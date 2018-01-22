Соединенным Штатам нужен партнер в западной части Тихого океана. Так случилось, что Япония оказалась единственной страной, которая добровольно готова выступить в данном качестве. Несмотря на потенциальное несогласие со стороны других региональных государств, Вашингтон все же поощряет желание Токио к совместному достижению общих целей в Восточной Азии, пишет Роберт Маккой в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Поскольку Южная Корея публично отказывается присоединиться к США и Японии в рамках трехсторонних военных отношений для противодействия политике КНДР и Китая в Северо-Восточной Азии, Вашингтон вынужден полагаться именно на Токио. Японию это целиком и полностью устраивает, хотя ряд региональных государств не одобряют данный союз в связи с противоречиями, оставшимися в отношениях с Японией после Второй мировой войны.

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Нежелающая углублять отношения с Японией Южная Корея подстраивается под Китай, чтобы увеличить свой экспорт в данную страну. Сеул не может позволить, чтобы отношения с крупнейшим торговым партнером были чем-либо омрачены. По этой причине не стоит ожидать, что Южная Корея поддержит противодействие со стороны США экспансионистским амбициям КНР в Восточно-Китайском море.

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Более того, политика Южной Кореи в отношении КНДР в настоящий момент предусматривает поиск возможностей для достижения примирения. Несмотря на то, что Сеул высоко ценит безопасность, которую обеспечивает американский ядерный зонтик и присутствие солдат США на территории Южной Кореи, он предпринимает тонкие политические шаги, чтобы дистанцироваться от ястребиных взглядов своего главного защитника. Южная Корея не поддерживает никаких превентивных военных действий в отношении Северной Кореи.

В связи с тем, что КНДР уже располагает, или скоро получит, ядерную баллистическую ракету, способную достигнуть материковой части США, Вашингтон нуждается в Северо-Восточной Азии в партнере, для которого военные действия против КНР или КНДР могут стать прямой необходимостью.

Токио может удовлетворить данные нужды США. Другие региональные страны считают, что стремление Японии к большей геополитической роли представляет собой не что иное, как японской реставрацией Мэйдзи 1868 года. Другие региональные правительства уверены, что реставрация Мэйдзи в конечном итоге привела к японскому империализму и жестокому поведению во время Второй мировой войны.

Кроме того, несмотря на ограничения, предусмотренные статьей 9 послевоенной конституции Японии, которая запрещает вести боевые действия и иметь собственные вооруженные силы, смысл данной статьи с течением времени размывается во все более широких интерпретациях. На данный момент Токио располагает воздушными силами, армией и грозным флотом. Эти военные силы вполне готовы бросить вызов китайским вторжениям в японские территориальные воды и воздушное пространство. Они вполне могут оказать помощь американским войскам в рамках других военных операций для устранения возможных санкционных нарушений со стороны КНР и России.

Mass Communication Specialist 2nd Class Clifford L. H. Davis Военные базы США в Японии

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Кроме того, сегодня на территории Японии находятся американские военные базы, поэтому действия КНДР носят прямую угрозу для безопасности страны. По этой причине, у Токио появляются дополнительные поводы для поддержки Вашингтона в рамках противостояния северокорейской угрозе.

Япония уже увеличивает количество собственных ракет и намерена дополнительно установить американскую систему противоракетной обороны Aegis. В настоящее время Япония не рассматривает возможности установки американской системы ПРО THAAD, поскольку данная система уже установлена в Южной Корее.

По ряду причин, у Вашингтона остался только один настоящий военный союзник в Северо-Восточной Азии. В США приветствуют позицию Японии в рамках сохранения регионального мира и стабильности в западной части Тихого океана. Однако это создает значительные дипломатические и политические проблемы для Вашингтона.