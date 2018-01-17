В прошедшую субботу, 13 января, жители американского штата Гавайи столкнулись с ложной тревогой. На этот раз сирены оповестили о ракетном ударе, а не о приближающемся цунами. После того как выяснилось, что тревога оказалась ложной, персонал, отвечающий за систему раннего предупреждения, был поднят на смех, пишет Уоллес Грегсон (Wallace Gregson) в статье для The National Interest.

NASA Гавайи. Вид из Космоса

Опыт Гавайев нужно приветствовать, а не подвергать презрению. Политики потребовали выяснить причину случившегося и удостовериться, что подобная ситуация не возникнет в будущем, установив дополнительный надзорный уровень. Это означает, что виновник, нажавший неверную кнопку, будет уволен, своих постов также лишатся и должностные лица, осуществляющие контроль за системой раннего предупреждения на Гавайях.

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Ложная тревога о ракетном ударе выявила ряд проблем. Первая и самая очевидная — это постоянное противоборство между ранним предупреждением и точностью этого предупреждения. Введение дополнительного надзорного уровня негативно повлияет на оперативность раннего предупреждения, поскольку все будут опасаться возможности ложной тревоги. Напомним, в декабре 1941 года Вашингтон не торопился предупреждать Гавайи о налете японских камикадзе, поскольку информацию о многочисленных самолетах, появившихся на радарах, просто проигнорировали, опасаясь ложной тревоги.

Атака на Пёрл-Харбор. 1941

Еще одна из проблем — это полная неосведомленность населения о необходимых действиях в случае ракетной атаки. Большинство жителей Гавайев было просто потрясено, услышав сигнал реальной тревоги о ракетном ударе, несмотря на то, что все были знакомы с принципом работы системы и ее предназначением. Почти никто не знал, куда нужно бежать и что делать.

Ситуацию осложняет то, что в подавляющем большинстве случаев рядовые граждане США понятия не имеют о природе ядерных взрывов и различных смертельных факторах, которые их сопровождают. Для адекватного ответа на северокорейскую угрозу необходимо проинформировать население о возможных последствиях удара и действиях в чрезвычайной ситуации, а также использовать военные возможности для защиты и ответного удара в случае необходимости.

Вполне может оказаться, что в других штатах люди так же мало осведомлены, как и на Гавайях. Это проблему удалось выявить только благодаря ложной тревоге на Гавайях. Информация о том, что на сайте Центра по контролю за заболеваниями в США появилась информация, связанная с последствиями ядерного удара, не обнадеживает.

Франсиско Гойя. Колосс (Паника)

Полную неосведомленность населения о действиях в случае ракетного удара можно сравнить с провалом разведывательной работы. Конечно, наши спецслужбы здесь ни при чем. Виноват каждый гражданин США, который не воспользовался Богом данными ему познавательными и аналитическими способностями, чтобы разобраться в ситуации и принять нужное решение.

В качестве примера также можно привести теракты 11 сентября 2001 года. Террористы воспользовались теми же приемами, которыми они пользовались задолго до событий 2001 года. Мало кто обращал на это внимание, каждый был уверен, что все находится под контролем. Нынешняя угроза является гораздо более серьезной, но граждане США до сих пор не обращают внимания на очевидные факты.

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С другой стороны, Гавайи хорошо подготовлены к чрезвычайным природным ситуациям. Подготовка к цунами также включает в себя систему раннего предупреждения и мероприятия по эвакуации. Соответствующие знаки указывают, какие районы могут оказаться в зоне затопления, а какие районы находятся на достаточной возвышенности. Все мероприятия по эвакуации планируются заранее и доводятся до сведения общественности.

Разумеется, система раннего предупреждения о ракетном ударе отличается от системы раннего предупреждения о цунами, однако существует много общего в процессе подготовки населения к чрезвычайным природным ситуациям, разработке планов эвакуации и международном сотрудничестве. Гавайский опыт необходимо использовать для повышения уровня осведомленности населения о риске ракетной угрозы и необходимых мерах, которые следует предпринять в случае ракетного удара. Если в США со всей серьезностью относятся к ракетной угрозе, необходимо «посмотреть правде в глаза» и устранить все недочеты.