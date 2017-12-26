Почти миллион китайцев: итоги туристического года в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В 2017 году Петербург посетили почти миллион гостей из Китая. Об этом во вторник, 26 декабря, рассказал журналистам глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Значительный рост «китайского потока» обусловлен в том числе и безвизовым режимом для групп от пяти человек, отметил глава комитета. Вместе с тем пока Россия находится лишь на 86 месте в мире по количеству китайских туристов, и этому сегменту рынка еще есть куда расти.

В общей сложности Петербург в 2017 году (с учетом январских каникул 2018 года) посетят более 7,5 млн туристов. Это на полмиллиона больше, чем годом ранее. Около половины поездок приходится на граждан России, столько же — на иностранцев. Однако общее увеличение туристического потока в большей степени происходит из-за роста количества иностранных туристов.

Для повышения транспортной доступности Петербурга городские власти намерены увеличивать мощности пассажирского круизного порта. В частности, «Морскому фасаду» может быть передан в управление Морской вокзал. Нынешние мощности нового порта уже почти полностью загружены.

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Что касается авиатуристов, то значимыми событиями 2017 года стал как рост пассажиропотока аэропорта «Пулково» на 18% (около 16 млн пассажиров), так и открытие нескольких новых направлений, в частности, в столицу Катара — Доху, аэропорт которой является одним из крупнейших пересадочных хабов для туристов из юго-восточной Азии, рассказал Мушкарев.

Для борьбы с главным ограничителем туристического потока, сезонностью посещений Петербурга, городские власти намерены проводить больше мероприятий за пределами высокого сезона, то есть с октября по апрель.

В частности, во время проведения Фестиваля света в ноябре этого года 96% мест в гостиниц были забронированы, что говорит о востребованности этого мероприятия в том числе и для гостей города, отметил Мушкарев.

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Для дальнейшего развития «несезонного» туризма Петербург будет делать ставку на имидж театральной и музейной столицы, посещать которую интересно и зимой, рассказал глава комитета.

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