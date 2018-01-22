Трагедия в школе № 127 Перми затмила все другие события и происшествия в Пермском крае на прошедшей неделе (15—21 января). Случай с вооружённым нападением 15 января прогремел на всю Россию и открыл череду вооружённых ЧП в школах Челябинской области и Улан-Удэ (Бурятия). В конце недели появились версии о том, что все три происшествия могли быть связаны посредством соцсетей. 19 января Роскомнадзор заявил, что будет блокировать группы в соцсетях, которые побуждают к насилию в школах. Но всё это произошло уже после пермского преступления.

Maarten Van Damme Трагедия

Поножовщина

Утром 15 января в класс, где занимались четвероклассники, ворвались двое подростков, как утверждают очевидцы, в чёрных одеждах и напали сначала на педагога, затем стали наносить ранения ученикам. Примечательно, что в первый день информация о происшествии разнилась. Упор делался на версию о вооружённом конфликте между двумя подростками. Однако позже эту версию официально опровергли.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», а затем ещё и по статье «Халатность». Оба объединены в одно производство и на расследовании у Главного управления СКР.

В нападении обвиняются старшеклассник и бывший ученик школы № 127 Перми. Первое судебное заседание прошло в больнице. Фигурантам избрана мера пресечения. После выписки из лечебного учреждения подростков возьмут под стражу. Пока же у их палат круглосуточно дежурят полицейские.

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Госпитализация 12 человек

Первоначально говорилось о девяти пострадавших, позже заявили о 15, из которых 12 человек были доставлены в больницы. Среди госпитализированных учитель, девять детей в возрасте 10—11 лет и двое подростков, которые совершили нападение.

Самые тяжёлые ранения получила учитель Наталья Шагулина. Её прооперировали в первые сутки после ЧП, медики сделали две операции. 19 января педагога перевели из реанимации. Все дети идут на поправку. Один ребёнок направлен на амбулаторное лечение, один продолжает лечение на дневном стационаре. Шесть детей остаются на лечение в круглосуточном стационаре, по предварительному прогнозу часть детей будет выписана в начале следующей недели (с 22 января).

Школьнику, который находится в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 18 января провели комплексное обследование области раны глаза для определения дальнейшей тактики. Московскими коллегами было принято решение продолжить лечение, начатое в Перми. Напомним, ребёнок получил резаную рану глаза.

Нападавшие подростки находятся в стабильном состоянии.

Выяснение мотивов

Следственные органы допросили обвиняемых подростков. Те признались в нападении, подробно рассказали о нападении, но ответить на вопрос, для чего это сделали — не смогли. Сожаления фигуранты уголовного дела не испытывают, сообщают СМИ.

В телеграм-канале было опубликовано интервью с отцом одного из нападавших подростков. Он признался, что давно развёлся с супругой. Вначале с сыном встречался, но потом супруга запретила встречи. Мужчина пытался поддерживать контакт с сыном, но тот отвечал неохотно. Последние четыре года отец и сын не виделись. Пермяк принёс извинения пострадавшим детям и родителям и выразил недоумение — что могло так повлиять на поведение ребёнка, который рос добрым. Отец также заметил, что сын увлекался компьютерными играми.

Между тем в мессенджерах и соцсетях появилась информация о странном интересе одного из налётчиков. Выяснилось, что он поклонник историй в стиле «Колумбайн». Напомним, в 1999 году в американской школе двое подростков совершили нападение на учеников и педагогов. Стремление стать этакими антигероями и прославиться могло оказать влияние на подростковое поведение.

Кроме того, правоохранители заявили о том, что один из нападавших состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Также в СМИ говорили о том, что парень наблюдался из-за попыток суицида и «баловался» психоактивными веществами.

Стоит также обратить внимание на запись пермского детского омбудсмена Светланы Денисовой, которую она опубликовала в соцсети:

«По рассказам мамы ученика 4 Б, которую я знаю лично, её сын и несколько детей сумели первыми вырваться из класса, прошмыгнув мимо второго нападавшего, пока тот молился».

Если обвиняемые уже установлены и признали своё участие в вооружённом нападении, то мотивы пока не ясны и выясняются.

Поддержка пострадавших

Власти заявили о материальной и психологической поддержке детей, которые подверглись нападению. Из краевого бюджета выделено 2,8 млн рублей. Учитель Наталья Шагулина и ученик, который направлен на лечение глаза в Москву, получат по 500 тыс. рублей. Еще 400 тыс. будут направлены семье мальчика, находящегося в реанимации. Семьи ещё семи школьников получат по 200 тыс. рублей. Кроме того, на мартовские праздники за счёт краевого бюджета школьники поедут в туристическую поездку.

По результатам визита министр образования и науки России Ольга Васильева приняла решение направить всех учащихся 4 «Б» и детей учительницы для психологической поддержки в международный детский лагерь «Артек».

Между тем в мессенджерах отреагировали на поведение чиновников после ЧП. Пользователи считают, что общество и пострадавшие не дождались в первый день простых и тёплых слов, звучал только казённый язык.

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Визиты и последствия

В день ЧП (15 января) в Пермь оперативно выехала уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, а 16 января в столицу Прикамья прибыла министра образования России Ольга Васильева.

Детский омбудсмен отметила, что на встрече с педколлективом выяснились подробности — один из участников нападения состоял на внутришкольном учёте из-за проявляемой агрессии в отношении сверстников и находился на домашнем обучении. Специалисты, которые бы помогли откорректировать поведение юноши, не были задействованы. В 2017 году ситуация усугубилась, и за помощью к уполномоченным органам обратились родители подростка. Но и здесь предпринятые комиссией по делам несовершеннолетних меры ограничились наложением штрафа на самих же родителей.

И Кузнецова, и Васильева подчеркнули, что надо вести активную работу по воспитанию детей. Речь шла и о том, что необходимо детально проанализировать пермский инцидент и принять системные меры. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что региональная власть станет инициатором изменений в федеральное законодательство. Например, могут произойти изменения критериев оценки благополучности семей. По тем критериям, которым руководствуется сейчас комиссия по делам несовершеннолетних, семья одного из нападавших подросток считалась благополучной.

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О безопасности

После пермского ЧП было принято решение проверить систему безопасности во всех школах, а также ужесточить требования к охранных предприятиям, которые оказывают услуги образовательным учреждениям. В Оренбуржье заговорили о возможной установке металлоискателей в школах.

Однако ряд экспертов заявил, что с усилением охранной системы проблему детской агрессии не решить. Необходим комплекс мероприятий. Прозвучала претензия, что школа оставила за собой только образовательный процесс, «оптимизировав» такой элемент, как воспитание. Вооружённые нападения в школах продемонстрировали сбой и в правоохранительной системе — профилактике детской преступности.

В ближайшие два года в российских школах могут ввести такой предмет, как «Психология». Об этом после пермского ЧП заявил главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе. Речь идёт о плановой подготовке детей «к последующей жизни» и школьными учителями, и родителями. В рамках нового курса школьники не будут изучать основы философии психологии. Их познакомят, к примеру, с тем, что такое наркотики, дадут понять, что это не «трава, а отрава».

Но главные кирпичики в фундамент воспитания всё же закладываются в семье. Главный врач Оренбургской областной клинической больницы № 1 Елена Крюкова считает, что как приучают детей мыть руки с малых лет, так с малых лет надо учить и черпанию информации в интернете, объясняя пользу и вред виртуального мира. По её словам, в интернете ведётся настоящая психологическая война, поэтому во избежание разрушительной агрессии среди детей взрослым необходимо задуматься о психологической безопасности несовершеннолетних.

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