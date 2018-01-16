Самый зримый итог евромайдана — Украина начала импортировать сало

Андрей Стеценко, , 21:29 — REGNUM

Приватизация

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что новый закон о приватизации будет принят парламентом 17−19 января, в крайнем случае — до конца января. Фонд государственного имущества, в свою очередь, официально начал подготовку к проведению конкурсов по продаже сразу 20 крупных предприятий. Но быстрого движения не будет — мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший, по словам чиновников Фонда, «разработка условий конкурсов и утверждение их правительством». Напомним, что государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации, при том что фактические поступления в прошлом году составили составили всего 3,4 млрд грн.

А тем временем экономический эксперт Юрий Гаврилечко в интервью изданию From-ua отмечает, что правительство декларирует готовность разбираться только с вершиной айсберга:

«Если вы посмотрите отчет Фонда госимущества, то увидите интереснейшую картину… Согласно ему, по состоянию на 1 июля 2017 года из более чем миллиона объектов госимущества в 534 тысячах объектов имущество не вошло в уставные капиталы хозяйственных обществ в процессе корпоратизации. Оно осталось на балансе. То есть у нас где-то полмиллиона объектов: может, есть, может, нет, и кому принадлежат — непонятно. Что значит — имущество не стало частью уставного капитала, а осталось на балансе государства? Изумительно! То есть кто-то что-то купил, обслуживает часть этого чего-то за счёт бюджетных денег, пользуется этим, но поскольку его по документам нет, на этом можно неплохо заработать».

При этом эксперт указывает, что даже специалисты зачастую путают две очень похожих по смыслу деятельности: приватизацию и разгосударствление. Он настаивает, что ещё с начала 90-х на Украине проходит именно разгосударствление, а не приватизация.

«Если вы покупаете нерабочее предприятие с долгами, вкладываетесь деньгами, отдаете долги, модернизируете это предприятие, начинаете выпускать продукцию, одновременно с этим вы сохраняете всю инфраструктуру, которая на нем висела, и продолжаете ее обеспечивать, и вы выходите в прибыль — вот это можно назвать успешным примером приватизации. Ни одного такого примера в Украине вы не найдете. И все разговоры о том, что «вот мы тут что-то приватизировали» — нет, дорогие товарищи, это вы просто уничтожаете социальную сферу. Потому что раньше у нас предприятие содержало детские сады, столовые, к примеру», — комментирует Гаврилечко.

В 2018 году Фонд госимущества намерен выставить на продажу «Сумыхимпром» — одно из ключевых предприятий титановой отрасли Украины. Купить его можно будет совсем дёшево: стартовая цена установлена на уровне 248,85 млн грн, т. е. примерно 8,7 млн долл по текущему курсу. Тут следует напомнить о несостоявшейся в июле 2013 года продаже 5% пакета акций предприятия. Тогда 1/20 часть «Сумыхимпрома» оценивалась в 31,73 млн, т. е. стоимость всего завода превысила бы 434 млн грн. Ну и конечно же не следует забывать, что курс доллара в 2013 года был совсем иным и в пересчёте на него «Сумыхимпром» 5 лет назад стоил 54 млн долл — в 6 раз дороже, чем пытаются выручить за него теперь.

Однако, по мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, деньги — не главное.

«В промышленность вкладывать в такой ситуации неопределенности, в которой находится Украина, серьезные игроки не будут. Не будут даже наши олигархи. Поэтому приватизация, скорее всего, будет не выполнена по деньгам», — приводит его слова istochnik.info.

Взять тот же «Сумыхимпром». 5 лет назад его готов был покупать Дмитрий Фирташ, занимавшийся тогда созданием титанового холдинга мирового уровня. Теперь Фирташ занят борьбой с американской Фемидой и титановые активы Украины ему вряд ли так уж интересны.

Их с удовольствием купил бы российский бизнес, однако принципиальная позиция украинской власти с 2014 года заключается в недопуске российского капитала к участию в распродаже госактивов. Поэтому российский бизнес, наоборот, лишь сокращает своё присутствие на Украине.

Валюта

Только на праздники гривна немного приостановила падение, зато по их окончании продолжила активно девальвировать. По состоянию на 15 января курс составляет 28,56 грн./долл. (+0,69 грн с 19 декабря). Но это совершенная ерунда в сравнении с ростом курса евро — 35,07 грн (+3,2 грн.). Российский рубль укрепился почти до 0,507 грн. (+0,032) — это самый высокий официальный курс рубля к гривне за всю историю. Бывало, что на валютном рынке Украины за рубль давали 0,5 грн, однако только у менял. Да и то последний раз такое наблюдалось в феврале 2015 года.

Межбанковский курс традиционно держится около официального курса: 28,58−28,61 грн./долл. (+0,69 грн.). Курс «чёрного рынка» даже немного отстаёт: 28,5−28,57 грн. (+0,47 грн.).

