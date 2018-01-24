National Interest: Сирия – очередной просчет Трампа во внешней политике?

Максим Исаев, , 08:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп, недавно отпраздновавший первую годовщину своего пребывания на посту главы Белого дома, рискует совершить очередную ошибку на внешнеполитической арене — на этот раз в Сирии, и источником ее станет стратегия, контуры которой недавно обозначил глава дипломатии США Рекс Тиллерсон, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The National Interest.

Автор подчеркивает, что «режим» президента Сирии Башара Асада по-прежнему не предоставляет беспрепятственного и полного доступа для гуманитарных работников к мирным жителям, которые находятся на грани голодной смерти в осажденных городах. В то же самое время поддерживаемые Россией и Ираном сирийские войска и проправительственные формирования продолжают осуществлять бомбардировку даже той «символической» оппозиции, которая находится в провинции Идлиб.

На этом фоне глава госдепартамента США Тиллерсон попытался убедить собравшихся в Стэндфордском университете, что у администрации Трампа все же есть стратегия по Сирии, что, в отличие от рисуемой в СМИ картины, Белый дом не «вращается на ветру», а целенаправленно работает над тем, что не получилось у Барака Обамы: с помощью военной силы надавить на Россию, которая, в свою очередь, заставит Дамаск пойти на переговоры о мире.

Такой курс Белого дома неспроста кажется знакомым: Обама также пытался вместе с Москвой добиться начала переговорного процесса под эгидой ООН, в рамках которого смогли бы собраться представители Дамаска и оппозиции. Тем не менее из-за радикального неприятия любого упоминания отстранения Асада от власти со стороны «режима» процесс постоянно погрязал в вопросах протокола, так и не дойдя до существенных вопросов.

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Администрация Трампа, со своей стороны, не ограничивается этими целями, начиная следовать более амбициозным курсом — таким амбициозным, что его можно спокойно назвать заблуждением. Так, по словам Тиллерсона, политика администрации США в отношении Сирии вращается вокруг пяти ключевых пунктов: уничтожение остатков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ); сохранение войск США в Сирии для недопущения возвращения боевиков; предоставление помощи в реконструкции населенных пунктов и городов, освобожденных от террористической группировки; предотвращение расширения влияния Ирана; ускорение политического процесса передачи власти под эгидой ООН, а также создание условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Хотя очень многие хотели бы, чтобы президент Асад был не просто отправлен в отставку с последующим изгнанием, а оказался на скамье подсудимых, такие надежды не составляют конкретной политики, не говоря уже о том, чтобы находиться в пределе досягаемости для США. Тиллерсон в своей речи, полной надежд и пафоса, отметил, что со временем благодаря терпению и настойчивости удастся заставить Асада покинуть свой пост, после чего у граждан Сирии будет возможность начать писать новую конституцию, а ООН сможет начать определять сроки проведения президентских и парламентских выборов, участие в которых будет запрещено для представителей семьи Асадов.Тем не менее, кроме оптимизма относительно того, что может быть достигнуто, бывший исполнительный директор ExxonMobil не стал затрагивать детали того, каким образом эти надежды могут быть воплощены в жизнь.

Так, отмечает автор, непонятно, каким образом сохранение на северо-востоке Сирии американских войск приведет к ускорению переговоров в Женеве. Неужели кто-то считает, что Асад, у которого нет ни единого желания договариваться о своей отставке или сокращении своих полномочий, испугается и вдруг станет другим человеком, поняв, что в его стране развернуты американские военные подразделения? Тем более специальные подразделения США действовали в Сирии и до этого, не оказав никакого значительного воздействия на готовность Дамаска идти на дипломатические шаги. Каким образом новый контингент повлияет на ситуацию?

В своей речи Тиллерсон также подчеркнул, что Вашингтон удвоит свои усилия для противодействия влиянию Ирана в Сирии — цели, которую, без сомнений, поддержат как те, кто вхож в вашингтонские круги, так и другие силы. Тем не менее, если это означает использование американских военных для борьбы с поддерживаемыми Тегераном шиитскими формированиями в стране, такая операция неизбежно приведет к затягиванию США в очередной конфликт, для начала которого у Вашингтона нет к тому же прочных юридических оснований.

Конгресс не одобрял использование военных США для борьбы с сирийским правительством, не говоря уже об иранских вооруженных формированиях или военных экспертах, поэтому непонятно, какой будет юридический фундамент для направленной прежде всего против Ирана стратегии США в Сирии.

Об этом Тиллерсон умолчал, предпочтя обратиться к пустой риторике о необходимости не дать Тегерану захватить Левант. Такой риторики будет достаточно для антииранских ястребов, но с их помощью нельзя убедить американский народ, большая часть представителей которого предпочтет не лезть в сирийскую кашу вообще, в том, что еще одна военная операция США в арабском мире в национальных интересах США.

Таким образом, если речь Тиллерсона и была предназначена для прояснения американскому народу и союзникам США, в чем состоит сирийская стратегия США, ему это не удалось. В конечном счете вопросов стало только больше.