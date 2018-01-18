Москва не только не помогает США урегулировать конфликт с КНДР, но и оказывает содействие Северной Корее, помогая ей уклоняться от санкций Совбеза ООН, заявил в интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп.

(stephan) Флаги КНДР

По его словам, Россия еще и нивелирует то, чем в урегулировании конфликта помогает Китай. Тем не менее Трамп считает, что Путин может многое сделать для решения проблемы с КНДР.

Препятствие к этому одно: зашедшие в тупик двусторонние отношения. У США почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, вероятно, Россия даёт Северной Корее то, что Китай забирает, посетовал Трамп.

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Глава Белого дома выразил готовность сесть за стол переговоров, однако, он не до конца уверен, что присутствие за столом переговоров решит проблему. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова Трампа, заявив, что это США не только не участвуют в процессе, но и мешают ему, занимаясь провокациями.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Сенатор пояснил, что консультации идут очень интенсивно, идет конструктивный разговор между двумя Кореями, который поддерживают Япония, Китай и Россия. Эти консультации Пхеньяна и Сеула очень продуктивные и серьезные, они могут дать результат по стабилизации обстановки.

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Вашингтону же ничего не остается, как в очередной раз обвинить Россию, пока что русофобия — очень востребованная валюта, и её будут эксплуатировать до конца. И президент Трамп тут не исключение, сказал Клинцевич.

Также сенатор охарактеризовал поведения США как поливание затихающего костра конфликта бензином.

«Видимо, в США пришли к выводу, что костер конфликта на Корейском полуострове может потихоньку затихать, и решили, так сказать, превентивно полить его бензином. И это в преддверии Олимпийских игр. Очень недальновидное и крайне опасное занятие», — заключил Клинцевич.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в КНДР не менее трех раз в нарушение международных санкций приходили российские танкеры с топливом. Официально эта информация подтверждена не была. Тем не менее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия может свести на нет некоторые санкции против КНДР, и якобы у США есть этому доказательства. Причем, сказал Тиллерсон, речь идет именно о поставках в КНДР топлива.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

На министерской встрече по Северной Корее в Ванкувере Тиллерсон заявил, что Вашингтон представит свои предложения по усилению санкционного режима в отношении КНДР. Это произойдет, если руководство страны будет продолжать свои «провокации».

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7 января Трамп заявил о готовности созвониться с главой КНДР Ким Чен Ыном — никаких проблем с этим у Трампа нет. Только потребуются некие «определенные условия». Также он приписал себе «дипломатический прорыв» в северокорейской проблеме — речь шла о первых за два года прямых переговорах между Южной и Северной Кореями 9 января.

В ходе переговоров в пограничном пункте Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны Сеул пообещал смягчить санкции в отношении Пхеньяна. КНДР со своей стороны предложила организовать в феврале мероприятие по воссоединению разделенных членов семей из двух стран.

Кроме того, стороны договорились об участии северокорейской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане и проезде туда болельщиков.