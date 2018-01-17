В Новосибирской области установились настоящие сибирские морозы. После многодневных снегопадов, которые принесли много хлопот как пешеходам, так и автомобилистам, а городским службам — много работы и не меньше нареканий за некачественную работу, в регион пришли «крепкие морозы» — как их назвал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Цитата из к/ф «Чук и Гек». реж. Иван Лукинский. 1953. СССР Мороз и солнце

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«На этой неделе в большинстве дней погода будет в основном с крепкими морозами. В утренние часы — туманы, дымки, изморозь. Ну и естественное для области высокого давления отсутствие осадков», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Ягудина.

«Крепкие морозы» и ледяной плен

По данным синоптиков, днём в понедельник, вторник и среду температура воздуха будет составлять минус 29—34 градуса, ночью — минус 34—39 градусов, местами до 45 градусов мороза.

Морозы в область пришли ещё в выходные дни. О чём МЧС и другие службы предупреждали не раз. Однако уже ночью 21 января полицейским пришлось оказывать помощь замерзающем на 87-м километре трассы Р-255 «Байкал». Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД обнаружил заглохший автомобиль Toyota Land Cruiser. Водителя и пассажиров внедорожника полицейские срочно доставили в ближайший пункт обогрева, а транспортное средство отбуксировали на станцию технического обслуживания.

На следующее утро, 22 января, на 117-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» госавтоинспекторам пришлось спасать водителя большегруза Renault. Его автомобиль замёрз и заглох на дороге. Полицейские эвакуировали транспортное средство в тёплый гараж, а мужчину отогревали в салоне патрульного автомобиля.

По словам врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, межмуниципальные и региональные автодороги патрулируют специалисты ТУАД и дорожных служб — в среднем за одни сутки задействовано 30 бригад, которые смогут прийти на помощь водителям в морозы.

Cветлана Шаповалова Зимние кружева

Скованы холодами

Погода внесла изменения и в расписание Новосибирского автовокзала, где из-за морозов отменяют рейсы. Так, утром 22 января рейсы были отменены в девяти направлениях: транспорт не ходил в Маслянино, Новокузнецк, Горный Алтай, Кемерово, Барнаул, Юргу, Карасук, Довольное, Половинное. На некоторых направлениях отменили только часть рейсов.

По данным новосибирских властей, пригородные автобусные маршруты регулярного сообщения накануне работали в штатном режиме. Работа межмуниципальных внутриобластных и межрегиональных маршрутов происходила исходя из погодных условий. В частности, 21 января днём и ночью было отменено более 50 рейсов по всем направлениям.

Пожары

По данным главного управления МЧС России по Новосибирской области, из-за морозов количество пожаров в регионе возросло в четыре раза: с шести до двадцати трех в сутки. Самая распространенная причина пожаров — перекал печей.

«За два выходных дня более десяти пожаров в Новосибирской области вспыхнуло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. По этой причине горели как частные дома, так и бани. В результате на одном пожаре погибли двое мужчин в Кочковском районе», — сообщили в ведомстве, уточнив, что погибшие были и в других районах региона: в Чулымском районе предположительно неосторожность при курении привела к пожару в доме — при разборе завалов пожарные обнаружили погибшую хозяйку.

Внеплановые каникулы

Ранее департамент образования мэрии города Новосибирска сообщал, что при температуре минус 25 °C и ниже образовательные организации могут не посещать воспитанники детских дошкольных учреждений и обучающиеся начальных классов, при температуре минус 30 °C и ниже — ученики V—IX классов, при температуре ниже минус 35 °C — обучающиеся X—XI классов.

«Несмотря на изменение погодных условий, учебный процесс в школах организован в штатном режиме. Педагоги должны предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) возможности дистанционного обучения для получения, в том числе по электронной почте или телефону, консультаций и рекомендаций по возможному изучению учебного материала самостоятельно. Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении образовательной организации в период резкого понижения температуры неправомерно», — указывали в департаменте.

В то же время, утром в понедельник, 22 января, температура, например, в Бердске была 32—35 градусов мороза. В связи с чем в городские школы пришло меньше учеников, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск». Из-за морозов в некоторых школах и детских садах снизилась температура в отдельных кабинетах и группах. Где-то даже пришлось включать обогреватели.

Переохлаждения и обморожения

Как пишут «НГС.Новости», за неделю к врачам с переохлаждением обратились 30 новосибирцев и ещё 17 — с обморожением. И, судя по прогнозам синоптиков, пострадавших может быть больше.

Zoonovosib.ru Серебряный фазан Берлиоза, обитатель Новосибирского зоопарка

Животный мир

Изменения в связи с низкими температурами произошли и в Новосибирском зоопарке. Как рассказали в зверинце, в вольерах животных, зимующих на улицах, были дополнительно утеплены укрытия и домики. Кроме того, в экстремально холодную погоду меняется и режим кормления животных.

«Хищникам, живущим на улице, мы в эти дни увеличиваем порции мяса и кормим их не два, а три раза в день. Из рациона копытных и птиц на время сильных морозов убираем все сочные корма. Меняем их на сухие, более концентрированные. Очень важно при низких температурах следить за системами жизнеобеспечения зоопарка. Теплоснабжение, электроснабжение, вентиляция в павильонах для теплолюбивых животных — всё должно функционировать бесперебойно. При малейшей неисправности нужно срочно принимать меры. Поэтому в морозы у нас усиленный график дежурств, в том числе технического персонала», — пояснил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Когда столбик уличного термометра опускается ниже отметки — 30, животным уменьшают длительность прогулок, однако совсем их не отменяют.

Крещенские морозы в Сибири

Трескучие морозы, согласно данным Западно-Сибирского УГМС, пришли и в другие регионы Сибири. Так, в ближайшие дни, 23 и 24 января, в Томской области ожидается — 35 °C и ниже, местами до — 40 °C и ниже; такой же мороз и в Кемеровской области, Алтайском крае, Горном Алтае.

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