Ямальские воронки до последнего времени считались одним из самых загадочных природных явлений, необъяснимыми «вратами ада». Исследования последних трех лет, которые ведутся учеными всего мира, практически не оставили дыр в природе и причине данного явления. Тюменские учёные недавно пришли к выводу, что взрывы подземного газа, которые эти воронки образуют, можно прогнозировать и контролировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

«Врата ада» превращаются в озеро

Воронка, вернее, кратер глубиной 35 метров, диаметром около 40 метров был обнаружен на Ямале в 2014 году в районе Бованенковского месторождения, вблизи поймы реки Морды-Яха. Ямало-Ненецкий округ — территория с масштабными залежами природного газа. Поэтому ученые не долго сомневались в причинах явления — выброс вечномерзлых пород под давлением скопившегося в верхних горизонтах газа, который вырвался наружу после того, как в многометровой ледяной тверди появились микротрещины под воздействием потепления в заполярных широтах.

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Вертолетное обследование территории с воздуха обнаружило впоследствии несколько воронок, число которых ныне варьируется, но не достигает десяти. Изначальные предположения ученых, что через два года воронка превратится в одно из тундровых озер, коих множество на Ямале, вскоре подтвердились. Обнаруженная гигантская воронка постепенно стала наполняться водой.

YouTube Ямальская воронка

Взрывоопасные булгунняхи

Далее ученые пришли к выводу, что воронки образуются от взрыва бугров пучения газа, которых издревле называли по-якутски булгунняхи.

«Эти холмы, диаметром достигающие до двух километров, а в высоту — многие десятки метров, выглядят весьма экзотически на фоне тундровой равнинной местности. Постепенно эти объекты под действием высоких температур разрушаются, и образуют кратеры. Однако год назад, в связи с образованием ямальской воронки, мы узнали, что они могут еще и взрываться», — пояснил член-корреспондент РАН Василий Богоявленский.

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В 2015 году в Ямало-Ненецком округе работало восемь экспедиций по изучению с десятка тундровых бугров-булгунняхов. На удачу для населения Ямала, все они были найдены вдали от населенных пунктов. Но рядом с газовыми месторождениями. По данным аэрокосмической съемки в 2015—2016 годах ученые выявили более 200 озер с многочисленными кратерами и их брустверами в донных отложениях. Во время аэрокосмических наблюдений на ряде озер выявлены признаки дегазации, проявляющиеся в локальных проталинах на ледовом покрове и замутнениях воды. При дешифрировании данных аэрокосмических наблюдений в тундре Ямала и Гыдана учеными выявлено несколько тысяч булгунняхов.

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«Нами обнаружены несколько бугров пучения, один из которых просто-напросто подпирает газопровод. Я надеюсь, что «Газпром» проводит собственные исследования. В прошлом году мы информировали уже об этом и давали координаты одного из таких объектов администрации ЯНАО. Мы тоже готовы подключиться к исследованию наиболее опасных объектов», — сообщил тогда Василий Богоявленский.

Мало того, ученые обнаружили взрывы газа в озерах Ямала. Такие взрывы сопровождаются легким землетрясением, и за этим никто не следит, били тревогу исследователи. Три сейсмические станции появились в ЯНАО лишь в апреле 2017 года в районе Сабетты, на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях.

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А 28 июня 2017 года была замечена вспышка огня, после прекращения которой появился дым, который быстро улетучился — образовалась новая воронка глубиной 50 метров.

«В кратере в зоне выброса, по данным эхолота, который мы использовали, глубина составила порядка 20 метров, прямые промеры с помощью груза и веревки показали, что глубина в одном узком месте превышает 50 метров», — уточнил Василий Богоявленский.

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Rutraveller.ru Озеро Ямбуто — исток реки Мордыяха

Изучая, приручают

Тюменскими учеными сейчас рассматриваются пути приручения «врат ада». Они считают, что взрывы газовых бугров пучения на Ямале и образование огромных воронок можно прогнозировать и контролировать. Об этом говорят исследования на полуостровах на Ямал и Гыдан в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

Бугор, по словам ученых, «зреет» примерно три года. «Зрелый» булгуннях высотой под два метра сложно не заметить. Риск новых взрывов, по выводам исследователей, существует только на Харасавэйском и Крузенштернском месторождениях Бованенковской группы, а также на востоке по той же широте. На сегодняшний день изучаются льды и почва бугров пучения.

«Есть особенность: все воронки взрыва локализованы в местах, где повышенное снегонакопление, стоит или протекает вода. Как правило, на таких участках никто не селится и не строится. По сути, опасность есть только для линейных объектов: переходов через реки, овраги», — поясняет доцент кафедры криологии Земли ТИУ Анатолий Губарьков.

На очередные исследования ямальских воронок группа ученых собирается потратить ближайшие два года. Теперь «врата ада» постараются «закрыть».