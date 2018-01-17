National Interest: Российский «Статус-6» – большая угроза для США

Максим Исаев, , 10:14 — REGNUM

В новом обзоре состава и количества ядерного оружия США утверждается, что российский проект беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» является реальным оружием и может стать настоящей угрозой для Вашингтона. Эксперты же расходятся во мнениях о том, представляется ли этот проект действительно угрозу для США, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Читайте также: Кремль подтвердил, что секретные данные с совещания ОПК попали на ТВ

«Без сомнений, это угроза, которую должны брать в расчет силы США», — подчеркнул бывший офицер подводного флота США, ныне занимающий должность старшего научного сотрудника в Центре стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк.

По его словам, беспилотная подводная лодка достаточно велика, чтобы нести на своем борту ядерное оружие мощностью до мегатонны. Основное беспокойство Вашингтона вызывает то, что в случае осуществления проекта эта подводная лодка сможет обойти систему ПРО США.

«Основное беспокойство вызывает то, что «Статус-6» может обойти системы по борьбе с баллистическими ракетами», — добавил Кларк, указывая также на то, что хотя из-за низкой шумовой защищенности подводной лодки обнаружить ее будет несложно, существует лишь проблема отсутствия у США надежной защиты от таких устройств, как «Статус-6».

"Затем проблема будет состоять в том, как идти с ней на боевое взаимодействие. Подводную лодку можно остановить или выдавить с помощью активного сонара или безуспешных ударов торпед. «Статус-6» же не станет отвечать на подобные действия так же, как команда подводной лодки, просто продолжая свой курс до тех пор, пока не будет физически остановлена. А США еще не развернули должных средств защиты от необитаемых подводных аппаратов (НПА)», — отметил Кларк.

При этом, несмотря на инновационность, вероятность того, что это оружие будет эффективно, невелико. Кларк ссылается на то, что, в отличие от вооруженного ядерной бомбой или крылатыми ракетами бомбардировщика, которым управляет человек и которого можно отозвать или перенаправить в зависимости от ситуации, отзыв беспилотных подводных лодок возможен лишь в теории. Более того, из-за технических сбоев или нарушений связи становится невозможно ни активировать их, ни деактивировать при желании.

«Статус-6» не будет играть особенной роли с точки зрения политики балансирования на грани ядерной войны. Так, бомбардировщики и мобильные пусковые установки представляют собой более эффективный метод контроля эскалации, поскольку с помощью них можно послать противнику сигнал без каких-либо непоправимых последствий.

Беспилотная подводная лодка может стать таким сигналом, только если взорвется или всплывет в водах противника, что позволит начать противодействовать ей. Наибольшую же опасность, по мнению американского эксперта, «Статус-6» будет представлять в том плане, что одна из её ядерных боеголовок может быть потеряна или украдена.

В свою очередь, в прошлом участник переговоров по вопросам ядерного оружия России и Советского Союза Николай Соков, занимающий на данный момент должность старшего научного сотрудника Центра изучения проблем нераспространения имени Дж. Мартина Монтерейского института международных исследований (Калифорния, США), подчеркнул, что сама концепция «Статуса-6» является реликтом советской эпохи.

«Концепция очень стара, беря свое начало еще в те дни, когда межконтинентальные баллистические ракеты, а также баллистические ракеты, запускаемые из подводного положения, были немногочисленны, ненадежны и уязвимы», — отметил он в интервью The National Interest, подчеркнув, что сейчас уже сложно увидеть пользу в медлительной лодке мощностью 100 мегатонн.

«Когда по российскому телевидению показали тот слайд, я подумал, что это была уловка с тем, чтобы дать американской разведке чем заняться», — заявил он, выражая сомнения в надежности разведывательной информации о недавних испытаниях. — Россия ведет активные работы по созданию подводных лодок малого размера. Я могу определенно предположить, что они работают над материнской подводной лодкой, которая будет нести на своем борту лодки меньшего размера, способные погружаться на значительные глубины».

Читайте также: Кадры с секретной системой «Статус-6» попали в эфир не случайно — Guardian

В чем смысла эксперта не видит, так это в оснащении такой лодки 100-мегатонной боеголовкой.

По словам директора Программы ядерного нераспространения в Восточной Азии Центра изучения проблем нераспространения имени Дж. Мартина Джеффри Льюиса, беспилотная подводная лодка может использоваться для нанесения ударов по прибрежым целями, таким как объекты ВМФ.

Она может быть подорвана в порту, рядом с кораблями ВМФ или держать под ударом такие города, как Нью-Йорк. Эксперт выразил уверенность в том, что США могут построить системы защиты от таких лодок, хотя эффективность таких мер по-прежнему остается под вопросом.