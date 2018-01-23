Недавно администрация президента США Дональда Трампа опубликовала стратегию в сфере национальной безопасности и национальную военную стратегию. К сожалению, данные документы не предусматривают ответов на ряд конкретных политических вопросов, пишет Стивен Бланк в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

Независимо от содержания этих документов администрация должна найти внешнеполитические решения в отношении таких горячих точек, как Корейский полуостров и Ближний Восток. Слишком часто кризисы в небольших странах разрастаются до невероятного масштаба, начинают влиять на другие страны и глобальную международную политику. Первая мировая война, война во Вьетнаме и многолетние кризисы на Ближнем Востоке так или иначе подтверждают данное утверждение.

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Какие цели США преследуют на Корейском полуострове или в Сирии, чего именно хочет Белый дом? Как он предполагает обеспечить достижение своих целей? Каковы возможные последствия использования существующих средств для достижения этих целей?

НАСА Корейский полуостров из космоса

Несомненно, что на Корейском полуострове, так же как и в Сирии, действия США лишь приводят к усилению глобальной напряженности и не приносят Вашингтону никакой пользы. Например, Белый дом якобы преследует четкую цель в отношении Северной Кореи, которая должна отказаться от своего ядерного арсенала, прежде чем КНДР и США достигнут каких-либо договоренностей. Иными словами, успешный исход переговоров фактически должен предшествовать самим двухсторонним или многосторонним переговорам. Преследуя эту цель, американская администрация оказывает максимальное давление на Пхеньян и пытается убедить КНР и Россию сделать то же самое.

В таких условиях ни одно государство не будет вести переговоры. Более того, КНДР может указать на Ливию и Ирак в качестве примеров стран, которые отказались от ядерного оружие в обмен на гарантии безопасности, а потом были разорваны на части. В данном процессе непосредственное участие принимали США.

Следовательно, Пхеньян не верит ни в какие гарантии его безопасности, за исключением наличия ядерного арсенала. Несмотря на то, что КНДР проявляет готовность вести переговоры по другим вопросам, Пхеньян никогда не станет отказываться от своих прав на ядерное оружие. Учитывая данный факт, можно сделать вывод, что средства, выбранные Белым домом для решения северокорейского кризиса, не только не способны оказать давление на КНДР, но вызывают опасения международной общественности относительно того, что Вашингтон может применить силу в превентивном порядке в рамках принудительной денуклеаризации Северной Кореи.

Roman Harak КНДР и КНР

Применение силы почти наверняка повлечет за собой ответную реакцию со стороны КНР и, вероятно, со стороны России. Вашингтону не следует забывать, что во время Корейской войны СССР направил своих летчиков в Северную Корею для противодействия авиации США.

Средства, используемые США в отношении КНДР, не позволят достигнуть намеченной цели. Существует множество доказательств того, что ни Москва, ни КНР никогда не откажутся от поддержки КНДР и не поддержат требования США, а все разговоры о превентивной войне только усиливают сопротивление. Таким образом, выбранные средства не позволяют достигнуть обозначенной цели и способствуют возникновению огромного международного кризиса.

В Сирии поддержка со стороны США сил, добивающихся свержения президента Сирии Башара Асада, тоже может поставить Вашингтон в тупиковую ситуацию. У США нет рычагов влияния на всех участников процесса урегулирования в Сирии, чтобы добиться смены сирийского руководства. Все усилия США в Сирии по созданию курдской армии в настоящий момент только провоцируют Москву и Анкару. Действия США вызывают опасения, что в Сирии может появиться автономия или курдское государство.

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Alexas_Fotos Сирия в огне

У США нет способа урегулировать ситуацию в Сирии путем свержения Асада, не ставя под угрозу западные альянсы или международный порядок. В этой связи в США плохо определили саму цель и средства ее достижения. Это становится опасным предприятием, особенно с учетом того, что в Белом доме очевидным образом не задумываются о последствиях своих действий в данной стране.

Таким образом, несмотря на появление двух новых стратегий, США должны найти внешнеполитические ответы на перечисленные вопросы. Они должны сделать это, потому что международный мир и безопасность базируются на здравомыслящей внешней и оборонной политике США. Перечисленные проблемы никуда не исчезнут. До тех пор, пока заявленные цели Вашингтона не будут находиться в согласии со средствами их достижения, обе стратегии останутся просто «клочками бумаги», тогда как другие, более антагонистические силы будут пользоваться сложившимися противоречиями в политике США.