Почему из законодательства РФ исчезло понятие почвы?
«Почва дороже золота. Без золота люди прожить могли бы, а без почвы — нет».
В.В. Докучаев
8 декабря 2017 года, будто приуроченное к Всемирному дню почв, который отмечался всеми почвоведами тремя днями ранее, в аграрно-продовольственном комитете Совета Федерации прошло совещание «О повышении плодородия почв в Российской Федерации». Большая часть того, что говорилось на совещании, в прессу не попало, а жаль. Совещание доказательно, в цифрах констатировало нарастающий почвенный кризис в российском земледелии.
Тема почв в контексте принятия федерального закона «Об охране плодородия почв» обсуждается несколько последних лет, при этом выяснилось, что как законодатели, так и эксперты часто имеют смутные представления о предмете. За четверть века после распада СССР эффективной системы управления земельными ресурсами так и не появилось. Сумеют ли депутаты и сенаторы сделать то, чего много лет не могут сделать чиновники профильного министерства?
Итак, основные проявления кризиса, о которых говорилось на совещании:
1) по результатам сельскохозяйственной переписи зафиксировано значительное увеличение площади земель, которые перестают обрабатываться из-за снижения их плодородия и сворачивания на них хозяйственной деятельности по причине потери рентабельности сельскохозяйственного производства, которое на них ведется;
2) увеличение доли засолённых почв и почв с высокой кислотностью на севере и в центральной части страны и почв с растущей щелочностью на юге;
3) уменьшение содержания органического вещества (гумуса) в почвах, исчезновение тучных чернозёмов;
4) рост отрицательного влияния дефляции и водной эрозии;
5) появление феномена «мертвых» чернозёмов;
6) увеличение доли больных почв, то есть почв, где произошли биологическая деградация и накопление патогенных бактерий и плесневых грибов — возбудителей корневых гнилей растений;
7) нарастание доли переуплотненных почв.
Основные причины почвенного кризиса также хорошо известны участникам совещания и объясняются исключительно в контексте результатов мониторинга агрохимических показателей так называемого производственного потенциала урожайности, который агрохимики ошибочно путают с понятием плодородие почв:
1) недостаточное использование минеральных удобрений из-за роста цен на них и отсутствие разумной научно обоснованной технологии их применения в ситуации диспаритетного роста цен на минеральные удобрения по отношению к ценам на конечную продукцию земледелия.
Сегодня нужно говорить уже о катастрофической ситуации, сложившейся на внутрироссийском рынке зерна в 2017 году в следствие «активного» бездействия правительства РФ, категорически отказавающегося от проведения интервенций на рынке. Выражения «диспаритетный рост» к этой ситуации не подходит — правильнее говорить о «ножницах или гильотине цен», так как цены на зерно во многих регионах установились ниже себестоимости на 30% и более, что ведет к неизбежному массовому банкротству хозяйств (подробно о перипетиях продолжающейся «либеральной продразвёрстки» читайте в спецпроекте ИА REGNUM «На хлебном фронте»).
2) практическое отсутствие химической мелиорации;
3) фактически по всей стране прекращено внесение органических удобрений;
4) отсутствие севооборотов с многолетними травами, традиционно восстанавливающих плодородие почв, в связи с катастрофическим сокращением поголовья крупного рогатого скота и перевода значительной части оставшегося на круглогодичное стойловое содержание на монокорме;
5) отсутствие достоверного фитомониторинга болезней растений (особенно недостоверное определение возбудителей корневых гнилей) и присутствие на рынке средств защиты растений огромного числа фальсифицированных и неработающих (по причине смены спектра патогенов) препаратов.
Главная же экономическая причина также хорошо известна — фактически добровольный отказ российского государства от поддержки собственного сельского хозяйства при вступлении в ВТО. Для сравнения, Китай оказывает поддержку своему сельскому хозяйству в размере $1150 на гектар, Россия же установила себе верхнюю планку в $36. На совещании в СФ было констатировано, что для химической мелиорации и внесения больших доз минеральных удобрений у сельхозпроизводителей денег нет, а в бюджете государства эти финансовые средства также не предусмотрены. О каких суммах идет речь? На химическую мелиорацию требуется 800 млрд на период в пять лет, а для внесения минеральных удобрений в соответствии с нормами агрохимии — 1,5 трлн рублей в год!
