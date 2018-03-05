Представители туристической отрасли направят обращение президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому (курирует сферу туризма) и попросят их разобраться с проблемами китайского туризма в России. Об этом представители отрасли рассказали журналистам в Санкт-Петербурге в четверг, 1 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Китайская «распальцовка»

В настоящее время въездной туризм из Китая — самый проблемный сектор въездного туризма в Россию, существующие недостатки наносят ущерб туристической отрасли и имиджу страны, сказано в подготовленной петербургской Ассоциацией гидов-переводчиков китайского языка справке о состоянии въездного туризма из Китая. В перспективе эти проблемы могут привести к возникновению угрозы безопасности России, считают участники встречи.

По их словам, полулегальные китайские предприниматели полностью контролируют рынок, и, несмотря на рост числа гостей из Китая, не происходит роста прибыли для России от увеличения турпотока из Китая. Российско-китайский туризм по факту является «китайско-китайским», отметила директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова:

«Практически вся прибыль от китайского туриста достается полулегальным компаниям, полностью замкнувшим обслуживание туристов на себя — транспорт, рестораны, гостиницы, гиды, сувенирные магазины. По сути, мы имеем дело с этнически замкнутыми транснациональными бизнес-структурами, которые оставляют за своими пределами российскую сторону, формально размещаясь в России».

Главная проблема туризма из Китая — «формирование замкнутых трансграничных теневых картелей, основанных на организации так называемых туров заниженной стоимости со связанными покупками», объясняет председатель петербургской Ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева:

«Китайский теневой предприниматель ставит организацию тура в зависимость от покупок в определенных магазинах. Это является противозаконным как по законодательству РФ, так и по законодательству КНР».

Китайские предприниматели пользуются тем, что по межправительственному соглашению группы туристов могут обходиться без местного гида, с одним лишь сопровождающим, который может быть и гражданином КНР. Почти все те, кто обслуживают китайские группы в РФ — «гиды», водители, владельцы «отелей» и т.д. — являются гражданами Китая и не платят налоги в российский бюджет. Туристы ходят в «свои» магазины, рестораны и т.п. Кроме бюджета, страдает местная туристическая отрасль, а также нет никаких гарантий безопасности ни для самих туристов, ни для принимающей стороны.

bigbirdz Китайские туристы

Такая схема уклонения от российского законодательства была разработана и практикуется при поддержке бывших и действующих сотрудников Ростуризма, утверждает председатель совета Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан.

Участники встречи обратили особое внимание на проблему гидов-переводчиков: в том же Китае закон обязывает туристов пользоваться услугами местного гида, в России же «гидами» для китайцев становятся китайские же студенты или просто граждане КНР со знанием русского языка, которых специально для этого завозят в Россию на 2—3 месяца. Такие «гиды», с одной стороны, не платят налоги, с другой — не имеют необходимой квалификации.

Представители туристической отрасли из Владивостока и Иркутска, участвовавшие во встрече по «скайпу», рассказали о некоторых местных деталях работы таких «гидов». Так, по словам туроператоров, китайские «гиды» во Владивостоке рассказывают своим соотечественникам, что Владивосток — китайский город, отобранный русскими, а на Байкале — что это китайское озеро, «Северное море».

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Параллельно с этим теневой китайский бизнес при попустительстве местных властей скупает огромные участки земли вокруг Байкала, и представители российских туроператоров опасаются, что озеро может стать китайским в самом буквальном смысле этого слова.

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Участники встречи намерены обратиться к Путину и Мединскому с просьбой не принимать обновленную версию межправительственного соглашения в его нынешнем виде. В частности, в документ требуется внести поправку о том, что гидом у китайских туристов может быть только гражданин России. Если гостей из КНР будут обслуживать работающие в легальном поле российские компании, это поможет снять основные проблемы, полагают туроператоры.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристические автобусы в центре Петербурга

Кроме того, если обновленная версия соглашения будет принята в том виде, в котором она сейчас рассматривается, это «узаконит монопольное положение иностранных страховых компаний на рынке страхования для въезжающих в РФ туристов из КНР», сказано в обращении туроператоров к министру культуры.

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Это же соглашение, если будет принято в нынешнем виде, легализует использование для организации въездного туризма из Китая в РФ частной информационной системы, которая функционирует в нарушение российских законов и использование которой затрудняет для органов правопорядка обеспечение безопасности, сказано в том же обращении.

Сложившееся положение вещей выдавливает с этого рынка российские компании. Демпингующие и договаривающиеся между собой в обход легальных схем китайские бизнесмены уже сейчас контролируют почти весь рынок, а если соглашение будет принято в нынешнем виде, то процесс станет необратимым, отметили туроператоры.

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Как сообщалось, в 2017 году (с учетом новогодних каникул 2018 года) Санкт-Петербург посетили порядка 7,5 миллионов туристов. Примерно половину из них составили иностранные граждане, в том числе почти миллион граждан КНР. Турпоток в Петербург из Китая в 2017 году показал почти двукратный рост. Значительный рост «китайского потока» обусловлен в том числе безвизовым режимом для групп от пяти человек.

По данным аэропорта «Пулково», по результатам 2017 года прямой пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами КНР вырос на 32% по сравнению с 2016 г. и превысил отметку в 223 тыс. человек. Значительная часть китайских туристов приезжает в Петербург из Москвы и других российских городов.