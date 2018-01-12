Порты Каспия: Баку оставил Махачкалу ни с чем

Махачкала, , 16:21 — REGNUM Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за 2017 год упал на 34,1% по сравнению с 2016 годом и составил 3,9 млн тонн. Об этом сегодня, 12 января, сообщила Ассоциация морских торговых портов, передает корреспондент ИА REGNUM.

За данный период объем перевалки сухих грузов снизился на 9,2% до 2,8 млн тонн, наливных — на 64,3% до 1,1 млн тонн. Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала — на 57,3%. За год в порту было перегружено 1,4 млн тонн. В Астрахани падение объёмов составило 10,3% до 2,3 млн тонн. В порту Оля объем перевалки вырос на 42,7% до 268 тысяч тонн.

Такие показатели связаны с тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы ушли в Баку.

«Махачкала — это в первую очередь нефтеналивные грузы. И падение там может быть связано только с одним — уход нефтяников. Других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия, кроме как в Баку, больше нет. Одной из причин увода грузов является порча нефти при переходе через порт Махачкалы и нефтебазу «Дагнефтепродукт», — отметила в комментарии ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, грузооборот морских портов России по итогам 2017 года составил 786,97 млн. тонн, что на 9,0% больше аналогичного периода 2016 года. Объём перевалки сухогрузов составил 372,9 млн тонн (+11,1%), наливных грузов — увеличился до 414,0 млн тонн (+7,2%). Экспортных грузов перегружено 606,5 млн. т (+6,9%), импортных грузов — 36,1 млн т (+14,2%), транзитных — 58,2 млн т (+14,0%), каботажных — 86,0 млн т (+19,5%).