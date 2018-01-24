Во время президентства бывшего главы Белого дома Барака Обамы террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось отвоевать себе в Сирии и Ираке так называемый халифат, территория которого была соразмерна с территорией штата Огайо. К счастью, новый, «суровый» президент — Дональд Трамп — вовремя вмешался, позволив действовать военным США без ограничений. В итоге, США победили плохих парней. По крайней мере, это красивая история, которую любят часто рассказывать, пишет Дэнни Сджурсен (Danny Sjursen) в статье для The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Конечно, истинное положение дел гораздо непригляднее. Если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело сокрушительный крах, то чем можно объяснить недавнее нападение смертников в Багдаде и предупреждение экспертов о том, что до 10 тыс. сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор находятся в Ираке и Сирии?

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Проблема заключается в том, что даже после 17 лет тяжелых военных испытаний, большинство граждан США рассматривают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как одну из стандартных угроз. Карты Сирии свидетельствуют о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как обычная военная сила перестала существовать. Это позитивная сторона вопроса.

К сожалению, есть еще и оборотная сторона. Ликвидацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как военной силы не стоит приравнивать к полному идеологическому поражению. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше представляет собой идею, нежели обычную армию. Министр обороны США Джеймс Мэттис намекнул на то, что существует опасность возникновения ИГИЛ 2.0 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На самом деле, США уже борются со второй версией «Аль-Каиды в Ираке» (АКИ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая претерпела организационное перевоплощение в американских тюрьмах в Ираке. Следующей угрозой может стать ИГИЛ 3.0 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

YouTube Новобранцы в тренировочном лагере ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В Сирии и Ираке лидеры террористической группировки и оставшиеся боевики на некоторое время уйдут в подполье. Они продолжат свою информационную кампанию в подконтрольных СМИ, будут и дальше вдохновлять новые террористические атаки. Не стоит упускать из виду тот факт, что военное региональное присутствие США, несомненно, будет подпитывать воссоздание новой версии «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мировоззренческие и идеологические ориентиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) включают в себя не только суннитский шовинизм и джихадистские интерпретации Корана. Третьим ключевым ингредиентом является яростное противодействие любому военному присутствию западных государств. То, что США пытаются выставить как военную помощь и поддержку, единомышленниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспринимается как оккупация.

Сторонники президента Трампа указывают на то, что поспешный вывод американских войск из Ирака в 2011 году при администрации Обамы превратился в фактор, стимулирующий рост ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Преждевременный уход действительно может стать серьезной ошибкой, но также стоит учитывать и следующий момент: слишком длительное пребывание военных США может быть расценено как оккупация. К сожалению, этот вопрос очень редко обсуждается.

Атака террористов в Багдаде указывает на то, что надежда на послевоенную мирную жизнь находится под угрозой. Если шиитский режим премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади не проявит сдержанность в отношении суннитского меньшинства, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь могут воспользоваться недовольством суннитов. В Сирии боевики попытаются воспользоваться антикурдскими и антиамериканскими настроениями, чтобы поднять мятеж. Чем дольше военные США будут присутствовать в Сирии, тем выше вероятность успеха попыток террористов. Однако недавние заявления государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэттиса указывают на то, что военные США останутся в Сирии на неопределенный срок.

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U.S. Army Europe Images ВС США

Пребывание американских солдат на севере и востоке Сирии означает то, что США будут нести ответственность за все, что произойдет в данных регионах, включая перебои в электроэнергии, засуху и распространение эпидемиологических заболеваний. Чем дольше войска США находятся в стране, тем сильнее их начнут воспринимать в качестве оккупационной силы. Подобное развитие событий будет способствовать мятежу, особенно среди суннитского большинства Сирии. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримет все возможное, чтобы не упустить свой шанс.

В Сирии США могут столкнуться с еще одной опасностью. Вторжение Турции — союзника по НАТО — в Сирию и нападение на союзные США курдские формирования могут привести к настоящей этно-сектантской региональной войне. В этом случае войска США могут оказаться в положении между «молотом и наковальней». Также не стоит забывать, что радикальные исламистские группировки, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процветают именно в условиях хаоса.

Все признаки указывают на то, что с точки зрения безопасности американских войск и региональной стабильности, США приняли наихудшее из возможных решений, а именно: поспешно объявили о своей победе и заявили о продолжении бессрочной военной операции. Это может привести к новому региональному мятежу и ни жесткая риторика, ни бравые солдаты или искусные генералы США не смогут этому помешать.