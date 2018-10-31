Одной из ключевых, на мой взгляд, проблем современной России является неспособность или, что еще хуже, нежелание властей должным образом реагировать на угрозы, с которыми они сталкиваются. Это касается как внешней политики, так и внутренней, это относится как к федеральным властям, так и к местным.

Ryk Neethling Нож

Адекватное реагирование на многочисленные вызовы, которое должно быть основано на глубокой, профессиональной аналитике, подменяется ситуативными импульсами, не только не устраняющими угрозу, но и, напротив, потворствующими ей.

Если так будет продолжаться и дальше, то рано или поздно весь спектр накопленных проблем даст о себе знать тяжелым социальным кризисом, а в худшем случае и дестабилизацией в государстве.

В то время, когда наша элита смотрит на Запад со священным трепетом, преклоняясь перед давно прогнившими институтами, она в то же время поразительным образом не обращает внимания на те институты западного общества, которые, наоборот, функционирует там с предельной четкостью и эффективностью.

Речь идет о так называемых фабриках мысли, которые занимаются как раз тем, что один из крупнейших историков XX века Арнольд Тойнби называл ответом на вызов.

Арнольд Тойнби выступает по BBC. 1952

Для примера можно привести пресловутый Chatham House (который, кстати, Тойнби некоторое время возглавлял), мощнейший аналитический центр, специализирующийся на международных отношениях.

К чему я завел разговор об этих институциях? Подобные мысли пришли мне в голову после чудовищной трагедии, произошедшей 15 января в пермской школе №127, где двое подростков совершили нападение на учеников 4-го класса. В ходе поножовщины пострадали более десяти человек, к счастью, никто не погиб.

Как и следовало ожидать, реакция со стороны властей была ситуативной и, разумеется, малоэффективной. Предпринятые меры, в частности установка решеток и камер видеонаблюдения, а также прочих приспособлений, являются лишь попыткой совладать со следствиями (причем постфактум), а не с причинами произошедшего.

Разве остановит решетка обкуренного подростка? В следующий раз он совершит преступление в другом месте. После чего правоохранительные органы, проведя очередную проверку, установят дополнительные меры безопасности уже в новом месте. Но ведь это же абсурд?

Проблема заключается в другом. Обществу не была предоставлена полноценная аналитика произошедшего. Что же в действительности стало причиной трагедии в школе №127?

Подобные вопросы должны обсуждаться специализирующимися на этом «фабриками мысли», целью которых является серьезная аналитика происходящих событий, выработка адекватных ответов на вызовы, которые будут направлены на борьбу с причинами, а не со следствиями.

Существуют ли в Пермском крае подобные экспертные сообщества? После того как я присутствовал на внеочередном заседании Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», я могу с полной уверенностью сказать — да, существуют.

Комитет был создан 5 ноября 2016 года и своей целью поставил борьбу с деструктивными явлениями в области культуры и образования. Членами данного объединения являются заслуженные деятели образования и культуры, ученые, журналисты, театральные режиссеры, общественные деятели. Одним из основных направлений деятельности комитета является экспертная оценка социальных, культурных и общественных процессов в Пермском крае и в России, а также выработка рекомендаций относительно преодоления негативных тенденций, вызванных той или иной проблемой.

Таким образом, в Перми фактически создан и функционирует мозговой центр, который и собрался 25 января, чтобы обсудить трагедию, произошедшую в школе №127.

Члены комитета пришли к заключению, что причиной ее стали разрушительные процессы, которые имели место в постсоветской России в последние годы.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия 90-е

Проблема имеет системный характер, убеждены эксперты, она складывается из целого комплекса факторов: семейной, культурной и образовательной политики.

Преступление совершили подростки, не достигшие 18-летнего возраста, что говорит о серьезном провале в их воспитании.

1. Семья

Важным фактором в воспитании подрастающего поколения является семья. Она играет ключевую роль в формировании полноценной личности. Однако последние годы она подвергается систематическим ударам сторонников так называемой ювенальной юстиции.

Как убежден председатель пермского отделения организации защиты семьи «Родительского Всероссийского Сопротивления» Алексей Мазуров, трагедия в пермской школе является ярким примером краха ювенального эксперимента, и в то же время доказательством его деструктивной направленности.

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Помимо ювенальных технологий, российская семья сталкивается с другими, проблемами: банальное стремление родителей заработать деньги, чтобы обеспечить своих детей, приводит к невозможности уделять должное внимание своим чадам. Как следствие, дети значительную часть времени остаются предоставленными сами себе, что создает предпосылки формирования деструктивной личности. Эту проблему могли бы преодолевать образовательные учреждения, однако и там все обстоит не вполне благополучно.

