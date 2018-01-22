



Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В конце 2017 года в Москва отправила в Костромскую область необычно крупную сумму — более 12 млрд рублей, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области.

Куда направлены полученные деньги? В каком состоянии находится экономика области? Каковы перспективы региона? На эти и другие вопросы корреспондента ИА REGNUM ответил первый заместитель губернатора области Иван Корсун.

В ноябре — декабре 2017 года в регион поступило два бюджетных кредита на общую сумму 12,1 млрд рублей под 0,1%. Ими область заместила более дорогие коммерческие кредиты, что позволит сэкономить на обслуживании порядка 1 млрд рублей в год.

Высвобожденные средства будут направлены на повышение уровня финансового обеспечения первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию региона.

В 2018 году дотации на сбалансированность бюджета предусмотрены для Костромской области в сумме 3,38 млрд рублей, что в семь раз больше уровня предыдущего года.

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Данные меры, безусловно, большая поддержка для нашего региона. Она беспрецедентна за последние десять лет. Сам факт, что Костромская область получила такую помощь, накладывает серьезные обязательства.

Прежде всего — это сокращение госдолга области в относительном (к собственным доходам) и номинальном выражении. На 1 января 2018 года Костромской областью эти обязательства выполняются. Долговая нагрузка на областной бюджет по итогам года составила 135%, что на 8,3% ниже факта предыдущего года. 2018 год необходимо завершить с показателем госдолга 120% к собственным налоговым и неналоговым доходам, затем нужно будет сократить долговую нагрузку еще на 20% к 1 января 2020 года. И далее каждый год снижать отношение долга к собственным доходам не менее чем на 2%. Номинальное сокращение государственного долга области ежегодно должно составить не менее 5%.

Мы приложим все усилия для выполнения поставленной задачи.

Прежде всего, стоит сказать, что госдолг оценивается в процентах по отношению к налоговым и неналоговым доходам области. Кроме того, влияние на объем государственного долга оказывают экономические факторы, и прежде всего инфляционный процесс: рубль вчера и сегодня стоят по-разному.

За прошедшие десять лет самый низкий уровень долга в Костромской области был в 2009 году — 39,7% от собственных доходов региона. В 2012 году действующая администрация приняла область с государственным долгом 96,9% — рост к 2009 году в 2,4 раза.

Благодаря принятым мерам нам удалось замедлить темпы роста государственного долга. Так, на 1 января 2018 года показатель составил 135%, то есть государственный долг за последние шесть лет вырос лишь в 1,4 раза. Темп роста государственного долга в годовом исчислении снизился более чем в три раза. И мы намерены планомерно продолжать эту работу путем наращивания собственной доходной базы и снижения издержек без ухудшения социально-экономического положения региона.

Причин много, они разные. Исторически сложилось, что Костромская область всегда была аграрным регионом, вследствие чего областной экономике сложно конкурировать с территориями, где процесс индустриализации конца XX века проходил более высокими темпами. Кроме того, низкая плотность населения, большие расстояния между районными центрами и недостаточно развитая инфраструктура влекут за собой дополнительные логистические издержки для бюджетов, бизнеса и населения.

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Несмотря на экономические особенности Костромской области, за пять лет темпы роста собственных доходов бюджета превышали средние по ЦФО. За 2017 год — это порядка +7,6% по консолидированному бюджету, по областному — показатель еще выше.

В 2012 году действующая администрация, вступив в свои полномочия, провела глубокий анализ бюджета. В итоге сокращены расходы бюджета, составлена дорожная карта трат с учетом их эффективности и мероприятий, направленных на повышение налоговой базы.

Одно из основных направлений увеличения доходной базы бюджета — создание благоприятного инвестиционного климата. По итогам 2016 года Костромская область занимает 12-е место среди субъектов по инвестиционной привлекательности. Есть ряд инвестиционных проектов, которые реализуются и еще не вышли на полную мощность. Вместе с тем от данных предприятий мы уже получаем налоговые поступления.

Часто задают вопрос: «Когда будет сокращено количество чиновников в Костромской области?» Мы провели анализ и сократили госслужащих на 10,6%относительно показателей декабря 2013 года. Данный процесс продолжается и сегодня. Вместе с тем обширная территория и низкая плотность населения вынуждают содержать большой аппарат, чтобы в полной мере выполнять возложенные на субъект полномочия.

Я уже отметил невысокий налоговый потенциал региона, что подтверждается расчетами Министерства финансов России. Если смотреть по бюджетной обеспеченности, Костромская область занимает 12-е место с конца. Этот показатель отражает ограниченность доходных возможностей бюджета, но есть и другие факты. Парадоксально, но обеспеченность собственными доходами области на сегодня составляет 75,5%.

К сожалению, в рамках действующего законодательства других финансовых источников не нашлось.

Именно так. При этом стоит учитывать цели, на которые были направлены заемные средства. Это первоочередные расходы по выплате социальных обязательств перед населением региона.

Более того, с целью недопущения увеличения долговой нагрузки на бюджет Костромская область отказалась от проведения ряда масштабных мероприятий, проводимых ранее, например дорогостоящих кинофестивалей и выставок, не индексировалась заработная плата государственных служащих. За последние пять лет была сделана лишь одна крупная покупка: в 2016 году было приобретено 17 автомобилей Renault Logan в эконом-комплектации, которыми заменили «Волги» со 100%-м износом, ездить на которых было уже опасно.

