Сибирь не отпускают аномальные морозы. И, казалось бы, сибирякам стужа должна быть нипочём, но ситуацию осложняют различного рода ЧП.

Зима в доме

Хакасия

Например, в Хакасии в лютые морозы 24 января вышла из строя котельная в селе Бородино Боградского района, отапливающая 263 жилых дома, больницу, детский сад, школу, сельский совет и Дом культуры. Люди спасаются печным отоплением.

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В Боградской районной больнице в связи с ЧП прибегли к крайним мерам. По словам главврача райбольницы Елены Труфановой, температура в корпусе поликлиники поддерживается с помощью печного отопления. А в помещениях стационара помимо печного отопления используются тепловые пушки.

R-19.ru В Хакасии из-за вышедшей из строя котельной медучреждение перешло на печное отопление

Как сообщили сегодня, 25 января, в республиканском минстрое, котельная всё ещё не работает. И никаких прогнозов специалисты не дают, причины инцидента также пока уточняются.

Между тем, по данным Хакасского ЦГМС, 25−28 января в регионе сохранится сильный мороз, температура воздуха местами будет опускаться до минус 45°. Аномально холодная погода сохраняется и в столице Хакасии — городе Абакане. Среднесуточная температура там ниже климатической нормы на 12−17°.

Омская область

Сильные морозы испытывают на прочность и жителей Омской области, да так, что некоторые омичи мёрзнут даже в квартирах.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, жители дома №14 по улице Светловской пожаловались на холод в квартирах в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности. Замеры температуры в квартирах показали, что уровень теплоподачи в этом доме ещё строящегося микрорайона на грани норматива.

«Дело в том, что дом №14 — крайний на пока единственной улице нового микрорайона. Котельная, которая обслуживает улицу, тоже новая, и не все процессы пока отлажены должным образом. Некоторые из них просто невозможно отрегулировать в теплое время года или до наступления серьёзных холодов. Со своей стороны, для комфорта жителей мы сделали всё возможное: сейчас котельная работает на полную мощность, в домах стало теплее. Однако полностью исправить положение мы сможем, когда немного спадёт мороз — таковы технические требования. Если применить необходимые меры до повышения температуры наружного воздуха, пострадать могут жители всех домов, запитанных от котельной», — прокомментировал глава Ленинского округа Омска Дмитрий Зярко.

Omskportal.ru Дополнительные меры защиты населения и инфраструктуры в период сильных холодов предприняты на территории Омской области

В итоге теплопотребление решили регулировать «ручным» способом непосредственно на каждом из домов.

«Осталось дождаться только небольшого повышения температуры воздуха, поскольку некоторые инженерные манипуляции просто нельзя проводить при сильных морозах», — утверждают в мэрии. Там заверили, что теплее в квартирах дома №14 по улице Светловской станет к 29 января.

Ещё одно ЧП, связанное с морозами, выявлено в Омской области на этой неделе. Несмотря на жуткий холод, в Омске не замерзает Иртыш. В районе Ленинградского моста на реке образовалась незамерзающая полынья. В связи с этим проверку организовала природоохранная прокуратура.

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По данным ведомства, в пробах сточных вод, поступающих в Иртыш в районе Ленинградского моста из ливневого коллектора, обнаружено превышение содержания предельно допустимой концентрации солей аммония в четыре раза.

Красноярский край

В Красноярском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с низкими температурами воздуха. Однако, по данным синоптиков, температура за окном на территории края в пределах нормы.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 января, в краевом главке МЧС, морозы постепенно будут отступать.

Тем не менее, в случае ЧП, на помощь жителям края готова прийти аэромобильная группировка в составе 100 человек и 13 единиц техники, а также оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. На федеральных дорогах края для расчистки снега и подсыпки дорожного полотна задействовано 271 единица техники и 383 человека от «Байкалуправдора» и «Крудора».

Тем временем население Красноярска переживает сильные морозы в условиях «чёрного неба» (неблагоприятные метеоусловия — НМУ). В такие периоды, по словам горожан, над городом нависает смог и становится трудно дышать.

ShavPS Улица в Хатанге. Красноярский край

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Режим «чёрного неба» в Красноярске продлится до 19 часов (по местному времени) 25 января.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 января в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильный мороз, температура воздуха ночью минус 33—38°, местами минус 43—48°.

Однако красноярцы, несмотря на прогнозы, не унывают. Как передаёт «7 канал», горожане устроили флешмоб с обливаниями на морозе и поеданием эскимо.

Алтайский край

Холода продолжаются в Алтайском крае. Аномально холодная погода в крае сохранится до 28 января. Минимальные температуры воздуха составят минус 35 — 40°, а местами и вовсе достигнут минус 48°.