«Давление на курс гривны оказывает рост спроса на валюту со стороны импортеров-энерготрейдеров, нерезидентов, банков и наличного рынка. Также дают о себе знать значительные ресурсные возможности для спекулятивной игры «на повышение». В такой ситуации экспортеры прогнозируемо придерживают необязательную к продаже часть валютной выручки, стремясь продать ее по более выгодному курсу», — сообщил порталу UBR директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной.

Потребление валюты вынуждает вводить новые меры измерения. Управляющий директор Кредит Оптима Банка Игорь Львов сообщает, что украинцы ежедневно скупают по самолёту валюты в день, хотя ранее хватало 2−3 самолётов в неделю.

Как свидетельствует статистика, для поддержания курса начали тратить и резервы НБУ. На 1 января 2018 года ЗВР составляли 18,6 млрд долл, хотя ещё месяцем ранее равнялись 18,9 млрд. Т. е. 300 млн ушло на валютный рынок в течение месяца, к тому же не самого активного. Банкиры утверждают, что скупка валюты населением активизировалась именно после праздников.

МВФ

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne пояснил, почему Киев не сможет в ближайшее время слезть с кредитов МВФ, даже несмотря на всё желание Минфина.

«Если мы не будет получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам. Можно посмотреть приложение к закону о Госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование. Это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут».

Большой украинский парадокс заключается в том, что без денег МВФ Украина не может обойтись, однако МВФ ей этих денег не даёт.

«То, что надо было сделать для получения следующего транша — это достаточно непростые реформы… И именно поэтому и есть определенная задержка во времени. Например, то же создание Антикоррупционного суда — это действительно одно из самых сложных изменений, и оно должно состояться правильно», — говорит министр финансов Украины Александр Данилюк в комментарии «Голосу Америки».

При этом украинский чиновник не смог назвать, когда же Украине стоит рассчитывать на этот самый очередной транш.

Между тем, в Центре Разумкова считают, что максимум, на что стоит рассчитывать Украине в нынешнем году — это один транш в апреле-мае.

«Украина меняется в направлении, которое видят международные финансовые институты, прежде всего МВФ, совсем не так быстро, не так последовательно как бы этим институтам хотелось. По крайней мере расхождения между украинской властью и представительством международных финансовых институтов во взглядах на темпы и направления реформирования наблюдаются. Поэтому, в лучшем случае, где-то в марте-апреле мы возможно получим один транш. Но после лета вряд ли международные институты будут нас финансировать, поскольку до выборов остается не более полугода, поскольку это уже предвыборный период», — говорится в анализе организации.

Топливо

По состоянию на 12 января декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,34 грн. (+1,2 грн в сравнении с 19 декабря), за литр А-92 — 28,59 грн. (+1,18 грн). Дизтопливо — 27,17 грн./л (+1,26 грн). Автогаз также подорожал — до 12,88 грн. (+0,14 грн.).

«Если смотреть на финансовые показатели украинских сетей АЗС, то, несмотря на подъем цен на протяжении всей осени и декабря, выйти на нормативный уровень рентабельности многим не удавалось. То есть, цены росли, но меньшими темпами, чем это диктовала конъюнктура. Октябрь-ноябрь 2017 года (за декабрь данных пока нет) многие сети сработали в ноль или с небольшим плюсом. Так что недавнее подорожание — это еще и реакция рынка, который решил привести цены в соответствие с экономической реальностью», — говорит в защиту участников рынка директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в интервью LB.ua.

«…Пошла вверх цена на нефть, она подтянула цены на нефтепродукты в Европе. Закупочная цена в долларе на границе выросла — свыше 600 долл/т стал стоить бензин. Пошла вверх валюта — конечно же, она сформировала высокую стоимость уже внутри Украины», — дежурно перечисляет известные факторы аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в комментарии изданию «Апостроф».

Добавить к этому можно лишь то, что сегодня украинцы ездят ещё на «прошлогоднем» топливе. На нём ещё не отразился скачок доллара к 28,5 грн и барреля нефти к 70 долл. Однако уже скоро на рынок начнёт поступать более дорогое топливо, в стоимости которого все эти факторы будут учтены.

Тем временем украинцы решили добиваться снижения цен привычным для себя способом — флешмобами в facebook.

«В течение двух месяцев не покупаем бензин и дизельное топливо на заправке крупнейшего поставщика региона: допустим это WOG. Если топливо не будут покупать долгий период — продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены — другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов», — заявляют инициаторы.

Цель организаторов акции — вернуть стоимость топлива к 24−25 грн/л.

Часть организаторов подобных акций, вполне вероятно, сидит в правительстве. Так, в Антимонопольном комитете Украины заявили, что выявили факты одновременного и однонаправленного повышения цен на топливо в сетях WOG и Окко, а за весь прошлый год таких случаев было до 10. Видимо, в АМКУ не учли, что для всех реализаторов импортного топлива его закупочная стоимость поднимается синхронно, равно как и валюту для его закупки также приходится покупать по примерно одной цене.

