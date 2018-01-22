Гранты, программы, целевое финансирование

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

ЕС в очередной раз отказал Украине в 600 млн евро финансовой помощи (кредитные средства) — из-за невыполнения необходимых условий для её получения. В частности, требовалось прекратить препятствовать созданию антикоррупционных органов, а также отменить мораторий на экспорт леса. Отметим, что этими 600 млн евро ЕС дразнит Украину ещё с 2016 года. Учитывая, что скоро Украина войдёт в полосу выборов, будет дразнить ещё как минимум пару лет.

10 млрд долларов помощи за последние три года — такую сумму озвучил председатель Представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли во время пресс-конференции. Напомним, что под словом «помощь» в ЕС принято понимать выдачу кредитов под низкий процент, однако при этом кредиты увязываются с выполнением определённых политических требований. И если представитель ЕС начал подбивать бухгалтерию, для украинских властей это может означать только одно: в самом ближайшем будущем грядёт «ревизия» и сопоставление колонок «выдано» и «сделано».

Евро. Замок

Безвизовый статус и евроассоциация

Венгрия держит своё обещание и действительно блокирует любые евроориентированные инициативы Украины. В частности, руководство страны сообщило, что не будет способствовать проведению заседания НАТО — Украина на уровне министров обороны (осенью прошлого года Венгрия заняла аналогичную позицию по заседанию НАТО — Украина на уровне глав МИД).

Причина такого бойкота всё та же — принятый в сентябре прошлого года закон «Об образовании», который ликвидировал возможность школьного обучения на родном языке для национальных общин. Против закона, кроме Венгрии, выступили правительства Польши, Румынии, Словении, Молдавии, а в ЕС рекомендовали Украине учесть поправки к закону, которые разработает для неё Венецианская комиссия. Комиссия их разработала, однако в крайне мягком варианте, к тому же она не настаивает на их принятии.

Затягивание с созданием антикоррупционных органов аукается Украине не только нежеланием ЕС давать Украине 600 млн евро кредита. Оказывается, что на это требование завязано ещё много чего, в частности — безвизовый режим между странами Шенгенского соглашения и Украиной. Правда, депутаты европарламента сразу успокаивают украинскую власть.

«…Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться», — заявила в середине января депутат ЕП Ребекка Хармс, посетившая Киев.

Мол, мы уже давно привыкли, что Украина срывает мыслимые и немыслимые сроки, и согласны ждать. Однако любое терпение может закончиться. К тому же это мнение только самой Хармс, другие депутаты могут быть настроены к Украине куда менее терпимо.

«Забрать безвиз, я думаю, — последнее, к чему может прибегнуть ЕС по отношению к Украине, — соглашается народный депутат Украины Виктор Чумак. — Они понимают, что этот шаг будет очень серьезным и ударит по гражданам. Я думаю, будут применены санкции к нашим клептократам, олигархам. Они уже идут точечно по миру, на это нам намекают: там запретили брать деньги Коломойскому, там Боголюбову, там Ахметову». Мнение депутата приводит издание «Апостроф».

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

Тем не менее к приостановке «безвиза» для Украины в Европе готовятся, хотя и не слишком это афишируют. Об этом в эфире телеканала «112.Украина» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Они там, в Брюсселе, допрыгаются до того, что получат Майдан прямо под стенами Европарламента. Поймите, выхода у нас уже нет: мы сказали «остаточне «прощавай» Российской империи», следовательно, деваться некуда. Вообще», — иронизирует по этому поводу обозреватель «Вести-Украина» Александр Зубченко.

Украина затягивает не только создание антикоррупционных органов, но и остальное выполнение прочих пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Такое заявление прозвучало в ходе встречи членов парламентского Комитета по иностранным делам с главой Генерального директората по вопросам соседства и расширения Европейской Комиссии Питером Вагнером и Хьюгом Мингарелли, состоявшейся на прошлой неделе (15−20 января).

«…они выдвинули ряд пожеланий относительно реформ в Украине. Опять звучит вопрос коррупции и избирательной реформы… Реальной работы нет, много популизма, отсутствие координации между всеми государственными институтами. В парламенте нет большинства, а правительство не имеет поддержки в Верховной раде. И сейчас уже об этом стали говорить и наши европейские коллеги», — заявила народный депутат Украины Юлия Лёвочкина. Заявление политика приводит пресс-служба «Оппозиционного блока».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

Экономика и экспорт

Украина продолжает вовсю пожинать плоды евроассоциации. В 2018 году вступают в силу нормы, оставляющие вне закона категорию т.н. домашних продуктов: молоко, творог, сметану, мясо домашнего забоя и т.п. Вообще-то предполагалось, что это случится ещё в 2017 году, однако Украине удалось договориться об отсрочке. Однако в этом году оттянуть уже не удастся.

«Село гудит, как растревоженный улей. Люди узнали о законе, запрещающем принимать молоко у населения. Узнали 2 января 2018 года. Им этот закон показали закупщики и предложили выход. Они согласились принять молоко. Но по две гривни (брали по пять)», — приводит «Страна.ua» слова одного из очевидцев.

