Когда на прошлой неделе государственный секретарь США Рекс Тиллерсон объявил о том, что американские войска останутся в Сирии на неопределенный срок, его заявление очень напоминало слова 26-го президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта. «Мы подняли наш флаг, подобные вещи не означают скорого отступления», — заявил Рузвельт во время дебатов о Филиппинской войне более века назад, добавив, что США должны установить контроль и обеспечить свое господство, пишет Стивен Кинзер в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Никому и в голову не может прийти мысль о том, что 2 тыс. американских солдат, расположенных сейчас в Сирии, или гораздо большая военная сила способна установить контроль и обеспечить американское господство. Тем не менее заявление Тиллерсона ясно дает понять, что сирийский фронт может превратиться в еще одну затяжную войну, которую США, по всей видимости, намерены продолжать на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что граждане США должны будут преподнести свое благосостояние и жизни американских солдат на алтарь данного проекта, который, между прочим, не соответствует интересам США. Более широкое участие США в сирийской гражданской войне будет способствовать нестабильности в регионе, подпитывать радикализм, вносить раскол в НАТО и подвергать жизни американских солдат смертельной опасности. В дополнение ко всему прочему, поскольку конгресс так и не одобрил проведение военной операции в Сирии, она еще является и незаконной.

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Морпехи США

Американские войска должны были выполнить в Сирии четко поставленную цель — освободить территории, захваченные террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задача выполнена. Настал идеальный момент для того, чтобы объявить о победе и вывести войска. Однако, по логике Рузвельта, это означало бы опустить наш флаг. Следовательно, с точки зрения Рузвельта, равно как и Тиллерсона, Вашингтон не должен выводить войска из стран, в которые они однажды были отправлены.

Подобный подход к геополитике плотно укоренился в американской психике. Однако решение о продолжении бессрочной войны в Сирии также является примером геополитической патологии. Неспособность США высвободиться из зыбучих песков Ближнего Востока стала отличительной чертой американской внешней политики. Это отражает неспособность Белого дома адаптировать внешнюю политику к меняющимся обстоятельствам.

Когда 39-й президент США Джимми Картер провозгласил в 1980 году, что Персидский залив представляет жизненно важный интерес для безопасности США, у него были две веские причины: необходимость остановить продвижение СССР и гарантировать сохранность маршрутов поставок нефти. Теперь нет СССР, и США больше не рассчитывают на нефть Персидского залива. Вашингтону следует искать способы выхода из данного региона и сосредоточить свое внимание на действительно актуальных глобальных проблемах, особенно в странах Восточной Азии. Но, подобно наркоману, Белый дом не может справиться с тем, что в психологии называется «вынужденным повторением», когда человек стремится вновь воссоздать травматическое переживание.

Утверждение Тиллерсона о том, что война в Сирии представляет «решающее значение для национальной обороны», вызывает недоумение. Госсекретарь предположил, что американские солдаты должны находиться в Сирии для защиты Израиля, однако столкновений на границе между Израилем и Сирией не было в течение последних 40 лет. Более того, Израиль располагает достаточным военным потенциалом, чтобы самостоятельно отразить любые возможные угрозы.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Второй аргумент Тиллерсона заключается в том, что присутствие войск США должно предотвратить повторное возникновение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его последователей. Однако сохранение напряженности в Сирии, ее разделение и сложная экономическая обстановка, могут, наоборот, только подтолкнуть молодых людей к воинствующему насилию.

Ключевым доводом государственного департамента остается предотвращение распространения «злонамеренного влияния Ирана» и стремление Вашингтона воспрепятствовать установлению иранского «доминирования на Ближнем Востоке». Также стоит учитывать, что три главных советника президента США Дональда Трампа — это не просто генералы, а генералы, которые в течение многих лет работали на Ближнем Востоке. В их искаженной картине мира плотно укоренились два принципиально ошибочных утверждения: США имеют жизненно важные интересы в регионе, поэтому должны раздавить Иран, чтобы защитить их. На самом деле степень регионального влияния, которую Иран может установить на Ближнем Востоке в течение ближайших 10—20 лет, не представляет для США большого значения.

Решимость Белого дома сформировать проамериканский Ближний Восток уже вызвала бурную ответную реакцию. Турецкие войска вошли в Сирию для борьбы с курдами, которых поддерживают США. Этот новый конфликт грозит превратиться в опосредованную войну между двумя союзниками по НАТО, что приведет к дальнейшему ослаблению альянса. Данный конфликт также будет подвергать американские войска опасности нападения со стороны протурецких и проиранских вооруженных группировок. Это неизбежный результат, к которому приведет вмешательство в гражданскую войну иностранного государства.

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Когда несколько лет назад дестабилизация Сирии только начиналась, в ООН и Лиге арабских государств (ЛАГ) призвали бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана попытаться предотвратить войну. Он пригласил все стороны за стол переговоров, но США отказались участвовать. Вашингтон выдвинул Аннану ультиматум, согласно которому Белый дом будет вести переговоры только с теми силами, которые согласятся с тем, что президент Сирии Башар Асад должен быть свергнут. Аннан увидел, что он ничего не может сделать, и самоустранился. В итоге всё это привело к катастрофе. Сегодня США по-прежнему прибывают в заблуждении. Как заявил Тиллерсон, США должны сражаться в Сирии до тех пор, пока не возникнет «постасадовское руководство».

Alexas_Fotos Сирия в огне

Внешняя политика США на Ближнем Востоке должна быть направлена на содействие стабильности. Вместо этого Вашингтон придерживается противоположного курса. Белый дом способствует нестабильности в Сирии и Иране, надеясь, что смена режимов, которые не устраивают США, приведет к установлению правительств, которые будут четко выполнять требования Вашингтона. Поэтому вместо того, чтобы выйти из региона, США всё больше погружаются в конфликт.

Президент Трамп был прав, когда 15 месяцев назад утверждал, что США «не должны сосредотачивать свое внимание на Сирии», поскольку Белый дом «больше не сражается с Сирией, он сражается с Сирией, Россией и Ираном». Теперь администрация забыла о здравом смысле и вновь стремится увязнуть в «бесконечной войне».