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Предпринимаются все меры для увеличения доходной базы бюджета. Так, область перешла на исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости, пересмотрены налоговые льготы, ставки по транспортному налогу.

Кроме того, есть положительный опыт по выпуску облигаций. В 2013 году Костромская область разместила ценные бумаги на 3 миллиарда рублей со ставкой первого купона 8,6%. И это был очень удачный момент, так как в дальнейшем ставки по рыночным заимствованиям поднялись до 14%. В 2017 году регион также планировал размещение ценных бумаг. Но в конце года это решение было пересмотрено в пользу пятилетних банковских кредитов, процентная ставка по которым сейчас ниже размера выплат по облигациям.

Да, это так.

Рост был равномерный. Вместе с тем значительное влияние на бюджет области оказал финансово-экономический кризис. В эти годы заимствовать приходилось немного больше.

К сожалению, мы мало вкладываем в развитие экономики, что часто является предметом критики со стороны депутатского корпуса. Администрация области считает экономическое развитие региона необходимым и важным. Вместе с тем есть социальное направление. Оно является приоритетом. За пять с половиной лет мы ни разу не допустили задержек по выплате социальных пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Кроме того, Костромская область всегда выполняет свои обязательства по выплате процентов по кредитам, ценным бумагам и их погашению, благодаря чему удалось избежать проблем с привлечением заемных средств. Вопрос о процентных ставках постоянно находится на контроле финансового органа администрации, проводится анализ и принимаются управленческие решения. Так, за последнее 1,5 месяца нам удалось снизить ставки по кредитам с 10,8% до 8,3%. Это очень хороший результат.

На сегодня основным кредитором области является Сбербанк.

Есть вторая проблема, о которой мало говорится в последнее время. После того как частично будет снята напряжённость региональных бюджетов, необходимо найти аналогичные решения в отношении муниципальных бюджетов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований показывает, что существующие проблемы требуют комплексного решения во всех уровнях власти.

Да, растет.

Сегодня Костромская область, как уже отмечал ранее, ограничена ростом собственного государственного долга, в связи с чем его наращивание с целью помощи муниципальным бюджетам невозможно. При этом в среднем около 3 млрд рублей направляется на поддержку муниципалитетов.

На территории Костромской области есть три муниципальных образования, не получающие дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета: город Буй, Кострома и Волгореченск. Однако сейчас Волгореченск теряет долю налогов по причине того, что крупные предприятия проводят переоценку земельных активов.

Kakprosto.ru Налоги

Вместе с тем есть муниципалитеты, где обеспеченность собственными доходами составляет чуть более 20%. Можно сказать, они полностью зависят от поддержки области.

Это Павинский и Мантуровский районы. В среднем по муниципальным районам области самообеспеченность — 39,7%.

Благодаря тому, что городские округа по численности населения занимают основную массу, они находятся в более выгодном положении в части поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов. Исключение составляет городской округ город Мантурово, уровень самообеспеченности которого в 2017 году составил порядка 21%.

Неоднозначная ситуация в городском округе город Шарья — второй город в области по численности населения (36 тыс. человек). Исторически так сложилось, что отопление города обеспечивается одной большой котельной, которая проектировалась для обслуживания крупного градообразующего предприятия. Сегодня она используется в лучшем случае на треть, издержки огромные. Для местного бюджета это очень большая нагрузка, поэтому области приходится постоянно компенсировать эти расходы.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации муниципалитетов должны решать вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования. Но когда есть угроза срыва отопительного сезона домов, школ, садиков, иных объектов на территории муниципального образования, администрация области вынуждена принимать все возможные меры для его предотвращения.

Существует общероссийская проблема «серых зарплат» и «серой экономики». Она есть и в Костромской области. По тем данным, которыми располагает администрация области, заработная плата работников отдельных организаций составляет 3−4 тысячи рублей. При этом работодатели декларируют сокращенный рабочий день (2−4 часа), фактически же он составляет 8−10 часов.

Ника Егорова Зарплата в конверте

В администрации области создана специальная комиссия по легализации заработной платы, где совместно с правоохранительными и налоговыми органами рассматриваются данные вопросы. Эффект от межведомственного взаимодействия есть. Но проблема по-прежнему остается.

По предварительной оценке, недоимка по налогу на доходы физических лиц составляет порядка 30%.

Министерством финансов России для Костромской области установлен предельный уровень дефицита по итогам 2017 года — не более 10%. Этот показатель мы выполнили.

Бюджет области на 2018 год сформирован с профицитом более 1 млрд рублей. Впервые за многие годы в нем предусмотрены почти 100% необходимых расходов. Ранее это не представлялось возможным по ряду причин. Во-первых, это ограничения по бюджетному дефициту и источникам его покрытия. Во-вторых, для того чтобы осуществлять все расходы за счет собственных средств, пришлось бы завышать доходную базу. Мы на это не пошли. Таким образом, в течение года приходилось увеличивать расходы по мере поступления дополнительных доходов либо других источников для их финансирования. В прежние годы делали до 12 поправок в бюджет, в 2016—2017 годах их число сократилось до 7−8. Надеемся, что в этом году их будет еще меньше.

Повышение затронет все категории бюджетных работников, на которые не распространяются майские указы. По ним зарплата будет проиндексирована на 4%.

По категориям бюджетных работников, отнесенных к майским указам, будет повышение заработных плат в соответствии с показателями, установленными данными указами. Деньги в областном бюджете на эти цели предусмотрены.

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