National Interest: Нахождению военных США в Сирии нет оправдания

Максим Исаев, , 09:20 — REGNUM

Когда террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обладала значительными территориями, образуя «мини-государство», использование вооруженных сил против нее было оправдано. Сейчас же, когда речи о таком «мини-государстве» не идет, США активно ищут способы оправдания сохранение своих войск на территории Сирии, несмотря на то, что идет вразрез с их национальными интересами, пишет Пол Пиллар в статье для американского издания The National Interest.

Очередная попытка была сделана главой государственного департамента США Рексом Тиллерсоном, который выступил с речью в Гуверовском институте. В ней глава американской дипломатии признал, что большая часть находившихся под контролем боевиков территорий освобождена.

В связи с этим автор отмечает, что теперь ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему может представлять угрозу в качестве более традиционной террористической силы, но с военной точки зрения оно проиграло, поэтому закономерным шагом США должно было быть объявление победы и вывод войск. Тиллерсон же попытался оправдать продление миссии США в Сирии, сославшись на уже известное всем утверждение «о преждевременном выводе войск» США из Ирака в 2011 году.

При этом глава американской дипломатии ни слова не сказал, что до вторжения США в Ирак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не существовало, как и не стал он объяснить, каким образом небольшой контингент военных США смог бы изменить что-либо, когда это не получилось у 160 тыс. военнослужащих, а также забыл о том, что администрация президента Джорджа Буша — младшего столкнулась с серьезным противодействием со стороны правительства Ирака в отношении продления сроков нахождения военных США в стране. В Сирии же войска США находятся без согласия действующего правительства, из-за чего под их присутствием нет никаких правовых оснований.

Вместо этого Тиллерсон попытался оправдать сохранение присутствия США в Сирии, привязав «сирийский режим» к группировке, несмотря на то, что официальный Дамаск и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся по разные стороны политического и религиозного спектра. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохранится в качестве угрозы прежде всего из-за гражданской войны, а не вследствие продолжения правления Асада.

Именно вооруженный конфликт является тем, чем с большой готовностью пользуются те или иные экстремистские группировки, а описанный Тиллерсоном курс США, который предполагает не только сохранение американских военных в Сирии, но и создание подконтрольной им вооруженной группировки, ни к чему иному, кроме как продолжению конфликта, не приведет.

Сам Тиллерсон признал, что Вашингтон, оставляя своих военных в Сирии, преследует три цели, которые играют такую важную роль, как и борьба с терроризмом. Во-первых, Вашингтон не отказывается от идеи смены режима в Сирии. Так, глава дипломатии США заявил напрямую, что стабильность в Сирии «требует постасадовского руководства», подчеркнул, что Вашингтон будет выступать против помощи той или иной страны разрушенной войной Сирии до тех пор, пока не уйдет Асад.

Тиллерсон не стал объяснять, по какой причине смена режима становится первоочередной задачей США, а также то, каким образом эти шаги приведут к чему-либо, кроме дальнейшей нестабильности и конфронтации в Сирии.

Во-вторых, как в каждом случае, когда дело касается Ближнего Востока, Иран в риторике США начинает играть роль вечной страшилки. Все, что Тиллерсон сказал по поводу исламской республики, заключалось в «пагубном» характере Тегерана. Бывший исполнительный директор ExxonMobil опять же не смог объяснить, каким образом позиции Тегерана в Сирии и его отношения с Дамаском соответствуют интересам США, а также не смог усмотреть в своих же словах противоречия: если основным противником Вашингтона в Сирии являются террористы, то о какой «пагубности» Ирана можно говорить, когда он выступает основным противником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В-третьих, когда бы ни говорилось об Иране, всегда нужно ожидать и упоминаний об Израиле. Так оказалось и на этот раз, когда Тиллерсон заявил, что «Иран стремится к гегемонии на Ближнем Востоке и разрушению союзника США — Израиля». При этом дипломат не пояснил, что США получат от того, что сделают работу Тель-Авива за него самого. Более того, саму мысль о том, что Тегеран попытается уничтожить Израиль — страну с самыми боеспособными и технически оснащенными вооруженными силами в регионе — иначе как безумием и фантазиями назвать нельзя.

Помимо затягивания вооруженного конфликта и нестабильности в Сирии, описанный Тиллерсоном курс неизбежно приведет к проблемам США с другими их союзниками. Так, дипломат подчеркнул, что США «должны добиваться самого близкого сотрудничества с Турцией в достижении нового будущего для Сирии», забыв упомянуть, что подконтрольная США сила является анафемой для Анкары. Поэтому сейчас можно говорить о том, что в Сирии складываются все условия для начала опосредованной войны между двумя союзниками по НАТО.

Таким образом, мало того что новый курс США начат с пренебрежением к роли конгресса США в одобрении зарубежного применения военной силы, он еще в значительной степени расходится с тем, о чем Дональд Трамп говорил во время выборов, когда казалось, что он выступает за сокращение, а не расширение операций вооруженных сил США за рубежом.