Следствия почвенного кризиса:
1) неприлично низкая урожайность сельскохозяйственных культур на фоне Китая, Индии, Бразилии и развитых стран,
2) снижение качества производимого зерна в течение ряда лет, увенчавшееся переделкой ГОСТа по хлебу, с конца 2016 года разрешающего печь хлеб из любой муки вплоть до фуражного зерна (напомним, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) определяет дефицит белка в продуктах питания как скрытый или структурный голод, а как сегодня решается и решается ли вообще эта проблема с российским хлебом вообще — отдельный разговор);
3) увеличение доли зерна, зараженного токсинами известных и ранее неизвестных грибных и бактериальных инфекций. Обычное «решение» проблемы — смешение здорового зерна с заражённым, чтобы выйти на допустимый уровень микотоксинов, не превышающий установленных ПДК, при этом о действии и кумулятивном эффекте новых токсинов толком ничего не известно (о проблеме «старых» и «новых» микотоксинов в продуктах питания читайте в интервью с академиком В.А. Тутельяном «Качественное питание без советских ГОСТов не обеспечить». А о том, как в результате закупки зараженного микотоксинами американского фуражного зерна в 60-е годы в СССР произошла массовая стерилизация коров и падение численности крупного рогатого скота, читайте в лекции профессора Н.Б. Градовой «Если завтра война…»: Несостоявшая продовольственная революция»).
4) вывод из обработки и сельскохозяйственного использования огромных площадей ранее обрабатываемых земель, а также угрожающая безопасности страны депопуляция российского села, особенно в Нечерноземье.
Предлагаемые решения по выходу из кризиса неконструктивны, что прекрасно понимают участники совещания. Требующихся сотен миллиардов рублей на доломитовую муку для известкования кислых почв и триллионов на минеральные удобрения у сельхозпроизводителей нет. Из федерального бюджета их никто не даст, так как у государства есть более насущные задачи, подобные чемпионату мира по футболу или столичному благоустройству. Как было сказано на аналогичном совещании в агрокомитете ГД, одна статья московского бюджета по реновации тротуаров в полтора раза превышает федеральную программу социальной поддержки села. Предложения повесить на сельхозпроизводителя затраты «по нормативному внесению минеральных удобрений и химической мелиорации» напоминают решение по типу «загнанных лошадей пристреливают».
Казалось бы, на совещании, посвященном повышению и сохранению плодородия почвы, в первую очередь должно было обсуждаться само понятие почвы, так как при написании любого закона используются термины и определения, прошедшие процедуру гостирования. Примерно раз в 20 лет происходит уточнение и пересмотр основных понятий и определений, вводятся дополнительные термины и понятия, так как со временем изменяется система представлений. Однако этого не произошло ни в Совфеде, ни на ранее прошедшем аналогичном совещании в агрокомитете Госдумы.
В настоящее время существует и используется сильно устаревшее определение «плодородия почвы» 1988 года. В отечественном законодательстве отсутствует определение «здоровья почвы», хотя во всем мире с 2000 года оно вошло в широкий оборот. Без уточнения базовых и введения необходимых дополнительных понятий невозможно ни подойти к разрешению проблемы почвенного кризиса, ни написать хороший функциональный закон.
Участники совещания в СФ признали, что более 10 лет все подобные совещания на тему охраны плодородия почв заканчиваются одними и теми же призывами, про которые заранее известно, что они не будут услышаны, так как у страны на это просто нет денег. Ситуация напоминает шахматный цугцванг, когда любой ход приводит к ухудшению сложившегося положения.
Чтобы случайно не сделать чего лишнего, власти, по-видимому, «решили проблему» в стиле Леонида Ильича Брежнева из известного антисоветского анекдота про поезд, намертво вставший перед мостом из социализма в коммунизм:
«Предлагаю задёрнуть занавесочки, раскачивать вагон и считать, что мы едем».
