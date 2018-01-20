Politico: Стратегия в сфере обороны США дышит агрессией против России и КНР

Максим Исаев, , 07:54 — REGNUM

Новая стратегия национальной обороны США призывает предпринять агрессивные действия в отношении России и Китая. Теперь вооруженные силы США должны сконцентрировать свое внимание вместо исламистских боевиков и «стран-изгоев», с которыми сражалась американская армия на протяжении последних двух десятилетий, на противодействии крупным державам, пишет Уэсли Морган (Wesley Morgan) в статье для американского издания Politico.

Приоритеты новой стратегии национальной обороны, обнародованной министром обороны США Джеймсом Мэттисом 19 января, резко контрастируют с содержанием предыдущей стратегии, которую Пентагон разработал в 2014 году, то того момента, как Россия вмешалась в сирийский конфликт и якобы осуществила кибератаку во время американских президентских выборов в 2016 году.

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«Эта стратегия отвечает вызовам нашего времени. Она дает американскому народу военные возможности для защиты собственного образа жизни, поддержки наших союзников и позволит исполнить наш долг перед будущими поколениями, сохранив те свободы, которые мы имеем сегодня», — заявил глава Пентагона во время своего выступления в Школе перспективных международных исследований (SAIS) при Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне.

«Это потребовало от нас принятия ряда сложных решений… мы сделали это, основываясь на основополагающем принципе, который заключается в том, что граждане США должны обеспечить свое выживание», — добавил Мэттис.

В новом документе сказано, что отныне Россия и Китай входят в список приоритетных задач вооруженных сил США.

«Мы продолжим нашу кампанию против террористов… однако в настоящий момент конкуренция с великими державами, а не с террористами, является приоритетным направлением в сфере национальной безопасности США», — заявил министр обороны США.

По словам заместителя помощника министра обороны по стратегии и развитию сил Эльбриджа Колби, Россия и Китай решили пойти по пути высокотехнологичной войны и «добились больших успехов». Колби добавил, что стратегия «не является стратегией конфронтации», а предназначена для ответа на вызовы со стороны ведущих мировых держав.

Полный текст документа засекречен, 11-страничное резюме указывает приоритетные направления, в которые оборонному ведомству следует вложить инвестиции. Среди ключевых направлений можно выделить следующие: модернизация ядерного арсенала для обеспечения эффективного сдерживания России и КНР; обеспечение защиты критической инфраструктуры и космических систем от кибератак; развертывание дополнительных систем ПРО; создание в стратегических местах по всему миру складов с большим количеством боевого оружия и других предметов снабжения; более интенсивное внедрение «продвинутых автономных систем».

В документе подчеркнута важность широкого внедрения самообучающихся систем искусственного интеллекта для обеспечения американского военного превосходства.

С тексте стратегии четко прописаны основные угрозы для Запада. Например, указано, что Россия стремится с помощью экономических и дипломатических средств «разрушить НАТО». «Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и на востоке Украины является достаточно серьезным, а в сочетании с расширением и модернизацией ядерного арсенала представляет собой очевидный вызов», — гласит стратегия национальной обороны.

Программа модернизации вооруженных сил КНР призвана обеспечить «региональную гегемонию в ближайшей перспективе и смещение США для достижения глобального превосходства в будущем». Пока китайские и российские военные достигают успехов, США только начинают «выходить из периода стратегической атрофии». В стратегии указано, что военные США утратили значительные преимущества, которые они в течение долгового времени сохраняли в воздухе, на суше, в космосе и в сфере ядерного оружия.

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«В течение десятилетий после поражения фашизма во Второй мировой войне Соединенные Штаты и их союзники создавали свободный и открытый международный порядок для лучшей защиты своей свободы и народов от агрессии и принуждения… Китай и Россия сейчас подрывают международный порядок изнутри, используя свои преимущества, одновременно подрывая все принципы и правила», — гласит стратегия национальной обороны США.

На Капитолийском холме новая стратегия получила высокую оценку со стороны председателей комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам, которые призвали к крупному наращиванию военного потенциала. Сенатор Джон Маккейн и член Палаты представителей США Мак Торнберри призвали Конгресс одобрить увеличение расходов на оборону.

«Конгресс должен немедленно достичь двухпартийного бюджетного соглашения, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации этой стратегии», — заявил Маккейн.

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