Однако жаловаться глупо: Украина традиционно понадеялась на «авось пронесёт», а теперь расхлёбывает. Дело в том, что всё это было хорошо известно ещё в начале 2010-х, когда Украина только начинала готовиться к подписанию Соглашения об ассоциации.

«Чтобы кардинально перестроить сырьевую цепочку, нужно не менее пяти лет и миллионные инвестиции», — комментирует глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Александр Дорошенко.

Хлеб с молоком

Т. е. времени было достаточно, просто начинать заниматься этим нужно было несколько лет назад, ещё до того (и вместо того) как затевать «евромайдан». Эксперты уже прогнозируют подорожание молокопродуктов в рознице, поскольку производителям так или иначе придётся переключаться на других поставщиков сырья и менять всю логистику. Выиграет от ситуации, разумеется, ЕС.

«Вполне возможен импорт молочного сырья из Польши и Прибалтики, в частности, из Литвы. Сейчас ЕС сильно сдерживает производство молока в этих странах, чтобы не обвалить цены на европейском рынке. Поэтому поставки сырья к нам были бы выгодны как для Евросоюза в целом, так и для польских и литовских фермеров», — продолжает Дорошенко.

Сама же Украина такими темпами (4 млрд грн в 2018 году предусмотрено на поддержку животноводства, сколько из них пойдёт на поддержку крупных молокохозяйств — вопрос) ещё долго не будет иметь собственной сырьевой базы.

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Правда, было бы неверно говорить о том, что не все подготовились к европейским запретам. Так, представители западноукраинских хозяйств утверждали, что были прекрасно осведомлены о перспективах и даже не делали попыток создать свою сырьевую базу для молочной отрасли. Вместо этого крестьян ещё несколько лет назад ориентировали сокращать поголовье — заниматься не молоком, а ягодами, на которые в ЕС был устойчивый спрос. В итоге экспорт одной только малины с Украины в ЕС за последние пять лет вырос в 52 раза — до 8 тыс. тонн ягод (сравниваются результаты июня — ноября 2017 года с аналогичным периодом 2016-го). Уточняется, что 99% экспорта украинской малины попадает на рынок ЕС, 60% из него — на рынок Польши.

В первой половине января зафиксировано сразу несколько случаев блокирования пунктов пропуска на украино-польской границе с украинской стороны («Шегини — Медыка», «Краковец — Корчова», «Рава-Русская — Гребённое», «Краковец», «Яготын»). Причиной недовольства украинцев стали новации в таможенном законодательстве, изменившие нормы провоза товаров через границу.

Напомним, речь идёт о промысле, популярном у жителей приграничных регионов: в Польшу они везут сигареты и алкоголь, обратно возвращаются с польской бакалеей, сладостями, колбасой. Ежегодный оборот — примерно 1 млрд евро. Украина ограничивает максимальное количество товаров, которые может ввезти 1 человек, суммой 500 евро, однако количество рейсов до последнего времени было не ограничено, что позволяло отдельным стахановцам делать по 10−15 рейсов в сутки. Теперь количество пересечений границы с товарами ограничено: можно ездить не чаще одного раза в сутки (аналогичные ограничения ранее были введены для нелегальных перевозчиков, доставляющих пассажиров из Херсонской области в Крым).

Уже традиционно Украина за первые несколько дней января полностью закрыла годовые квоты по продаже мёда в Европу. В этому году к мёду прибавились также виноградный и яблочный соки. Как мы помним, в прошлом году Украине удалось добиться временного (на три года) увеличения беспошлинных квот на поставку продукции АПК в ЕС, поэтому времени на закрытие квоты потребовалось больше — 11 дней. В прошлые годы справлялись даже за пять.

В этом году за пятьдней исчерпали квоту по пшенице. Следует отметить, что по крайней мере для пшеницы квота установлена довольно большая — 1,035 млн тонн. Также в январе закончилась квота на кукурузу. Таким образом, за три недели января Украина полностью использовала квоты по пяти товарным группам.

Пшеница

В прошлом году Украина вышла на 2-е место по поставкам сливочного масла в ЕС — 2,3 тыс. тонн в январе — ноябре. Это почти в семь раз больше, чем в 2016-м.

Временами Украина даже удивляет. Так, СМИ сообщают, что в 2017 году она покрыла почти 50% потребности ЕС в лыжах и сноубордах, обскакав по этому показателю даже Китай, на который пришлось всего 28%.

Всего же за 11 месяцев 2017 года Украина нарастила экспорт в ЕС на 30,4% — почти до 16 млрд долл.

