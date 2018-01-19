Кавалерийская «мусорная» атака московских и подмосковных властей, в ходе которой полностью игнорируются права жителей, побудила граждан разобраться в технологиях утилизации бытовых отходов. На примерах прогремевших на всю страну полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» и «Тимохово» граждане и приглашенные эксперты установили, что скрывают от общественности власти, продвигая устаревшие технологии мусоросжигания и утилизации ТБО.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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