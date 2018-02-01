На следующей неделе в подкомитете по воздушным судам, который входит в состав комитета по вооруженным силам сената, пройдут слушания по вопросу о модернизации армии США. Всего двенадцать месяцев назад на аналогичных слушаниях было заявлено, что вооруженные силы США находятся в печальном состоянии. Сенаторам будет интересно узнать, что же изменилось в американской армии с февраля 2017 года, пишет Дуглас Макгрегор в статье для The National Interest.

Американские солдаты

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд как-то сказал: «Вы отправляете на войну ту армию, которая у вас есть». Рамсфелд был совершено прав. Войны редко выигрывают в одной решающей битве или только за счет появившихся новых технологий. Результат войны предопределяется за десятилетия до ее начала.

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Рамсфелду очень повезло. Вместо сражений в Суперлиге он столкнулся со «сборной», состоящей из афганских и арабских боевиков, у которых не было ни армии, ни военно-воздушных сил, ни средств ПВО или хотя бы современных разведывательных средств. Боевики были слишком слабы, чтобы представлять серьезную угрозу для армии США.

U.S. Army Дональд Рамсфелд

Пентагону не нужно было проводить масштабные маневры, как в 1944 году, или преодолевать сложную систему противовоздушной обороны, подобную той, которую создали нацисты и которая обошлась США в 18 тыс. бомбардировщиков. К сожалению, нужно признать, что армия, которая гоняется за боевиками, главной боевой единицей которых является пикап, скорее всего, проиграет битву в Суперлиге.

В 1940 году верховный главнокомандующий французскими войсками генерал Максим Вейган заявил шокированным политикам и генералам, что Франция выставила «армию 1918 года против немецкой армии 1939 года», добавив, что это было «чистым безумием». Вейгану не стоило бы так удивляться.

После Первой мировой войны высшее военное руководство вооруженных сил Франции и Соединенного Королевства сосредоточили свое внимание на конфликтах низкой интенсивности, т. е. на подавлении мятежей в колониях, превратив свои армии, расположенные в Африке и Юго-Восточной Азии в колониальные полицейские силы. Конечно, превосходные военные технологии 1918 года позволяли с легкостью подавлять мятежи в колониях. Однако опыт борьбы с повстанцами, приобретенный данными армиями за период с 1918 по 1936 год, не оправдал себя в войне против нацистских войск и японской армии.

Американские солдаты пережили аналогичный опыт всего через пять лет после окончания Второй мировой войны. Во время Корейской войны выяснилось, что солдаты США оказались в положении французских войск, которые решили помериться силами с Германией в 1940 году.

Американские солдаты во время войны в Корее

Сегодня в конгрессе обеспокоены тем, что современная армия США оказалась в сходной ситуации. Военное руководство США последние несколько десятилетий сосредоточены на конфликтах малой интенсивности, в то время как потенциальные враги США — Россия и Китай — готовятся к сражениям за Суперкубок. Потенциальные оппоненты Соединенных Штатов реорганизуют свои наземные силы и внедряют новые технологии.

Проблема заключается в том, что после долгих лет службы в бюрократической системе министерства обороны США старший офицерский состав всё еще может читать лекции о сражениях прошлого, но совсем немногие готовы эффективно применить свои теоретические знания на полях будущих сражений, еще меньшее число способно одержать победу.

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Армия холодной войны не прошла через глубокую реорганизацию, Пентагон стремится сохранить старую структуру. Военное руководство США пытается впихнуть высокотехнологическую начинку в старую организационную форму, чтобы создать иллюзию перемен.

Ввиду того, что на реализацию неэффективных программ модернизации армии США ушли миллиарды долларов, сенаторы могут выступить с инициативой создания специальной организации, не подчиняющейся военному руководству и предназначенной для создания новых боевых формирований. Это очень важно, поскольку армия не может реформировать сама себя.