Конституционного суда дает возможность поднять на самом высоком уровне вопрос о том, как живут люди на Крайнем Севере.

В настоящее время налог на прибыль, который платят предприятия по всей стране, составляет 20% и распределяется в следующей пропорции: 17% остается в регионе, а 3% уходят в федеральный центр.

Депутат Веллер предлагает в межбюджетных отношениях между федеральным центром и регионами Крайнего Севера предусмотреть порядок, при котором весь налог на прибыль оставался бы в арктических регионах. Если говорить о Мурманской области, 3% составляет примерно 3,5 млрд рублей, а потребность бюджета области на выплату бюджетникам, связанную с повышением МРОТ после решения Конституционного суда, составляет менее 2 млрд. рублей.

Если посчитать перераспределение налога на прибыль для всех арктических регионов, то получается общая сумма около 20 млрд рублей, что для федерального бюджета составляет относительно небольшую сумму, а для арктических регионов достаточно существенная цифра. Решение Конституционного суда дает серьезный аргумент для перераспределения налога на прибыль в пользу арктических регионов.

Также на пресс-конференции отмечалось, что арктический бизнес высказывает озабоченность, потому что нарушается принцип конкурентности. Компании в Арктике поставлены в худшее конкурентное положение по сравнению с компаниями, ведущими деятельность в других регионах. Алексей Веллер предлагает давать преимущество организациям, зарегистрированным в арктических регионах, при реализации 223-го и 44-го федеральных законов о закупках, хотя при этом и нарушается принцип, заложенный при создании единого экономического пространства.

Кроме непосредственных платежей по МРОТ, регионы исполняют обеспечение государственных гарантий оплаты труда.

У жителей Крайнего Севера есть государственные гарантии, которые осуществляются через федеральную и региональные власти. Работодатели несут на себе часть госгарантий не только в части заработной платы, но и оплаты проезда в отпуск и продолжительности отпуска. Эти затраты для северного бизнеса больше, чем в остальных регионах, — примерно на 10%, вследствие этого происходит удорожание услуг и продуктов. По большому счету, считает депутат, региональные бюджеты должны компенсировать малому и среднему бизнесу эти затраты. Все это не касается бизнеса высокой эффективности — государственных корпораций и организаций, являющихся крупными налогоплательщиками.

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Если не привести в соответствие принцип конкурентности, компании могут перерегистрироваться в других российских регионах, и уже не будут обязаны выплачивать полярные надбавки, предоставлять отпуск до двух месяцев и оплачивать проезд, что скажется на работниках этих предприятий.

Вопрос полярных надбавок, как и в целом создание условий для жителей, проживающих в арктических регионах, важен не только для этих регионов, но и для страны в целом, и требует обсуждения на всех уровнях СМИ и власти.