В замерзающем Алтайском крае также не обошлось без ЧП. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 января, в ГУ МЧС России по региону, ночью 22 января в районе посёлка Степное Озеро сломался автобус, в котором ехали дети. В условиях лютых морозов поломка могла обернуться бедой, однако на помощь пришли сотрудники 64-й пожарно-спасательной части и администрации Благовещенского района Алтайского края.

Известно, что в автобусе находились детская хоккейная команда «Иртыш» из Казахстана (18 детей и тренер), а также два водителя. Они возвращались из Междуреченска.

22.mchs.gov.ru Операция по спасению детской хоккейной команды в Алтайском крае

На место происшествия прибыли спасатели на спецтехнике и на личных автомобилях. Началась эвакуация. К работе подключилась поселковая администрация. Детей и сопровождающих разместили в Степноозерском доме культуры. Там их напоили горячим чаем и накормили бутербродами.

Затем хоккеистов разместили в общежитии техникума, предоставили горячее питание. Эвакуацией и ремонтом автобуса занимались сотрудники МЧС, ГИБДД и водители. На жесткой сцепке транспортное средство отбуксировали в тёплый бокс.

23 января за спортсменами приехали родители. Автобус всё ещё ремонтируется.

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Дети и тренер хоккейной команды Ринат Омарбеков из Казахстана поблагодарили сотрудников МЧС России и администрацию Благовещенского района за помощь:

«Мы даже не успели замёрзнуть, все службы действовали очень оперативно. Нас быстро увезли с трассы, покормили, отогрели. Спасибо вам большое!»

Новосибирская область

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 28 января в регионе сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами до минус 35 °C и ниже. Местами прогнозируется сильный мороз — 40 °C и ниже.

В условиях такого мороза в столице региона — городе Новосибирске — ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ).

Тем временем, как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, в регионе возросло количество пожаров, в том числе из-за морозов. И в настоящее время пожарную обстановку в регионе можно назвать напряжённой.

«В три раза фактически увеличено количество людей, привлекаемых ежедневно к профилактической работе в жилом секторе. На стабилизацию ситуации и профилактику пожаров, проведение массовых подворовых обходов и противопожарных инструктажей мы сейчас задействуем около 1,5 тыс. человек. Из-за роста пожаров подразделения работают в режиме постоянного цейтнота», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

С начала 2018 года в Новосибирской области уже установлен антирекорд по количеству пожаров и погибших на них людей. С 1 января зарегистрировано более 200 пожаров, что на 3% больше, чем в 2017 году. Число жертв на пожарах в январе превысило показатели за этот период в пятилетней динамике. На пожарах погибли трое детей, 10 безработных, 11 пенсионеров и один инвалид. Спасено 42 человека.

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Осложнению пожарной обстановки способствуют в том числе и аномальные морозы. Основные причины возгораний — перекал печей, неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.

Бурятия

В Бурятии из-за морозов переведены в режим повышенной готовности подразделения МЧС России. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на территории республики столбики термометров могут опуститься до минус 43°.

В связи с этим школьников ждут внеплановые каникулы. Сегодня, 25 января, в мэрии Улан-Удэ ИА REGNUM сообщили об отмене занятий в связи с низким температурным режимом. В школу сегодня не пошли учащиеся младших классов — с первого по четвёртый.

Зимний лес

Особый режим в связи с морозами ввели на Восточно-Сибирской железной дороге. По информации дорожного метеоцентра, до 27 января в регионах деятельности ВСЖД (Иркутская область и Бурятия) установятся морозы до минус 49 градусов.

Как проинформировали в пресс-службе ВСЖД, в таких условиях все системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. Усиленное наблюдение за состоянием инфраструктуры ведется на всех участках Восточно-Сибирской магистрали. С помощью специальной техники осуществляется сканирование рельсов, помогающее выявлять любые дефекты на стадии зарождения. Усилен контроль за техническим состоянием электровозов и тепловозов. При температуре ниже 30 градусов вводятся ограничения скоростного режима для грузовых составов от 60 до 40 км/час. На магистрали действует более 1500 пунктов обогрева. Движение поездов на ВСЖД осуществляется в штатном режиме.

Иркутская область

Морозно и в Иркутской области.

В областном главке МЧС ИА REGNUM уточнили, что 25−26 января местами в западных, центральных, южных районах сохранятся сильные морозы до минус 40−45 градусов. В Иркутске 25−26 января среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−10 градусов.

По информации заместителя министра жилищной политики региона Евгения Ветрова, с началом низких температур на территории области зафиксировано более 20 технологических нарушений. В основном это отказы на электрических сетях и промерзание трубопроводов.