С 1 января на Украине вступило в силу требование Технического регламента, запрещающее продажу стандарта Евро-4. Несмотря на то, что нормы Евро-5 действуют на Украине ещё с 2017 года, в прошлом году на Украину было ввезено около 240 тысяч тонн белорусского дизтоплива Евро-4 (примерно 5% от импорта), а также неустановленное количество такого дизтоплива через морские порты. Теперь же его ввоз станет полностью нелегальным.

Разное

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подводит печальные итоги 2017 года.

«Все виды мяса стали дороже на 28−67%, а именно: сало — на 67%, свинина — на 39%, говядина — на 33% и курица в тушке — на 28%. В прошлом году свинина и говядина прибавили в цене по 28 грн за килограмм, сало — 27 грн, колбаса вареная — 15 грн, а курица в тушке — 12 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 116 грн, свинины — за 101 грн, сала — за 68 грн, вареную колбасу — за 76 грн, а курицу — за 54 грн», — докладывает он.

Следует отметить, что названные экспертом цены — оптовые, в торговых сетях и на базарах реальные цены гораздо выше, поэтому ориентироваться стоит не на названные цены, а на их абсолютный и относительный рост. Так, по словам Дорошенко, стоимость условной мясной корзины (килограмм свинины, говядины, курятины, сала) выросла за год на 36%, до 415 грн (+110 грн). Эксперт объясняет также, почему государственная статистика показывает более умеренную ценовую динамику. Дело в том, что Госстат не учитывает в своих данных один из самых популярных продуктов на рынке — куриное филе, стоимость которого в 2017 году выросла на 30%. Поэтому у Госстата курятина дорожала на умеренные 16%.

Украина перестала быть экспортёром свинины. Вернее, согласно данным за январь-ноябрь прошлого года, она продолжала оставаться нетто-экспортёром в стоимостном выражении, правда разница между экспортом и импортом составила всего 540 тыс. долл. Однако в абсолютном выражении Украина превратилась в импортёра: 5,6 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн экспорта.

400 млрд грн — на такую величину Минфин запланировал увеличить государственный долг.

В экспертной среде отсутствует энтузиазм и позитивные ожидания от 2018 года. В основном потому, что 2018-й год — предвыборный. А значит следует ждать не реформ, а «раздачи слонов»: увеличения пенсий, социальных пособий, возможно размера субсидий. Долговые аппетиты как раз на это указывают, ведь 400 млрд грн — это примерно 13,7 млрд долл по утверждённому в бюджете среднегодовому курсу доллара (29,3 грн). МВФ столько не даст (и неизвестно, даст ли вообще). За счёт размещения одних только еврооблигаций столько тоже не привлечь. Значит, основную долю заёмных средств Украина возьмёт традиционным способом: продавая госбанкам облигации внутреннего займа. А это означает включение печатного станка.

Если же исходить из оценки ситуации экс-министром финансов Украины Виктором Пинзеником, то о таком инструменте как еврооблигации можно в принципе забыть. По его утверждению, все зарубежные займы, которые получала Украина с 2014 года, давались под прямые или косвенные гарантии США. В основном — через МВФ, поскольку он для подобных случаев и создавался.

«В прошлом году нам повезло: мировые цены на металл выросли на 40%, что позволило перекрыть снижение его производства и нарастить экспортную выручку. Зерно подорожало всего на 3−4%, но за счет хорошей погоды мы получили рекордный урожай и смогли увеличить отгрузки на мировой рынок. Поэтому, по итогам года, гривна девальвировала всего на 4% (с 25,5 грн/долл до 26,5 грн/долл). Но как сложится в этом сезоне — неизвестно», — поясняет в комментарии «Страна.ua» экономист Виктор Скаршевский.

К примеру, он не верит в прогнозируемые правительством 9% инфляции и ждёт 15%, т. е. примерно столько же, сколько и в 2017 году, а также доллара по 31−32 грн.:

«Есть прогнозы, что цены на металл и руду в этом году могут упасть на 5−7%. Рекордный урожай мы уже тоже вряд ли получим. Так что поступления валюты в страну будут снижаться. Спрос же на нее, наоборот, вырастет из-за ожидаемого увеличения импорта товаров. Так что девальвационное давление в этом году будет выше, чем в прошлом. Я не исключаю, что доллар может подорожать и до 31−32 гривен… Даже если наш ВВП вырастет на 3%, что весьма сомнительно, мировой — на 3,7%, а внутренний валовый продукт развивающихся стран — на 4,6%. То есть мы продолжим отставать от всего мира».

Занимать вынуждено не только государство, но и обычные граждане. Один из важных индикаторов — количество граждан, берущих ссуды в ломбардах. Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив в своем Twitter пишет о том, что даже банки начали чувствуют конкуренцию со стороны ломбардов:

«…за квартал банки выдали 8,6 млрд грн карточных кредитов и ещё 7,4 млрд грн краткосрочных (до 1 года). Ломбарды за это же время предоставили ссуд на сумму 3,9 млрд грн».

И это при том, что ставка по ссудам в ломбардах доходит до 200% годовых, тогда как краткосрочные кредиты в банках обходятся в среднем в 60%.

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