«…Можно без преувеличения сказать, что экономика Украины — а прежде всего это малый и средний бизнес — преодолела шок от закрытия экспортных позиций на российском рынке», — комментирует эти результаты вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Что, однако, является либо сознательной ложью, либо некомпетентностью чиновника. Известно, что структура экспорта Украины в ЕС и в РФ никогда не совпадали. Поэтому говорить о преодолении шока можно разве что по одной из позиций, хотя и самой крупной на сегодня в украинском экспорте, — продукции АПК. И даже в этом случае сложно сказать, какое из направлений (европейское или южноазиатское) сыграло большую роль в в этом самом преодолении.

Экспорт украинской агропродукции в ЕС растёт опережающими темпами — 5,2 млрд за 11 месяцев (+38,2%). Как уточняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, в пятёрку главных потребителей украинской агропродукции входят Нидерланды (18,4%), Испания (14,4%), Польша (13,3%), Италия (11,8%), Германия (10,3%).

Трудовая миграция

Международная компания Lindab задала совершенно новый тон в теме украинской трудовой миграции в Польшу. Руководство польского подразделения обязало работников родом с Украины носить сине-жёлтую униформу. В компании практикуется цветовая дифференциация спецодежды в зависимости от отдела, в котором работает сотрудник. Однако украинцев это не касается: все они носят одинаковые сине-жёлтые робы.

«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики — зеленые, бригадиры — красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», — открещивается от обвинений в сегрегации руководитель завода Михал Вроблевский.

А.А.Иванов. Две головы раба. Этюд к картине «Явление Мессии». Фрагмент. 1846

Национальная комиссия по вопросам труда уже разбирается с ситуацией.

Официальные лица Украины ситуацию не комментируют, однако государственное информагентство «Укринформ» обратилось за комментарием к спикеру гражданских прав Польши. В офисе последнего на запрос украинских журналистов ответили следующее:

«Спикер гражданских прав автоматически инициировал рассмотрение этого дела. Он обратится к окружному инспектору труда в Варшаве с просьбой о проведении соответствующей проверки. Ее результаты будут основанием для анализа этого дела и возможных дальнейших действий представителя».

Ещё более вопиющий случай зафиксирован в польском Вроцлаве, где сотрудницу одного из кадровых агентств задержали по обвинению в торговле людьми. Чтобы работники не могли покинуть рабочее место, женщина изымала их паспорта. Полиция ведёт расследование по 17 зафиксированным случаям.

Неудивительно, что растёт количество жалоб украинцев на условия труда и работодателей. В 2017 году Государственная инспекция труда Польши получила 1433 жалобы от украинцев-гастарбайтеров, т. е. почти в три раза больше, чем в 2016 году. Положительные решения были приняты в 21% случаев.

В Чехии пока трудовое и миграционное законодательство для украинцев не смягчили. Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью «Европейской правде» рассказывает, что правительство только сейчас инициировало увеличение ежегодно выдаваемых разрешений для украинцев-гастарбайтеров с 3,5 до 7 тыс. Поэтому в Чехии довольно велико количество депортируемых трудовых мигрантов, нарушающих 3-месячный срок пребывания.

«…Их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии», — говорит посол, уточняя, что за прошлый год таким образом «попросили» около 1 тыс. украинцев.

Только 5% украинцев работают в Польше на должностях, попадающих в категорию «белых воротничков», — таковы данные Нацбанка Польши. 70% работают на неквалифицированных работах, для которых не требуются специальные знания и/или обучение. Разброс зарплат 800−2000 злотых в месяц (192−480 евро). Совокупный годовой доход украинцев в Польше составляет 8 млрд злотых (1,92 млрд евро), 5 млрд из которых (1,2 млрд евро) они переводят на Украину.

Всего же за январь — ноябрь 2017 года украинцы перевели на Украину из-за рубежа эквивалент 8,8 млрд долл., пишет в Facebook директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

После «евромайдана» выросло не только количество трудовых мигрантов-украинцев в ЕС. Качественно изменилась сама миграция. Раньше, как правило, работать ехал кто-то один из семьи. Теперь же уезжают сразу семьями, причём берут и детей. Об этом говорит резкий рост числа украинцев, обучающихся в зарубежных вузах. В 2013 году их было чуть менее 40 тыс., в 2017-м — уже более 70 тыс. Более 33 тыс. из них — в вузах Польши.

Чемоданы

Любопытную статистику приводит Международная организация труда. Согласно их данным, количество безработных на Украине со времени начала действия безвизового статуса сократилось на 90 тыс. человек.

Количество трудовых мигрантов в Польше уже давно достигло количества, когда украинцы сами стали менять экономику Польши под себя. Так, журналисты издания «Вести-Украина» перечисляют, что Украина изменила в Польше.

«…Банки предлагают платить рекрутерам по €50 за каждого украинца, который откроет у них счет. А мелкие предприниматели, по данным издания, стали изготавливать продукты специально для украинцев, а мобильные операторы наперебой внедряют спецпакеты для украинцев с бесплатным доступом в соцсети и мессенджеры, чтобы наши граждане могли звонить домой. По такому же принципу начала работать и польская почта, которая делает скидки на отправку посылок на Украину».