В городе Братске 24 января произошло снижение параметров теплоносителя котельной Правобережного района. Отклонение от нормативов составило порядка 20 градусов. Из-за этого на несколько градусов снизилась температура в помещениях социальных учреждений и жилых домов на территории района. В частности, пришлось приостановить работу школы №8 и трёх детских садов. Однако, по данным специалистов, оборудование котельной исправно и работает в штатном режиме. А причиной снижения температуры горячей воды стало сильное промерзание топлива.

«Подобные ситуации возникали зимой и в прошлые годы, но снижение параметров не было столь значительным. Мы понимаем свою ответственность перед городом и делаем все возможное, чтобы восстановить параметры тепла», — прокомментировал технический директор ООО «АТК» Антон Рыбников.

Кемеровская область

Морозы сковали Кемеровскую область. По информации Западно-Сибирского УГМС, в регионе с 25 по 28 января столбики термометров опустятся до минус 35 °C и ниже, местами возможен сильный мороз до минус 40 °C и ниже.

Как сообщили ИА REGNUM в облминздраве, только с 20 по 23 января общее количество пострадавших от переохлаждений и обморожений в Кузбассе составило 118 человек, из них госпитализировано 55 человек.

Прокуратура области сообщила об инциденте в Новокузнецке. Проверяется информация о девочке, которую высадили из автобуса в мороз.

По сообщениям местных СМИ, в Новокузнецке 23 января кондуктор в мороз высадила 11-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд, поскольку у неё не было наличных денег для оплаты. В это время температура воздуха составляла минус 35 градусов.

«При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Республика Алтай

В Горном Алтае также сохраняется аномально холодная погода — до минус 40 °C и ниже.

Отменено междугороднее пассажирское сообщение. Проводятся патрулирования на 18 участках автомобильных дорог.

Во всех одиннадцати муниципальных районах Республики Алтай приведены в готовность 51 пункт обогрева и 43 пункта питания. В 105 школах семи муниципальных образований (Горно-Алтайск, Майминский, Чойский, Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский, Онгудайский районы) отменены занятия для учащихся 1−8-х классов.

«Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить его в дом», — шутят жители Горно-Алтайска в соцсетях.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Сибирь сковали сильнейшие морозы

Но, как выяснилось, жителей столицы Республики Алтай беспокоят не только морозы.

«Ладно, с холодом/морозами понятно, что ничего сделать нельзя, но вот тротуары-то посыпать можно?! А то ведь скользко», — жалуется подписчик паблика «Подслушано Горно-Алтайск».

Тува

Морозы до минус 50 градусов сохраняются в Туве. Спасатели рекомендуют жителям республики воздержаться от дальних поездок.

В республиканском главке МЧС ИА REGNUM сообщили, что помощь потребовалась двадцати людям, оказавшимся в сломанных автомобилях на дорогах Тувы в сильные морозы.

«За два дня оперативные группы выезжали десять раз. Из сломавшихся на трассе автомобилей было эвакуировано двадцать человек, в том числе пятеро детей. Людям оказана медицинская помощь, признаки обморожения не выявлены», — сказал 24 января первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Туве Владимир Соднам.

Томская область

Здесь с 25 до 28 января столбики термометров опустятся до минус 35 градусов, местами — до минус 40 и ниже.

Зимний пейзаж

В областной администрации ИА REGNUM сообщили о том, что тяжело в морозы приходится бездомным людям. В среднем в Томский центр социальной адаптации ежедневно обращаются за помощью около 100 человек. Треть обратившихся приходят на ночлег, остальные пользуются услугами центра не только в морозы.

В центре бездомных осматривают медики, им предоставляется горячее питание, ночлег, при необходимости — дальнейшее социальное сопровождение.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, бездомные могут оставаться в центре социальной адаптации до шести месяцев. За это время им помогут восстановить документы, устроиться на работу, найти жилье или при необходимости оформиться в дом-интернат для престарелых.

Забайкальский край

В Забайкалье морозная погода, по данным МЧС по региону, продержится до 27 января — местами до минус 50 градусов.

«Морозная и ясная погода без осадков — типичное явление для забайкальского климата. Холод вызван сибирским антициклоном, который находится в это время года над материком. Также мороз держится в котловинных местностях, как например, город Чита, из-за инверсии. В самой низкой части города будет холоднее, чем на сопках», — цитирует«Забайкальский рабочий» ведущего синоптика Читинского гидрометцентра Людмилу Лескову.

В нескольких районах Забайкалья из-за морозов отменили занятия в школах.

Между тем забайкальцы выставляют «морозные» фото в городских пабликах в соцсетях. «Завораживает», — такой комментарий появился под фотографией звёздного неба. «Скорее замораживает», — иронизирует ещё один подписчик.