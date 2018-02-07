В Оренбургской области всю неделю обсуждают видео, которое опубликовали в интернете 22 января. Скандальный ролик на канале Youtube продержался недолго и был удалён, однако скандальная запись уже успела облететь соцсети и обрасти комментариями.

A. M.Tretyakov Капустник

«Актёры» минлесхоза

Видео представляет собой нарезку роликов, которые, как выяснилось, снимались в разное время. В ведомстве таким своеобразным способом готовили поздравления женской половине коллектива к 8 Марта.

Чиновники, в том числе министр и его заместители, на время съёмок превращались в актёров. В миниспектаклях они предстают в женских костюмах, играют в карты и выпивают на рабочем месте, исполняют стриптиз на шесте. Министр выступал в роли дирижёра, используя вместо палочки хлыст для управления духовым оркестром из своих подчинённых. Среди шуток есть указ губернатора о том, что необходимо очеловечить косматые чудовища, которые появились в местных лесах.

Теперь уже бывший глава министерства лесного и охотничьего хозяйства Виктор Тонких признался, что всё показанное на видео — не более чем игра, на самом деле сотрудники ведомства себя так не ведут.

Цитата из удаленного видео Будни оренбургского минсельхоза

Наказание за аморальное поведение

После появления видео в интернете последовала реакция региональной власти. Губернатор Юрий Берг 23 января заявил, что всё руководство минлесхоза области (министр Виктор Тонких и три его заместителя Владимир Рябов, Дмитрий Тетерятник и Игорь Добровидов) уволены.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — прокомментировал глава Оренбургской области.

Впоследствии появились сведения о том, что за отставкой верхушки министерства последовала череда увольнений сотрудников: от семи до девяти человек. По неофициальным данным, уволены почти все начальники отделов минлесхоза, и несмотря на формулировку «по собственному желанию», заявления были написаны в добровольно-принудительном порядке.

Потрясение и оценки

В охотничьих хозяйствах утверждают, что после скандального видео и череды отставок минлесхоз впал в депрессию и неработоспособное состояние. В ведомстве якобы не принимают отчёты за 2017 год, что чревато серьёзными последствиями, поскольку именно на основе отчётов потом утверждаются квоты по отлову диких животных.

Цитата из удаленного видео Бюджетные деньги

Между тем губернатор заявил, что без руководителя ведомство было всего полтора часа. Сейчас оно работает в штатном режиме. Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Шумиха, поднятая вокруг видеоролика и громких отставок, распространилась далеко за пределы Оренбуржья. По словам депутата Госдумы РФ Сергея Катасонова, спектаклем заинтересовалась Генпрокуратура и парламентский корпус России. Депутат заявил, что намерен добиваться наказания для чиновников-участников видео.

Но тут произошло деление общества на два лагеря: тех, кто посчитал меру губернатора чрезмерной и обвинил в отсутствии чувства юмора и тех, кто считает возмездие праведным.

Заявление Сергея Катасонова выглядит странным в свете того, что чиновники уже наказаны. Руководство в одночасье лишилось своих должностей. Появились защитники «актёров», которые подчеркнули, что увольнение за аморальное поведение можно оспорить в суде, а отставка возможна только за неэффективную работу.

Цитата из удаленного видео Дело труба

Однако экс-министр Виктор Тонких отметил, что не снимает с себя ответственности и губернатор в своём решении прав. Но здесь стоит напомнить, что бывшему главе ведомства 69 лет и, наверное, он может финансово благополучно жить на пенсии. Под вопрос попала карьера других теперь уже бывших чиновников ведомства.

Губернатор спустя несколько дней после кардинального решения остался непреклонен — он не приемлет шутки такого рода. Примечательно, что и экс-министр, оправдываясь и говоря о том, что снятое на видео — это игра, признался, что в его ведомстве всё же немного переборщили. Шутки на корпоративном видео выглядят грубыми.

Подводное течение

В первые дни обсуждали поведение чиновников и оценивали решение губернатора. Позднее стали размышлять над целями и задачами, которые преследовал пользователь, выложивший видео в интернете.

Ряд экспертов склоняется к тому, что после скандала министерство лесного и охотничьего хозяйства упразднят как самостоятельное ведомство. Не исключено, что оно вновь вернётся под крыло министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Напомним, до 2011 года в минсельхозе был департамент лесного хозяйства. Есть мнение, что идёт борьба за полномочия в сфере лесного, охотничьего хозяйства и рыболовства, рыбоводства.

Цитата из удаленного видео Будни оренбургского минсельхоза

Добавим, что ранее создание нового министерства не нашло единодушия в рядах оренбуржцев. Отдельные политики и общественники считали неразумным шагом укрупнение и реорганизацию департамента лесного хозяйства в регионе, где превалируют степные ландшафты.

Вместе с тем в столь удачное время (когда ведомство оказалось обезглавленным) против министерства как самостоятельной структуры нет публичных заявлений.

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