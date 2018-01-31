



Factio popularis Europaea Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

От машин к углю

Терминал «Юг-2» порта Усть-Луга в 2018 году намерен сосредоточиться на перевалке навалочных и генеральных грузов, постепенно выводя из своей номенклатуры грузы ро-ро. Об этом 19 января сообщило агентство SeaNews.

Уже в этом месяце терминал обработал первую партию угля объемом 26 тысяч тонн. В настоящее время на терминале идет накопление угля для следующей партии, сообщили в АО «МТП Усть-Луга».

По их словам, решение начать работу с углем связано с конъюнктурой угольного рынка. Как заявили представители порта, они стремятся соответствовать требованиям рынка, так как «специализированные терминалы перегружены, а экспорт и число грузоотправителей растет», цитирует издание.

В планах терминала «Юг-2» в течение следующих трех лет простроить специализированный угольный комплекс, оснащенный необходимой техникой, в том числе оборудованием, предназначенным для работы со смерзшимся углем. Пропускная способность комплекса составит порядка 15 млн тонн в год. Объем инвестиций в техническое оснащение терминала в 2018 году запланирован в объеме около 800 млн рублей.

По итогам 2017 года доля грузов, перевалка которых осуществляется через порты Прибалтики и Украины, продолжила сокращаться. Но зависимость от зарубежных портов сохраняется, в частности, это касается минеральных удобрений и угля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в первом полугодии 2017 года объём перевалки российских внешнеэкономических грузов через порты прибалтийских стран и Украины за первое полугодие 2017 года вырос на 5,8%. Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, данный показатель вырос на 0,2%, и такая динамика была вызвана как раз ростом объёма перевалки угля через Прибалтику — на 34,5% до 9,74 млн тонн.

На самом деле это не самая радостная новость. Терминал Юг-2 всегда преподносился собственниками как технически совершенный для перегрузки накатных грузов. И вот теперь терминал переделывают под погрузку угля. Конъюнктура на рынке угля весьма изменчива, и завтра спрос может упасть на этот товар, на какие грузы тогда будет переориентироваться АО «МТП Усть-Луга»?

Ust-luga.ru МПК «Юг-2» в Усть-Луге. Теперь тут вместо машин будет уголь

Рижский порт в поисках альтернативы

Тем временем Рижский порт в 2018 году намерен сосредоточиться на привлечении грузов из Белоруссии, а среди новых рынков приоритетами названы Индия и Иран, сообщило 22 января Sputnik Латвия. Причиной поиска новых рынков стало решение России перенаправить грузопотоки через собственные порты, а не через порты Прибалтики.

По словам директора по маркетингу порта Эдгарса Суны, в 2018 году порт будет уделять усиленное внимание Индии и Ирану. На этих рынках Рижский порт будет предлагаться как центр логистики для распространения товаров в странах Прибалтики, Скандинавии и Северной Европы.

Однако всё же Рижский порт сохранит стратегическую концентрацию на крупных рынках, а именно России, Белоруссии, Украине, Казахстане, странах Средней Азии и Китае, цитирует издание слова Эдгарса Суны. В этом году порт продолжит активную работу в направлении Белоруссии в сотрудничестве с AS Latvijas Dzelzceļš, министерством путей сообщения и другими представителями отрасли. «Здесь у отрасли есть ясные цели, и Рижский порт имеет все возможности конкурировать с Клайпедским портом за привлечение грузов из Белоруссии», — считает Суна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

liftarn Рижский порт

На БТК нашелся-таки груз?

Китай начал грузоперевозки в Европу по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс (БТК). Об этом 22 января сообщило издание SalamNews.

Первый поезд с инженерным оборудованием и другим грузом выехал из китайского города Урумчи 19 января в казахстанский порт. Оттуда грузы по морю дойдет до Баку, откуда по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс отправится в Европу. Ожидаемое время в пути составляет 8 дней, протяженность маршрута — 4186 км.

Согласно планам, в 2018 году из Урумчи в Европу будет отправлено 1 400 TEU. Насколько это мало, можно сравнить по грузообороту порта Баку. В 2017 году через порт было перегружено 10 397 TEU.

