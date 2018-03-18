Министерство культуры и туризма Калининградской области проигнорировало значимый юбилей в русской истории края. Речь идет о 260-летии вхождения Восточной Пруссии в состав России (22 января 1758 года в Кёнигсберг победоносно вошли русские войска, и на четыре года эта земля стала Российской империей).

А. Коцебу. «Цорндорфское сражение» (1852) Генеральное сражение 1758 года. Семилетняя война

Кто-то скажет, мол, не слишком уж и круглая дата — 260 лет. Но позвольте, в эти же самые дни 242-летие со дня рождения уроженца Кёнигсберга, сказочника Гофмана калининградская культурная общественность при поддержке региональных властей отмечает с размахом. Накануне в Калининградском историко-художественном музее, который является государственным бюджетным учреждением культуры, открылась выставка «Гофман — ХХI век». В программе вернисажа — «эстетическое чаепитие по-гофмановски» и литературный конкурс «Русский Гофман». Кроме того, калининградские власти помогли выставить «Гофманиану» в Берлине.

О такой поддержке «русскому Кёнигсбергу» можно только мечтать. Впрочем, в начале 2017 года сохранялась надежда, что юбилей историко-политического события Калининградская область отметит достойно. Тогда неутомимый директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова выступила с идеей разбить сквер имени выдающегося русского просветителя Андрея Болотова, сыгравшего в истории с присоединением Восточной Пруссии к России исключительную роль.

Деятель русской науки и культуры А. Т. Болотов на почтовой марке СССР. 1988 год

Напомним, Болотов, служа переводчиком при канцелярии русского генерал-губернатора Пруссии, вёл подробнейшее жизнеописание Кёнигсберга при русских. Кроме того, он стал автором эскизов монет, которые были введены на новой территории земли российской. По замыслу Светланы Сивковой, деревья для сквера Болотова должны были быть привезены из-под деревни Дворяниново Тульской области, где находилось имение писателя и учёного. Представляете, какой межрегиональный культурно-исторический инфоповод для калининградских и тульских медиа? Но ничего это не произошло.

Ровно год назад автор этих строк «отметил» на страницах ИА REGNUM 259-летие исторического события (подробнее — Кёнигсберг-«Иуда»). Тогда некоторые калининградцы написали мне, мол, совершенно уж «квадратную» дату выбрал. Но это было сделано с умыслом, чтобы встряхнуть региональную власть, направив творческие силы на подготовку к юбилею. К сожалению, чиновники оказались непрошибаемыми.

Навскидку, расскажу, как можно было отметить юбилей:

1. Нумизматическая экспозиция. Россия имеет уникальную коллекцию русско-прусских монет, которые имели хождение всего четыре года. Ряд монет являются серьёзной нумизматической редкостью. Например, 6 грошей, или серебряный шестак, последнего, 1762 года российского владычества. Или же гульден с жемчугом в волосах Елизаветы. Полная коллекция русско-прусских монет, пожалуй, никогда не выставлялась в Калининграде, а это стало бы, несомненно, событием для туристов и СМИ.

Mdrussia.ru Рубль.1762г

2. Торжественная церемония возложения цветов к конной статуе императрицы Елизаветы. Скульптура была установлена в 2004 году в самой западной точке России — городе Балтийске, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота. На сегодня в Калининградской области это единственный величественный памятник, посвящённый победе России в Семилетней войне. При желании можно было отметить залпами флотских пушек память об императрице, увековеченной, кстати, в военной форме — платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка.

3. Выставка археологических раскопок культурного слоя Кёнигсберга XVIII века. Калининградские историки уже несколько раз сообщали прессе о найденных артефактах, свидетельствующих о жизнедеятельности российских подданных в Восточной Пруссии. Среди уже известных находок — внушительная латунная накладка с изображением российского двуглавого орла, елизаветинские копейки, холодное оружие и прочее.

4. Молодёжный флэшмоб в соцсетях в микрорайоне Калининграде «Сельма». Здесь есть целый исторический городской уголок с четырьмя улицами, названными в память тех лет. Три улицы носят имена русских губернаторов Восточной Пруссии Виллима Фермора, Фёдора Воейкова и Петра Панина, четвертая улица называется просто — Елизаветинская.

Esliustal.ru Монумент «Мать-Россия» в центре Калининграда

Я уже не говорю о стандартном научно-познавательном инструментарии — от тематических школьных уроках и круглых столах по истории до открытия памятных досок и издания краеведческой литературы.

Почему это всё было фактически саботировано калининградскими чиновниками «культуризма», можно только догадываться. Надежды, что министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак объяснит безразличие к русской истории, честно говоря, не остаётся и вот почему.

В прошлом году ИА REGNUM дважды, но всякий раз безрезультатно, направляло официальный запрос № 115 от 17 июня 2017 года на имя Ермака с просьбой объяснить, кто дал разрешение на реставрацию памятного знака нацистской организации RAD (Reicharbeitstdienst / Имперская служба труда). Известно, что личный состав RAD участвовал в операциях против советских партизан, а главарем RAD был ближайший соратник Гитлера Константин Хирль, признанный в 1949 году виновным в военных преступлениях. Этот памятник стоит в поселке Калинино, названного в честь того же исторического деятеля, что и Калининград.

Вот такая история с географией в российском эксклаве.