В этом контексте крайне интересна оценка парадоксальной ситуации, сложившейся в российском земельном законодательстве с понятием «почва», сделанная заведующим кафедрой агроинформатики факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрием Хомяковым, текст выступления которого на совещании в Совете Федерации, мы публикуем ниже.
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Хомяков Д.М. «О повышении плодородия почв: мысли почвоведа». Доклад на заседании в Аграрно-продовольственном комитете Совета Федерации «О повышении плодородия почв в Российской Федерации» 8 декабря 2017 года.
Мы должны испытывать особую гордость, сознавая факт, что наш соотечественник В.В. Докучаев является основателем российской и мировой науки о почвах (Pedology, Soil Science). Прошло уже почти 115 лет со дня смерти гения. Возникает вопрос: как же сейчас мы сейчас в России относимся к нашей почве, что знаем о ней, как определяем и как учитываем это национальное богатство?
В современном российском законодательстве прослеживается четкая тенденция исключения вопросов, связанных с сущностью почвы как природного объекта и стратегического национального ресурса.
Из определения земельного участка в «Земельном кодексе»
В федеральном законе «О государственном регистрации недвижимости»
В архиве Государственной думы можно отыскать проект Закона № 83 224−3 «Об охране почв», много лет остающейся без движения. Он не стал востребованным даже в 2017 году — Году экологии в России.
В законодательстве СССР последнее определение понятие почвы было дано в ГОСТе 27 593−88 «Почвы. Термины и определения», утвержденном постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
«Почва — это самостоятельное естественно-историческое природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия».
Только в 2014 году понятие «почвы» наконец возвращается в российское законодательство в ст. 2 п.32 ФЗ «О карантине растений»
«Почва — компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений».
Это определение не раскрывает всей сути почв, их экологических функций, ценности и незаменимости, содержит противоречия, следовательно, нуждается в корректировке.
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В настоящее время единый орган государственного управления, специально уполномоченный в сфере землепользования, отсутствует. Вследствие этого применяются две различных процедуры государственного мониторинга земель. Они входят в качестве подсистем в систему государственного экологического мониторинга, которую осуществляют более 25 министерств и ведомств, а также органы власти субъектов Федерации. Поэтому неизбежно возникают организационные, методические и информационные проблемы, порой непреодолимые.
Ведение различных подсистем единой системы государственного экологического мониторинга регламентируется различными кодексами, федеральными законами и множеством подзаконных правовых актов.
Не устранены противоречия и сложности правового регулирования осуществления государственного мониторинга, а также оценки юридического статуса получаемой информации, ее возможного использования в судах и в иной правоприменительной практике, в том числе и при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного земельного надзора.
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ
В разделе II, п. 9 указано, что практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, изменению среды обитания растений, животных и других организмов, являются дефляция и водная эрозия, переувлажнение и заболачивание земель, в том числе и за счёт подтопления, засоления и осолонцевания почв. Более половины общей площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам. Не выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах Российской Федерации на территории площадью более 100 млн. гектаров.
К глобальным вызовам экологической безопасности отнесены (р. III) негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засуху, деградацию земель и почв. Цели, основные задачи, приоритетные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности (р. IV) включают: предотвращение деградации земель и почв; сокращение площади земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности; осуществление эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала лесов.
Основными механизмами реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются в том числе:
— повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного контроля в области охраны окружающей среды (производственного экологического контроля), общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) и государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), в том числе в отношении объектов животного и растительного мира, земельных ресурсов;
— создание и развитие государственных информационных систем, обеспечивающих федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного воздействия на неё, включая государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), единую государственную информационную систему учёта отходов от использования товаров.
Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки состояния экологической безопасности возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (р. VII, п. 40).
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На наш взгляд, по вопросам, касающимся плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, контроля их состояния, правовые основы функционирования государственной системы экологического мониторинга должна быть пересмотрены и настроены на реализацию положений Указа президента Российской Федерации