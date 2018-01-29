В рамках развития возможностей своего ВМФ Китай создает сеть подводных датчиков на обширных участках Тихого океана для обнаружения подводных лодок, пишет Юджин К. Чоу (Eugene K. Chow) в статье для The National Interest.

Китайские моряки

Подводная сеть наблюдения подразумевает использование информации о мировых водных путях, полученной от беспилотных подводных аппаратов, системы буев, кораблей и спутников. На первый взгляд может показаться, что подводные датчики собирают безобидную информацию, включая данные о температуре воды, уровне солености, подводных течениях, уровне кислорода. Однако эти научные данные имеют решающее значение для проведения подводных военных операций.

Подводные лодки используют сонары для обнаружения, отслеживания и атаки целей, но от температуры и уровня солености воды зависит насколько быстро и в каком направлении движутся звуковые волны. Эти факторы должны учитываться при определении местоположения вражеских кораблей, а также при навигации в опасных районах.

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На протяжении десятилетий ВМФ США собирал аналогичные научные данные по всему мировому океану. В последние годы ВМФ США стал задействовать беспилотные аппараты. В 2016 году, вскоре после избрания президента США Дональда Трампа, Китай захватил американский беспилотный аппарат в международных водах Южно-Китайского моря. Это событие вызвало серьезный резонанс.

Submarine Group Ten Подводная лодка ВМФ США

В условиях, когда администрация Трампа начинает использовать все более конфронтационную риторику, а ВМФ США увеличил число операций в спорных водах Южно-Китайского моря, Пекин стремится усовершенствовать свои возможностей для сбора научных данных в глубоководных районах.

В 2017 году Китай успешно протестировал сеть из 12 подводных беспилотных аппаратов, которые могут осуществлять сбор информации в течение месяца. Однако в отличие от американских подводных беспилотных аппаратов, китайские аналоги способны передавать полученную информацию в режиме реального времени. Более того, китайские подводные беспилотные аппараты установили рекорд, совершив самое глубокое и длительное погружение.

«Военные могут использовать данные о температуре и уровне солености вод глубоководной части для создания полной и точной модели физических процессов, протекающих в океане», — заявил ведущий специалист по реализации программы подводных беспилотных аппаратов КНР Юй Цзяньчэн.

«Эта модель поможет подводным лодкам избегать опасные зоны и прогнозировать возникновение смертельно опасных подводных течений, которые могут поставить под угрозу военно-морскую операцию», — добавил Цзяньчэн.

Более того, КНР планирует создать в западной части Тихого океана коммуникационную сеть на глубине более 400 метров. Глубоководные датчики непрерывно отправляют данные на спутники через систему буев, оснащенных солнечными батареями. Собранная информация затем передается в три разведывательных центра, где проводится ее анализ.

Подводная лодка ВМФ Китая

В случае, если китайские подводные лодки должны сохранять скрытность и не могут подняться на поверхность для получения необходимых данных, они уже заранее будут оснащенные набором разнообразных алгоритмов действий, которые помогут прогнозировать подводные условия на основе ограниченной информации, полученной с помощью систем подводной лодки.

Китайская подводная сеть наблюдения будет простираться с западной части Тихого океана через Индийский океан до восточного побережья Африки. Подводные датчики будут установлены в тех районах, через которые проходят морские торговые пути, которые Китай надеется существенно расширить в рамках своей инициативы «Один пояс и один путь».

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Однако помимо защиты своих торговых путей Пекин стремится обеспечить сдерживание ВМФ США. В январе 2018 года Китай разместил два современных акустических датчика недалеко от острова Гуам, на котором расположена крупнейшая военная база США в западной части Тихого океана. Помимо получения научных данных акустические датчики позволят КНР отслеживать движение подводных лодок в Южно-Китайском море.

По мнению вице-президента Центра стратегических и международных исследований Джеймса Льюиса, подводная сеть наблюдения является признаком растущего могущества Китая.

Однако по сравнению с возможностями ВМФ США Китаю предстоит пройти долгий путь. По словам Цзяньчэна, несмотря на то, что КНР удалось добиться значительных успехов в сфере наступательных возможностей подводных лодок, Пекин все еще отстает от США.