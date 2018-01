National Interest: Речь Трампа в Конгрессе настораживает

Александр Белов, , 23:39 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп сделал много умиротворяющих ремарок во время своего доклада Конгрессу о положении в стране (State of the Union). Вначале он перечислил «американских героев», которые делают США великими. «Я призываю всех отложить в стороны наши разногласия, найти общий язык и призвать к единству, которое мы должны вручить нашим людям», — заявил Трамп. В конце своей речи глава Белого дома подчеркнул, что это люди, «которые вновь сделают Америку великой», пишет Джейкоб Хейлбран в статье для The National Interest.

Самым примечательным в речи Трампа было то, что, призывая всех к единству, президент продемонстрировал характер бойца, который неустанно ищет врагов. Он не сделал никаких уступок относительно миграционной проблемы или Северной Кореи. Трамп дал четко понять, что так или иначе, он готовится к конфликту.

Когда дело дошло до Северной Кореи, Трамп упомянул о северокорейском перебежчике Цзи Сонгхо, который в 2006 году бежал из «развращенной страны», чтобы найти свободу за границей. «Сонхо, я понимаю, что вы сохранили эти костыли в качестве напоминания о том, какой далекий путь вам пришлось проделать», — обратился Трамп к северокорейскому перебежчику. Сонхо устроил шоу, поднявшись на ноги, он начал размахивать костылями. В зале раздались бурные аплодисменты. Это был трогательный момент.

Однако если Трамп называет КНДР «развращенной страной», это означает, что вероятность переговоров с Пхеньяном очень низка. Трамп припомнил внешнеполитические уступки предыдущих американских администраций, которые привели к «агрессии и провокациям» со стороны КНДР. Подобная риторика свидетельствует о том, что глава Белого дома не очень-то заинтересован в достижении дипломатического решения по Северной Корее. В этот момент на лице государственного секретаря США Рекса Тиллерсона появилась мрачная гримаса.

Это еще не все. Ранее в тот же день, 30 января, в администрации США заявили, что Вашингтон передумал назначать эксперта по Корее Виктора Ча послом в Южной Корее. Решение было принято после критики в адрес Трампа, в частности, в отношении одностороннего нападения на Северную Корею. Прошло уже больше года, а Трамп до сих пор так никого и не назначил на этот ответственный пост, даже в условиях предполагаемого нападения на Пхеньян.

Вскоре появилась статья Ча, опубликованная в The Washington Post, в которой эксперт раскритиковал возможное нападение США на КНДР, мысль о котором, кажется, впервые возникла у советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (Ирак его ничему не научил?). По мнению Ча, военный сценарий может выйти из-под контроля и привести к крупной войне в Юго-Восточной Азии. Если Трамп действительно собирается воевать с Северной Кореей, это может привести к большей катастрофе, нежели та, к которой привела война в Ираке в 2003 году.

Трамп настойчиво высказался за то, чтобы тюрьма в Гуантанамо продолжила свою работу. Глава Белого дома также призвал к укреплению ядерного потенциала США, данная инициатива может обойтись бюджету страны в несколько сотен миллиардов долларов. По словам Трампа, ядерный потенциал США «должен быть настолько мощным», чтобы обеспечить «сдерживание любых агрессивных действий со стороны любой другой нации или кого-либо еще».

Не понятно, кто будет финансировать его инициативы в условиях, когда дефицит американского бюджета продолжает расти? Приведут ли его решения к увеличению инфляции? Что будет делать Трамп, если в 2019 году произойдет сбой на фондовом рынке? Трамп также потребовал, чтобы Конгресс расширил его полномочия.

«Я призываю Конгресс дать каждому секретарю полномочия для поощрения хороших работников и устранения федеральных служащих, которые подрывают общественное доверие или подводят американский народ».

Вероятно, что после этого заявления Трампа специальный прокурор Роберт Мюллер, ответственный за расследование «российского дела», глубоко задумался. По существу, Трамп потребовал предоставить ему полномочия, чтобы назначать или увольнять любого государственного служащего по своему усмотрению.

Таким образом, 2018 год обещает быть бурным. Так или иначе, президент США продемонстрировал желание воевать, как с внутренними, так и внешними противниками.