2. Школа

Ситуация в школе также не удовлетворительна, здесь мы не будет касаться вопросов обучения, наиболее важным, в контексте нашего обсуждения, является вопрос воспитания.

Традиционно советская школа считалась местом, помимо всего прочего, воспитания учащихся, однако в постсоветской России эта функция нещадно изымается из компетенции образовательного учреждения.

О необходимости возвращения воспитательной функции в учебные заведения заявила заслуженный учитель России Зобачева Раиса Дмитриевна. В противном случае школа все больше начинает походить на заведение, предоставляющее образовательные услуги (о чем, кстати, заявляется некоторыми высокопоставленными чиновниками от образования), а не место формирования гармоничной личности. Отсутствие должного воспитания у подрастающего поколения не позволяет вырабатываться иммунитету к асоциальным, антиобщественным моделям поведения.

Виталий Попов ИА Красная Весна Раиса Зобачева и Игорь Тюленев

3. Культура

Значительную часть времени подросток предоставлен самому себе, поэтому огромное значение имеют учреждения, способные занять ребенка в свободное от семьи и школы время. В частности, речь идет о культурных и досуговых заведениях, таких как музеи, библиотеки, театры и детские лагеря.

Преподаватель Пермского краевого колледжа «Оникс» Никита Федотов раскрыл удручающую статистику, демонстрирующую резкое сокращение учреждений культурно-досугового направления в Пермском крае:

«В период с 2008 по 2012 год в регионе исчезли: 231 библиотека, 85 учреждений культурно-досугового типа, 748 детских оздоровительных лагерей», — отметил Федотов, сославшись на официальные данные, приведенные Пермстатом.

Статистика просто чудовищная, складывается впечатление, что власти проводили целенаправленную политику по декультурации населения.

Эксперт не случайно затронул вышеназванный период, именно в эти годы под руководством губернатора Олега Чиркунова в Перми осуществлялись наиболее радикальные эксперименты в культурной сфере.

Под лозунгом «Пермской культурной революции», руководимой бывшим министром культуры Борисом Мильграмом и бывшим директором музея современного искусства Маратом Гельманом, осуществлялась зачистка культурной среды и замена ее всевозможными провокационными перформансами деструктивного характера.

Гельман с позором изгнан из Перми, губернатор Чиркунов отправлен в отставку, однако их дело живо и продолжает отравлять культурное пространство города.

Это в полной мере относится и к единственному музыкальному театру в крае. С 2011 году в Пермском театре оперы и балета работает новый художественный руководитель Теодор Курентзис.

На круглом столе мне, как журналисту, посвятившему театру серию статей, было предоставлено слово. С моей точки зрения, руководство театра действует в русле вышеуказанной политики «Культурной революции», то есть в русле уничтожения традиционного для нашего края культурного наследия и подмены его многочисленными перформансами и симулякрами, имитирующими бурную деятельность.

Репертуар театра значительно сократился, цены на билеты выросли в разы и перестали быть доступными для жителей города, а руководство театра демонстрирует хамство в отношении как зрителей, так и артистов. Впору говорить о рейдерском захвате театра кучкой агрессивных реформаторов, отчуждающих широкие городские массы от высокой культуры.

Виталий Попов ИА Красная Весна Выступление Антона Исакова

Таким образом, круглый стол, проведенный гражданским комитетом, пришел к единодушному мнению о том, что трагедия, произошедшая в школе №127, имеет комплексный, системный характер. Борьба с причинами данного ЧП не проводится, что чревато новыми происшествиями, которые могут дать знать о себе в любое время.

Эксперты подготовили рекомендации, которые необходимо учесть пермскому истеблишменту для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Резолюция комитета в скором времени будет отправлена краевым властям.

Трагедия, произошедшая в школе №127, является лакмусовой бумажкой той ситуации, которая сложилась в российском обществе за 30 лет либеральных преобразований. Все, что делается так называемой элитой, наполнено ярко выраженным отвращением к стратегическому мышлению. Как будто существует страх перед будущим, которое, в силу нежизнеспособности сложившейся системы, создает чувство обреченности.

В этой связи возникает необходимость (если мы не хотим, чтобы система рухнула) в формировании долгосрочных моделей развития общества, которые будут давать адекватный ответ на серьезные социальные вызовы, устраняя их причины, а не следствия.