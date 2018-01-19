«Полярные» надбавки: кто должен платить за развитие Севера?

Александр Шимберг, , 00:59 — REGNUM

Конституционный суд РФ 7 декабря 2017 года принял решение по жалобе Валентины Григорьевой и Ирины Кураш из Карелии, Ольги Дейдей из Иркутской области и Натальи Капуриной из Алтайского края о несправедливом начислении заработной платы. Это решение окажет значительное влияние на большое число жителей северных регионов.

В чем суть решения?

Раньше работодатель мог устанавливать оклад менее МРОТ, чтобы после применения повышающих коэффициентов и полярных надбавок зарплата становилась равной МРОТу. Суд принял решение о незаконности такой практики, и теперь к МРОТу уже будут применяться все надбавки, то есть в северных регионах минимальные зарплаты вырастут. Так, например, в Мурманской области минимальная зарплата с учётом рекомендации КС должна составлять 21 824 рубля (с 1 января МРОТ в России составил 9489 рублей).

Опасения педагогов

Решение, явно позитивное для жителей, вызвало опасения в арктических регионах. В первую очередь применение этого правила коснется бюджетных организаций, и нагрузку понесут региональные бюджеты, большинство из которых и так имеют запланированный дефицит на 2018 год (регионами-донорами являются только Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа).

В Мурманской области озабоченность высказали педагоги дошкольных учреждений: увеличение выплат непедагогическому персоналу (сторожа, рабочие, повара, прачки) может уменьшить выплаты воспитателям стимулирующих надбавок — то есть основную часть получаемых ими средств. Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко эти опасения отвергает, отмечая, что финансирование педагогов идет из областного бюджета в качестве исполнения майских указов президента, а вспомогательный персонал получает средства из муниципального бюджета.

Еще одна угроза — увеличение нагрузки на региональные бюджеты. Пока государственные органы власти не готовы помогать арктическим регионам финансово.

В Мурманской области среди работников бюджетной сферы минимальную зарплату получает 15,5 тысячи человек. Чтобы исполнить решение Конституционного суда, региону необходимо 1 млрд 178 млн рублей. В качестве одного из вариантов поиска средств в Мурманской области рассматривают получение кредита.

Кто заплатит северные надбавки?

Проблема северных надбавок, конечно, значительно шире выше названного решения суда. Формально сейчас в разных арктических регионах существуют разные коэффициенты надбавок, но на практике они действуют только в бюджетной сфере. Коммерческие структуры только указывают требуемые надбавки в зарплатных ведомостях, но фактически устанавливают зарплату минимальную, и оставляя «северные» только на бумаге. Коммерсантов можно понять: они устанавливают уровень оплаты труда исходя из условий рентабельности своего бизнеса, и дополнительное обременение может привести к убыточности, а как результат — к закрытию бизнеса или переводу его в другой регион.

Если государство действительно заинтересовано в развитии арктических регионов, оно должно рассмотреть вопрос «полярок» более пристально и взять выплату на себя. Причем независимо от того, на кого работает гражданин — на государственную, муниципальную или коммерческую организацию. Схемы решения возможны разные, но принципиальное решение необходимо. В противном случае люди продолжат уезжать с Севера в среднюю полосу, где, по большому счету, уровень зарплат такой же, а затраты на коммунальные услуги и продукты значительно меньше.