Кроме того, на Транскаспийский международный транспортный маршрут уже положили глаз в Казахстане. Как заявил премьер-министр Казахстана Ерболат Досаев в ходе выступления 23 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, подключение Казахстана к железной дороге Баку — Тбилиси — Карс даст стране прямой выход к Средиземному морю через Турцию.

Как уже писали авторы ИА REGNUM, за время эксплуатации БТК уже доказала свою «нужность». В декабре первый контейнерный поезд по новой железной дороге Баку — Тбилиси — Карс отправился в обратный рейс из турецкого порта Мерсин в направлении казахстанской станции Кокшетау. Так, за месяц эксплуатации по дороге прошел всего один поезд, и он же спустя месяц отправился в обратный путь.

Ранее звучали заявления о том, что на начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн. Однако пока что до таких цифр БТК еще далеко. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

44833 Железная дорога

Тупик с Rail Baltica: во всем виноват Brexit?

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что финансирование железнодорожного проекта Rail Baltica на средства ЕС продолжится и после 2020 года. Об этом сообщило профильное издание «РЖД-Партнер» со ссылкой на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Politico.

«Мы готовы обсуждать и анализировать, что делать с бюджетом ЕС в будущем, но мы не можем допустить, чтобы проект, который в период 2018—2019 (годов) выйдет на этап строительства, задерживался из-за связанных с брекситом сомнений», — сказала Кальюлайд.

Список железнодорожных проектов, отобранных Брюсселем для финансирования из числа представленных странами Евросоюза, не включает в себя железную дорогу Rail Baltica, сообщало ранее ИА REGNUM. Таким образом, Латвия, Литва и Эстония остались без финансирования со стороны ЕК.

В начале декабря 2017 года профессор, доктор экономических наук Ханон Барабанер заявил, что страны Прибалтики всё больше откатываются назад в инфраструктурных планах Брюсселя в силу того, что на первый план выходит направление «Запад — Восток», соединяющее Западную Европу с китайскими инфраструктурными суперпроектами.

Как тогда отметил эксперт, если страны Прибалтики не найдут свое транспортное место в этом налаживаемом прямо на глазах транзитном суперпути, то балтийская железнодорожная ветка теряет всякий смысл.

Сегодня, 24 января, стало известно, что поезда по маршруту Rail Baltica от литовской границы до Таллина начнут движение примерно к концу 2026 года, сообщило литовское издание Verslo zinios. Сроки окончания работ переносятся с 2025 на 2026 год в связи с рядом возникших сложностей при реализации проекта, в частности — затянулось подписания ряда проектов.

На сегодняшний момент уже построен участок длиной 123 километра от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Инвестиции составили 364,5 млн евро. Следующим этапом строительства будет прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении.

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Ministry of Transport and Communication of the Republic of Latvia Rail Baltica

Как разрастается Баку

Мощности нового Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят после завершения первой фазы строительства составят 15 миллионов тонн грузов в год, и в том числе через Баку могут проходить даже грузы из Японии, об этом сообщило издание Sputnik Баку со ссылкой на Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Бакинский международный морской торговый порт».

Ранее сообщалось, что по завершении первой фазы (первая половина 2018 года) Бакинский международный морской торговый порт сможет принимать каждый год до 10—11 миллионов тонн грузов, а также ежегодно обрабатывать до 50 тысяч TEU. На втором этапе мощность грузового перевала порта достигнет 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч TEU.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за 2017 год упал на 34,1% по сравнению с 2016 годом и составил 3,9 млн тонн.

За данный период объем перевалки сухих грузов снизился на 9,2% до 2,8 млн тонн, наливных — на 64,3% до 1,1 млн тонн. Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала — на 57,3%. За год в порту было перегружено 1,4 млн тонн. В Астрахани падение объёмов составило 10,3% до 2,3 млн тонн. В порту Оля объем перевалки вырос на 42,7% до 268 тысяч тонн.

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Такие показатели связаны с тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы ушли в Баку.